«Անխոհեմ սրացում». Եվրոպան դատապարտում է Ռուսաստանի կողմից «Օրեշնիկ» հրթիռի կիրառումը

Ռուսաստանի կողմից «Օրեշնիկ» հրթիռի կիրառումը գրավել է միջազգային ուշադրությունը: Մոսկվայի տվյալներով՝ միջին հեռահարության հրթիռը կարող է հարվածել Եվրոպայի մեծ մասում գտնվող թիրախներին:
Կիրակի օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարեց, որ Ռուսաստանը կրկին տեղակայել է իր «Օրեշնիկ» միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռը, այս անգամ՝ Կիևի շրջանում:
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հետագայում հաստատեց արձակումը՝ նշելով, որ այն տեղի է ունեցել որպես պատասխան հարձակման մաս՝ Ուկրաինայի կողմից «քաղաքացիական թիրախների» դեմ ուղղված հարվածներից հետո, ինչը Կիևը հերքել է:
Մոսկվայի կողմից «Օրեշնիկ» հրթիռի կիրառումը ուժեղ արձագանքներ է առաջացրել արտերկրում:
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը X-ում գրառման մեջ դատապարտել է հարձակումը՝ այն որակելով որպես «անխոհեմ սրացում» և վերահաստատել Գերմանիայի աջակցությունը Ուկրաինային:
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նույնպես դատապարտել է ռուսական վերջին հարվածները՝ ասելով, որ Ուկրաինայում քաղաքացիական թիրախները կրկին ենթարկվել են հարձակման: Նա միջուկային մարտագլխիկներ կրելու կարողությամբ «Օրեշնիկ» հրթիռի օգտագործման մասին հաղորդագրությունները բնութագրեց որպես Ռուսաստանի պատերազմական ջանքերի փակուղու և հակամարտության վտանգավոր սրման նշան։
Մակրոնը հավելեց, որ Ֆրանսիան կշարունակի աջակցել Ուկրաինային և արդար և երկարատև խաղաղության հասնելու ջանքերին։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը նշեց, որ ռուսական զանգվածային հարձակումը ցույց է տալիս «Կրեմլի դաժանությունը և անտեսումը մարդկային կյանքի և խաղաղության բանակցությունների նկատմամբ»։
Նա ասաց, որ քաղաքացիական բնակչության դեմ ահաբեկչությունը «ոչ թե ուժ է», այլ «հուսահատություն»։ Նա հավելեց, որ Եվրամիությունը կշարունակի աջակցել Ուկրաինային, մասնավորապես՝ ամրապնդելով նրա օդային պաշտպանության համակարգերը։
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասը հարձակումները բնութագրեց որպես «զզվելի ահաբեկչական գործողություններ» Ուկրաինայի քաղաքացիական բնակչության դեմ։ Նա ասաց, որ Ռուսաստանը հասել է ռազմական փակուղու և, հետևաբար, միտումնավոր թիրախավորում է քաղաքների կենտրոնները։
Կալլասը «Օրեշնիկ» հրթիռի օգտագործման մասին հաղորդագրությունները անվանեց հատկապես մտահոգիչ՝ այն բնութագրելով որպես «անխոհեմ միջուկային ռիսկային խաղ»։ ԵՄ արտաքին գործերի նախարարները, ինչպես սպասվում է, հաջորդ շաբաթ կքննարկեն Ռուսաստանի վրա հետագա ճնշումը։
«Օրեշնիկ» հրթիռի առաջին հայտնի կիրառումը տեղի է ունեցել 2024 թվականին՝ Ուկրաինայի Դնեպր քաղաքի վրա հարձակման ժամանակ։ Այդ ժամանակվանից ի վեր, զենքի համակարգը դարձել է Կրեմլի ամենաուշադիր հետևվող ռազմական նախագծերից մեկը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բալիստիկ հրթիռը բնութագրել է որպես «ժամանակակից»։
Մոսկվան պնդում է, որ դա միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռ է։ Ըստ տեղեկությունների, այն կարող է խոցել 3000-ից 5500 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախներ։ Ռուս զինվորական պաշտոնյաները պնդում են, որ դա Եվրոպայի մեծ մասը կտեղադրի այդ հեռահարության մեջ։
Հրթիռային համակարգը նույնպես ենթադրվում է, որ ունի Բելառուսը։
«Օրեշնիկ» հրթիռի տեղակայումը տեղի է ունեցել կիրակի գիշերը ռուսական լայնածավալ հարձակման շրջանակներում։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի տվյալներով՝ Մոսկվան արձակել է 90 հրթիռ և թևավոր հրթիռ, ինչպես նաև մոտ 600 անօդաչու թռչող սարք։ Չնայած թիրախներից շատերը խափանվել են, այնուամենայնիվ, հաղորդվել է տասնյակ հարվածների մասին։
Վնասված վայրերի թվում էր գերմանական հանրային հեռարձակող ARD-ի կենտրոնական ստուդիան, որը ծանր վնասվել և մասամբ ավերվել էր։ Հեռարձակողի տվյալներով՝ ավերածությունները, հավանաբար, առաջացել էին հզոր պայթյունի ալիքից, որը կոտրել էր պատուհանները և ավերել ստուդիայի որոշ հատվածներ։
Հարձակման հետևանքով ոչ ոք չի տուժել։ Հարվածի պահին շենքում ոչ մի աշխատակից չի եղել։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանի փախստական նախկին արդարադատության նախարարը չի կարող հանգիստ լինել ԱՄՆ-ում. Լուսանկար
Մագյարը այս շաբաթ կայցելի Բրյուսել՝ քննարկելու Հունգարիայի համար նախատեսված միջոցների ապասառեցման հարցը
ԵՄ-ն մերժում է Մեծ Բրիտանիայի առաջարկը ապրանքների միասնական շուկայի վերաբերյալ