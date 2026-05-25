Մագյարը այս շաբաթ կայցելի Բրյուսել՝ քննարկելու Հունգարիայի համար նախատեսված միջոցների ապասառեցման հարցը

Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Անիտա Օրբանը հայտարարել է, որ վերջին օրերին փորձագիտական մակարդակով արդեն տեղի են ունեցել Բրյուսելի հետ սառեցված միջոցների վերաբերյալ մի քանի օրվա բանակցություններ։
Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մադյարը հաջորդ շաբաթ կմեկնի Բրյուսել՝ Եվրահանձնաժողովի հետ քննարկելու ԵՄ սառեցված միջոցների միլիարդավոր դոլարների բացման հարցը, շաբաթ օրը հայտարարել է երկրի արտաքին գործերի նախարարը։
«Առաջին մի քանի ամիսների ընթացքում մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկն այն է, որ մենք հասանելիություն ստանանք վերականգնման և դիմադրողականության միջոցներին, որոնք Հունգարիայի համար կազմում են 10,4 միլիարդ եվրո», – ասել է Անիտա Օրբանը, որը այս ամսվա սկզբին երդվել էր որպես Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար, Պրահայում GLOBSEC համաժողովում տված հարցազրույցում։ «Եվ այո, կարող եմ հաստատել, որ կա հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում հանդիպման ծրագիր», – հավելել է նա։
Քաղաքական գործիչը, որը Հունգարիայի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հետ ազգական չէ, նաև ասել է, որ վերջին օրերին փորձագիտական մակարդակով արդեն տեղի են ունեցել Բրյուսելի հետ սառեցված միջոցների վերաբերյալ մի քանի օրվա բանակցություններ։
Գումարը պահվել էր Բուդապեշտի կողմից ԵՄ օրենսդրության խախտումների պատճառով Վիկտոր Օրբանի օրոք, ով երկիրը կառավարել էր 16 տարի անընդմեջ մինչև անցյալ ամսվա խորհրդարանական ընտրություններում պարտվելը: 10.4 միլիարդ եվրոն համավարակից հետո վերականգնման հիմնադրամի մի մասն է և միայն մի փոքր մասն է այն գումարի, որը Հունգարիան փորձում է ապասառեցնել:
Սակայն մոտենալու ժամկետի պատճառով այդ տրանշին լիարժեք հասանելիություն ապահովելը դարձել է նոր կառավարության գերակա խնդիրը:
Մագյարի նոր կառավարությունը մինչև օգոստոսի 31-ը ժամանակ ունի պաշտոնապես դիմելու գումարը, մինչդեռ Բրյուսելի հանձնաժողովը վճարումները կատարելու համար ունի դեկտեմբերի 31-ը:
Երկրի արտաքին գործերի նախարարը շեշտեց, որ Հունգարիան արդեն աշխատում է այսպես կոչված «սուպերհանրաճանաչ քայլերի» և բարեփոխումների մի շարքի վրա, որոնք անհրաժեշտ էին գումարին հասանելիություն ստանալու համար:
«Դրանք վերականգնում են օրենքի գերակայության չափանիշները: Եվ դա ապահովում է, որ գումարը ծախսվի թափանցիկ, բացարձակապես կոռուպցիայից զերծ», – ասաց նա: «Եվ կարևոր է այստեղ ընդգծել, որ դա մեր ընտրական մանդատն էր։ Մենք մասնակցում էինք մի ծրագրի հիման վրա… Այսպիսով, այս գերնշանակալի նվաճումները 100 տոկոսով համընկնում են այն բանի հետ, թե ինչ կանի այս կառավարությունը, ինչ կանի այնուամենայնիվ, ինչպես նաև այն բանի հետ, ինչ ընտրազանգվածը խնդրում էր մեզ անել»։
Արտգործնախարարը նաև ասաց, որ իր կառավարությունը կպնդի այսպես կոչված SAFE ծրագրի շրջանակներում 16 միլիարդ եվրոյի եվրոպական պաշտպանական վարկերի հասանելիության ազատման վրա, թեև ավելի քիչ ժամանակային սղությամբ։ Գումարն ապահովելու համար Բուդապեշտը նոր առաջարկ կներկայացնի, ասաց նա։
«Մեր SAFE առաջարկը չընդունվեց Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից։ Այսպիսով, մենք անխուսափելիորեն պետք է այն կրկին ներկայացնենք», – ասաց նա։ «Այսպիսով, մենք կտեսնենք, թե ինչ կարող ենք անել՝ կրկին այն շրջանակներում, թե որոնք են երկրի իրական կարիքները, որոնք են ՆԱՏՕ-ի պահանջները, որքան արագ և ինչպես ենք ուզում բավարարել դրանք և ինչպես ենք ուզում հասնել դրան, ինչպես նաև որոնք են Հունգարիայի պաշտպանական արդյունաբերության կարիքները»։
Քաղաքական գործիչը, որը հաջորդ շաբաթ Կիպրոսում առաջին անգամ հանդիպելու է իր եվրոպացի գործընկերների մեծ մասի հետ, նաև ասել է, որ ակնկալում է, որ կոռուպցիայի մեջ կասկածվողների դեմ քրեական հետապնդումը կսկսվի արդեն մի քանի օրից։ «Մենք կհետապնդենք գողացված բոլոր պետական միջոցները, քանի որ դրանք գողացվել են հունգարացի ժողովրդից», – ասել է նա։
Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նկատմամբ իր երկրի դիրքորոշման վերաբերյալ Օրբանը բավականին անորոշ է մնացել։
Նա ընդգծել է, որ Կիևի հետ հունգարական փոքրամասնության հարցը պետք է լուծվի նախքան որևէ այլ հարցի քննարկումը, այդ թվում՝ Ուկրաինայի ԵՄ-ին անդամակցության հարցը։
Ինչ վերաբերում է Բուդապեշտի կախվածությանը ռուսական էներգիայից, իր երկիրը կանի այն, ինչ լավագույնն է հունգարացի ժողովրդի համար, ասել է Օրբանը։
«Մենք ուզում ենք մի երկիր, որտեղ մենք ունենք ընտրություն, որտեղ մենք ունենք որոշումներ, [որտեղ] կարող ենք ազատորեն որոշումներ կայացնել», – ասել է նա։ «Էներգիայի դիվերսիֆիկացիայի առումով մենք պետք է ստեղծենք էներգետիկ խառնուրդ, որը լավագույնն է հունգարացիների համար՝ գների, մատչելիության և կայունության առումով»։
Բաց մի թողեք
«Անխոհեմ սրացում». Եվրոպան դատապարտում է Ռուսաստանի կողմից «Օրեշնիկ» հրթիռի կիրառումը
Լեհաստանի փախստական նախկին արդարադատության նախարարը չի կարող հանգիստ լինել ԱՄՆ-ում. Լուսանկար
ԵՄ-ն մերժում է Մեծ Բրիտանիայի առաջարկը ապրանքների միասնական շուկայի վերաբերյալ