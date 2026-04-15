Զելենսկին եվրոպացի դաշնակիցներին առաջարկում է նոր համատեղ անվտանգության համակարգ

Ուկրաինան պետք է լինի Եվրոպայի անվտանգության անբաժանելի մասը, կամ մայրցամաքի որոշ մասեր կդառնան «ռուսական աշխարհի» մաս,- ասաց Զելենսկին՝ հայտարարելով ԵՄ և ոչ ԵՄ երկրների հետ նոր համատեղ պաշտպանական համակարգի շուրջ քննարկումների մասին։
Ուկրաինան այս շաբաթ բանակցություններ կվարի եվրոպացի գործընկերների հետ՝ կենտրոնանալով համատեղ պաշտպանական համակարգի ստեղծման վրա, հայտարարեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեքշաբթի օրը Բեռլին այցելելուց առաջ։
«Ես վստահ եմ. կամ Ուկրաինան կդառնա Եվրոպայի անվտանգության համակարգի անբաժանելի մասը, կամ Եվրոպայի որոշ մասեր կարող են դառնալ «ռուսական աշխարհի» մաս», – ասաց Զելենսկին։
Ուկրաինայի նախագահը վերահաստատեց, որ Կիևը պատրաստ է «աջակցել նրանց, ովքեր աջակցում են մեզ»։
«Մեր ուկրաինական անվտանգության փորձը և մեր ռազմական գիտելիքները այժմ աշխարհի տասնյակ երկրների համար ամենապահանջված ապրանքներն են», – ասաց Զելենսկին՝ անդրադառնալով Կիևի կողմից Մերձավոր Արևելքի հետ վերջերս ստորագրված պաշտպանական համաձայնագրերին։
Ուկրաինան արդեն 10-ամյա համաձայնագրեր է ստորագրել Սաուդյան Արաբիայի, Կատարի և ԱՄԷ-ի հետ։ Կիևը նաև բանակցություններ է վարում Քուվեյթի, Օմանի, Թուրքիայի, Սիրիայի հետ, մինչդեռ Ասիայի և Աֆրիկայի երկրները «հետաքրքրված են նաև Ուկրաինայի փորձով»։
«Ուկրաինան ուժի և անվտանգության համաշխարհային արտադրող է. դա արդեն իսկ այդպես է, և այդպես էլ կմնա», – ասաց Զելենսկին՝ հայտարարելով այս շաբաթ եվրոպացի գործընկերների հետ իր բանակցությունների մասին՝ Մերձավոր Արևելք կատարած իր շրջագայությունից հետո։
Ինչպիսի՞ն կարող է լինել այս համատեղ պաշտպանական համակարգը
Ավարտելով Պարսից ծոցի երկրներ կատարած այցը, որին հաջորդեցին Թուրքիա և Սիրիա կատարած ուղևորությունները, Զելենսկին անցյալ շաբաթ ասաց, որ եթե ԱՄՆ-ն լրջորեն քննարկի ՆԱՏՕ-ից դուրս գալու հարցը, եվրոպական անվտանգությունը կհիմնվի «միայն Եվրամիության վրա»։
Ուկրաինայի նախագահի խոսքով՝ այս պահին դա բավարար չի լինի, և այստեղ է, որ ԵՄ-ի անդամ չհանդիսացող երկրները, այդ թվում՝ Ուկրաինան, կարող են միջամտել։
«Մեծ Բրիտանիան, Ուկրաինան, Թուրքիան և Նորվեգիան։ Սրանք չորս ուժեղ երկրներ են, որոնք Եվրոպայի մաս են կազմում», – ասաց Զելենսկին։
Բեռլինում բանակցություններից հետո Զելենսկին կմեկնի Նորվեգիա՝ վարչապետ Յոնաս Գահր Սյորեի հետ հանդիպելու, որը նախատեսված է երեքշաբթի երեկոյան։
«Միասին Մեծ Բրիտանիան, Ուկրաինան և Թուրքիան ունեն բանակներ, որոնք ավելի ուժեղ են, քան Ռուսաստանի բանակը», – անցյալ շաբաթ ասաց Զելենսկին՝ հավելելով, որ առանց Ուկրաինայի և Թուրքիայի Եվրոպան չի կարող համեմատվել Ռուսաստանի հետ։
«Չորս երկրների մասնակցությամբ դուք կարող եք վերահսկողություն հաստատել ծովերի նկատմամբ, ունենալ անվտանգ երկինք և ամենամեծ ցամաքային ուժերը», – նշեց Զելենսկին։
«Խոսքը վիրավորանքի մասին չէ, քանի որ երբ Ռուսաստանը որոշում է կայացնում մինչև 2030 թվականը ունենալ 2,5 միլիոն մարդուց բաղկացած բանակ, Եվրոպան պետք է մտածի անվտանգության և իր անկախությունը պահպանելու մասին», – հավելեց նա։
Ի՞նչ կարող է Ուկրաինան առաջարկել
Կիևը կարող է ներդրում ունենալ եվրոպական պաշտպանության մեջ, առաջին հերթին, իր անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով՝ առաջին դեմքի դիտման, խափանող, հեռահար և ռազմածովային։
Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերությունը մեծացրել է ներքին արտադրությունը, և առաջնագծում օգտագործվող զենքի մեծ մասն այժմ արտադրվում է ներքին արտադրության մեջ։
Զելենսկին ասել է, որ 2026 թվականի առաջին երեք ամիսներին ցամաքային ռոբոտային համակարգերը ավելի քան 22,000 առաքելություն են կատարել Ուկրաինայի առաջնագծում։
«Այլ կերպ ասած, կյանքեր են փրկվել ավելի քան 22,000 անգամ, երբ ռոբոտը մտել է ամենավտանգավոր տարածքներ՝ զինվորի փոխարեն։ Սա վերաբերում է բարձր տեխնոլոգիաներին, որոնք պաշտպանում են ամենաբարձր արժեքը՝ մարդկային կյանքը», – ասել է Զելենսկին։
Նա նաև ասաց, որ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմի սկզբից ի վեր Կիևի ուժերը ռուսական դիրքերը գրավել են «բացառապես անօդաչու հարթակների՝ ցամաքային համակարգերի և անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով»։
«Օկուպանտները հանձնվել են, և գործողությունն իրականացվել է առանց հետևակի և մեր կողմից կորուստների», – բացատրեց նա։
Ուկրաինայի ծովային անօդաչու թռչող սարքերը
Ուկրաինայի անօդաչու թռչող սարքերի զինանոցի կարևոր մասը տեղական արտադրության ծովային անօդաչու թռչող սարքերն են, որոնք կարևոր դեր են խաղացել Սևծովյան միջանցքի և Կիևի հացահատիկի արտահանման անվտանգության ապահովման գործում։
Ուկրաինան օգտագործում է ծովային անօդաչու թռչող սարքեր և մասնագիտացված զենքեր՝ միջանցքը ապահովելու, ծովային երթևեկությունը հնարավոր դարձնելու համար, և Զելենսկին նույն մոտեցումն է առաջարկել Հորմուզի նեղուցը բացելու համար։
«Երբ մարդիկ խոսում են Հորմուզի նեղուցի անվտանգության մասին, դա հաճախ տեսական քննարկում է», – ասաց նա՝ բացատրելով, որ «նրանք, ովքեր խոսում են այդ մասին, իրենք նման գործողություններ չեն իրականացրել: Ուկրաինացիներն են իրականացրել»:
«Մենք պայքարել ենք թշնամու նավատորմի դեմ, օդային հարվածներ ենք հասցրել և ծովային ականներ ենք կիրառել. մենք անցել ենք այդ ամենի միջով: Եվ եթե գործընկերները մեզ առաջարկեն հավասար հիմունքներով համագործակցություն, Ուկրաինան կարող է օգնել»:
Ծովային անօդաչու թռչող սարքերը ներառվել են Կիևի և Պարսից ծոցի երկրների միջև պաշտպանական համաձայնագրերում:
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերը պատրաստվում են ուրբաթ օրը համատեղ կազմակերպել տեսակոնֆերանս՝ Հորմուզի նեղուցի անվտանգության ապահովման ծրագիր մշակելու համար, քանի որ Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև շաբաթավերջին կայացած խաղաղության բանակցությունները չեն կարողացել համաձայնության գալ:
Այս փուլում պարզ չէ, թե արդյոք Զելենսկին կմասնակցի բանակցություններին:
