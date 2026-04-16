Ադրբեջանը սկսել է ապրանքներ ներմուծել Հայաստանից:
Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները՝ նշելով, որ Հայաստանից Ադրբեջան ներմուծված առաջին ապրանքների արժեքը կազմել է 960 ԱՄՆ դոլար։
Միաժամանակ հաղորդվում է, որ այս տարվա առաջին կիսամյակին Ադրբեջանը Հայաստան է արտահանել 5 միլիոն 757 հազար դոլարի արտադրանք։ Միայն մարտ ամսվա պարագայում Ադրբեջանից Հայաստան կատարված արտահանումների արժեքը կազմում է 1 միլիոն 537 հազար դոլար։
Բաքուն նաեւ տեղեկացրել է, որ դեպի Հայաստան կատարված արտահանումներից ստացված եկամուտը կազմում է Ադրբեջանի ընդհանուր արտահանումներից ստացված եկամտի 0,1 տոկոսը։
