Եվրոպայի բեռնափոխադրումների դիմադրողականությունը կձևավորվի էլեկտրաֆիկացման միջոցով

Եվրոպայի ճանապարհային բեռնափոխադրումների ոլորտի էլեկտրաֆիկացումը կարևոր է ներմուծվող բրածո վառելիքից կախվածությունը նվազեցնելու և տնտեսական մրցունակությունը ամրապնդելու համար։
Այս անցումային փուլի հասնելու համար ԵՄ-ն պետք է լուծի ներդրումային ռիսկերը, ֆինանսավորումը և շուկայի մասնատումը, և առաջիկա էլեկտրաֆիկացման գործողությունների ծրագիրը դա անելու եզակի հնարավորություն է։
Արդյո՞ք Եվրոպան այժմ կվերածի ճգնաժամը հնարավորության՝ առաջիկա տասնամյակներում տնտեսապես մրցունակ մնալու համար։
Եվրոպայի կախվածությունը ներմուծվող բրածո վառելիքից շարունակում է ենթարկել իր տնտեսությանը աշխարհաքաղաքական ցնցումների և էներգիայի անկայուն գների։ Ճանապարհային բեռնափոխադրումների էլեկտրաֆիկացումը կարող է ամրապնդել էներգիայի դիմադրողականությունը, արդյունաբերական մրցունակությունը և կլիմայական առաջընթացը, բայց միայն այն դեպքում, եթե ԵՄ-ն լուծի ներդրումային ռիսկերը, ֆինանսավորումը և շուկայի մասնատումը։
Մերձավոր Արևելքում աշխարհաքաղաքական լարվածության վերսկսումը կրկին բացահայտել է Եվրոպայի էներգետիկ անապահովությունը։ Չնայած սպառողներին և բիզնեսին էներգիայի բարձր ծախսերից պաշտպանելու կառավարության ջանքերին, յուրաքանչյուր ճգնաժամ բացահայտում է նույն կառուցվածքային թուլությունը. Եվրոպայի տնտեսությունը, և մասնավորապես նրա տրանսպորտային համակարգը, շարունակում է մեծապես կախված լինել ներմուծվող բրածո վառելիքից և ենթարկվել անկայուն համաշխարհային նավթային շուկաներին։
Ճանապարհային բեռնափոխադրումները գտնվում են այս մարտահրավերի կենտրոնում։ Ծանր բեռնատար մեքենաները տեղափոխում են ապրանքների մեծ մասը ամբողջ Եվրոպայում և շարունակում են ճնշող մեծամասնությամբ կախված լինել դիզելային վառելիքից: Արդյունքում, նավթի գնի յուրաքանչյուր աճ ուղղակիորեն ազդում է տրանսպորտային ծախսերի բարձրացման, մատակարարման շղթաների թուլացման և գնաճային ճնշման վրա, որոնք անկայունացնում են ավելի լայն տնտեսությունը և խաթարում Եվրոպայի ինքնիշխանությունը։
Ֆոսիլային վառելիքից կախվածության այս ցիկլը խզելու համար Եվրոպան պետք է կրկնապատկի էլեկտրաֆիկացիան: Իրոք, էլեկտրաֆիկացիան, այդ թվում՝ ծանր բեռնատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի համար, այլևս պարզապես կլիմայական լուծում չէ, այլ կարևոր է Եվրոպայի տնտեսական դիմադրողականության և էներգետիկ անվտանգության համար: Ինչպես վերջերս ցույց տվեց Milence-ը իր էլեկտրական բեռնատարների շարասյան միջոցով, որոնք երթևեկում էին Եվրոպայի հիմնական տրանսպորտային միջանցքներից մեկով, էլեկտրաֆիկացված ավտոմոբիլային տրանսպորտը հեռավոր հեռանկար չէ: Փոխարենը, տեխնոլոգիան այստեղ է, և ժամանակն է մասշտաբային քայլերի:
Քաղաքականության շրջանակները, ինչպիսին է Եվրոպական հանձնաժողովի առաջիկա էլեկտրաֆիկացման գործողությունների ծրագիրը, եզակի հնարավորություն են ներկայացնում երկարաժամկետ դիմադրողականությունն ու մրցունակությունը ամրապնդելու համար: Ճիշտ միջոցառումների դեպքում Եվրոպան կարող է ճգնաժամը վերածել հնարավորության:
Էլեկտրական բեռնատարների օգտին աճող փաստարկները
Ֆոսիլային վառելիքից կախվածության ցիկլի լուծումը գնալով ավելի հասանելի է դառնում: Էլեկտրական բեռնատարները տնտեսապես մրցունակ են դառնում դիզելային բեռնատարների հետ՝ անդամ պետություններում, այդ թվում՝ երկարատև փոխադրումների համար։ Առաջատար շուկաներում ներգրավումը արագանում է՝ մի քանի երկրներում վաճառքի երկնիշ մասնաբաժիններով և մոտենում է 5%-ին ամբողջ ԵՄ-ում։
Միևնույն ժամանակ, Եվրոպայի լիցքավորման ցանցը սկսում է արագորեն ընդլայնվել։ Էլեկտրական բեռնատարների համար գրեթե 2000 հանրային լիցքավորման կետեր այժմ գործում են հիմնական տրանսպորտային միջանցքներում։ Բարսելոնայից մինչև Լիոն, Անտվերպենից մինչև Ստոկհոլմ և Փարիզից մինչև Բեռլին, մայրցամաքում ի հայտ են գալիս էլեկտրական բեռնափոխադրման միջանցքներ։ Էլեկտրական բեռնափոխադրումները փորձնական նախագծերից անցնում են սահմանային բեռնափոխադրման։
Ավելի կարևոր է, որ էլեկտրաֆիկացիան առաջարկում է այն, ինչ դիզելայինը չի կարող. ավելի մեծ երկարաժամկետ գնային կայունություն։ Էլեկտրաէներգիայի շուկաները անկայուն չեն, բայց դրանք էապես ավելի քիչ են ենթարկվում աշխարհաքաղաքական ցնցումների, քան նավթի շուկաները, և կարևոր են Եվրոպայի ինքնիշխանության ամրապնդման համար։
Քաղաքական մարտահրավեր
Եվրոպայի համար այժմ մարտահրավերն այն է, թե ինչպես լավագույնս շարունակել էլեկտրական բեռնատարների և լիցքավորման կենտրոնների աճի ընդլայնումը։
Էներգետիկ ճգնաժամի պայմաններում էլեկտրաֆիկացման լիարժեք ընդունման փոխարեն, կառավարությունները ընդունել են հակասական կարճաժամկետ միջոցառումներ, որոնք չեն կարողանում խզել բրածո վառելիքից կախվածության ցիկլը: Օրինակ, չնայած Գերմանիան ներդրումներ է կատարում էլեկտրական բեռնատարների լիցքավորման ենթակառուցվածքներում, այն միաժամանակ ներմուծել է դիզելային վառելիքի հարկի ժամանակավոր թեթևացում: Նմանապես, մինչ Ֆրանսիան առաջ է շարժվում էլեկտրաֆիկացման նպատակային աջակցության ծրագրերով, հոլանդացի քաղաքական գործիչները կրճատում են բեռնատարների առաջիկա վճարը, նախքան դրա ուժի մեջ մտնելը։
Դիզելային վառելիքի գները նվազեցնող քաղաքականությունը կարող է կարճաժամկետ թեթևացում առաջարկել, բայց դրանք վտանգում են ամրապնդել հենց այն կախվածությունը, որը շարունակում է Եվրոպան խոցելի դարձնել։
Եվրոպային անհրաժեշտ է ավելի լավ քաղաքականության շրջանակ, որը կլուծի կարճաժամկետ մտահոգությունները և կմեղմի երկարաժամկետ ռիսկերը: Սա հեշտ չի լինի. էլեկտրական բեռնափոխադրումների եվրոպական ցանցի կառուցումը կպահանջի ավելի քան 10 միլիարդ եվրոյի ներդրում առաջիկա տարիների ընթացքում։
Բայց հենց այդ պատճառով էլ քաղաքականության շրջանակները, ինչպիսին է Եվրոպական հանձնաժողովի առաջիկա էլեկտրաֆիկացման գործողությունների ծրագիրը, չեն կարող պարզապես կենտրոնանալ նպատակների և հավակնությունների վրա: Նրանք պետք է վերացնեն այն խոչընդոտները, որոնք շարունակում են դանդաղեցնել լիցքավորման ենթակառուցվածքների տեղակայումը։
Առաջին մարտահրավերը ներդրումների անորոշությունն է: Լիցքավորման ենթակառուցվածքների օպերատորներից խնդրվում է միլիարդներ ներդնել պահանջարկից առաջ, մինչդեռ շուկայի վաղ աճի փուլում օգտագործման մակարդակները մնում են անորոշ: Քանի դեռ այս ռիսկը մնում է չափազանց բարձր, մատչելի լայնածավալ ֆինանսավորման հասանելիությունը սահմանափակ կլինի:
Հետևաբար, ծրագիրը պետք է ներառի միջոցներ, որոնք կնվազեցնեն վաղ փուլի ենթակառուցվածքային ներդրումների ռիսկը, կարագացնեն թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգերը և կբարելավեն Եվրոպայի հիմնական բեռնափոխադրման միջանցքների ցանցին միացման գործընթացները:
Երկրորդ մարտահրավերը տրանսպորտային միջոցների ֆինանսավորումն է: Շատ եվրոպական տրանսպորտային ընկերություններ փոքր և միջին օպերատորներ են, որոնք աշխատում են փոքր շահույթով և կապիտալի սահմանափակ հասանելիությամբ: Նույնիսկ այն դեպքերում, երբ էլեկտրական բեռնատարները ժամանակի ընթացքում արդեն իսկ առաջարկում են ավելի ցածր ընդհանուր շահագործման ծախսեր, նախնական ներդրումը մնում է հիմնական խոչընդոտ:
Ծրագիրը պետք է աջակցի ֆինանսավորման գործիքներին և կայուն քաղաքականության խթաններին, որոնք թույլ կտան նավատորմի օպերատորներին ներդրումներ կատարել ավելի մեծ վստահությամբ: Կանխատեսելի ածխածնային գնագոյացումը, թիրախային աջակցության սխեմաները և հստակ երկարաժամկետ կարգավորող ազդանշանները՝ այս ամենը կարևոր կլինի վաղ շրջանի ներդրողներից այն կողմ ներդրման մասշտաբավորման համար:
Երրորդ մարտահրավերը մասնատումն է: Եվրոպայի էլեկտրական բեռնափոխադրումների շուկան դեռևս չի գործում որպես իսկական միասնական շուկա: Առաջատարների և հետ մնացողների միջև եղած բացը մեծանում է, քանի որ ազգային քաղաքականության շրջանակները տարբերվում են: Երբ էլեկտրական բեռնատարները օգտվում են ուժեղ նպաստավոր պայմաններից, դրանց կիրառումը արագանում է, իսկ երբ այդ պայմանները մնում են թույլ, ներդրումները դանդաղում են: Սահմանային տրանսպորտի վրա հիմնված ոլորտի համար այս մասնատումը անորոշություն է ստեղծում օպերատորների, ենթակառուցվածքների մատակարարների և արտադրողների համար։
Հետևաբար, քաղաքականության մշակողները պետք է առաջնահերթություն տան անդամ պետությունների միջև ավելի մեծ համաձայնեցմանը, ներառյալ CO2-ի վրա հիմնված հետևողական վճարային շրջանակները, համակարգված ենթակառուցվածքների տեղակայումը և ԵՄ ածխածնի գնագոյացման շրջանակի ուժեղ իրականացումը ETS II-ի շրջանակներում։
Եվրոպան արդեն իսկ ունի անհրաժեշտ գործիքներից շատերը: Խնդիրն այլևս լուծումներ գտնելը չէ, այլ դրանց հետևողականորեն և բավարար մասշտաբով տեղակայումը։
Առաջիկա ճանապարհը
Հիմա հարցն այն է, թե արդյոք Եվրոպան կօգտագործի այս պահը, որը ձևավորվել է աշխարհաքաղաքական անկայունությամբ, էներգետիկ անկայունությամբ և արդյունաբերական անցումով, կառուցվածքային առումով ավելի ուժեղ տնտեսություն կառուցելու համար: Արդյո՞ք առաջիկա էլեկտրաֆիկացման գործողությունների ծրագիրը կարագացնի բեռնափոխադրումների էլեկտրաֆիկացումը: Կամ Եվրոպան կմնա ազգային մոտեցումների խառնուրդ՝ շուկա ուղարկելով հակասական ազդանշաններ։
Ի վերջո, սա Եվրոպայի ճգնաժամը հնարավորության վերածելու և առաջիկա տասնամյակներում տնտեսապես մրցունակ մնալու ունակության փորձություն է։
Իսկական դիմադրողականությունը չի բխի մշտապես ավելի էժան դիզելային վառելիքից։ Այն կապահովվի եվրոպական բեռնափոխադրման համակարգի կառուցմամբ, որը ավելի շատ կաշխատի էլեկտրաէներգիայով, այլ ոչ թե ներմուծված բրածո վառելիքի վրա։
