Հայացք ԵՄ-ից․ Թրամփը չի շտապի Իրանի հետ գործարքի հարցում

Թրամփը, գործարքի անխուսափելիության մասին ազդանշան տալուց հետո, ասում է, որ չի շտապի Իրանի հետ գործարքի հարցում:
«Բանակցությունները ընթանում են կարգավորված և կառուցողական ձևով», – կիրակի օրը ասաց նախագահը։
Իրանի հետ գործարքի վերջնական փուլ մտնելու մասին հայտարարությունից մեկ օր անց նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ իր վարչակազմը չի շտապի բանակցությունների հարցում։
Կիրակի օրը Truth Social-ում գրառման մեջ Թրամփը քննադատեց Օբամայի դարաշրջանի Իրանի միջուկային գործարքը և կրկնեց, որ գործարքը չպետք է թույլ տա Իրանին ունենալ միջուկային կարողություններ։
«Բանակցությունները ընթանում են կարգավորված և կառուցողական ձևով, և ես տեղեկացրել եմ իմ ներկայացուցիչներին չշտապել գործարքի հարցում, քանի դեռ ժամանակը մեր կողմից է», – ասաց Թրամփը։
Նա հավելեց, որ չնայած ԱՄՆ-ի հարաբերությունները Իրանի հետ դառնում են «շատ ավելի պրոֆեսիոնալ և արդյունավետ», ԱՄՆ-ի ռազմածովային շրջափակումը կշարունակվի մինչև գործարքի ստորագրումը։
Փետրվարին Իրանի վրա ԱՄՆ-ի կողմից հարվածներ հասցնելուց հետո, որի հետևանքով սպանվեց Գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին, Թրամփի վարչակազմը հրաժարվեց պարտավորվել հակամարտության ժամանակացույցի հարցում, բայց հաճախակիորեն ցույց տվեց այն արագ ավարտելու և «անվերջ» պատերազմից խուսափելու ցանկություն։
Շաբաթ օրը՝ փետրվարի 28-ի առաջին հարվածից գրեթե երեք ամիս անց և շաբաթներ տևած փոխադարձ բանակցություններից հետո, որոնք շահագրգիռ կողմերին շփոթության մեջ գցեցին, Թրամփը հայտարարեց Իրանի և մի քանի մերձավորարևելյան միջնորդների հետ գրեթե ավարտված համաձայնագրի մասին։
Նա քիչ մանրամասներ ներկայացրեց, բայց ասաց, որ համաձայնագիրը կներառի Հորմուզի նեղուցի վերաբացումը, որը Սպիտակ տան և նրա դաշնակիցների համար գլխավոր առաջնահերթություն էր այն բանից հետո, երբ Իրանը փակեց կարևորագույն ջրային ճանապարհը՝ խափանումներ առաջացնելով համաշխարհային էներգետիկ շուկաներում և առևտրային նավագնացության մեջ։
Կիրակի օրը Թրամփը շնորհակալություն հայտնեց բանակցություններին օժանդակած միջնորդներին՝ ասելով, որ նրանց աջակցությունն ու համագործակցությունը «կխորանան և կամրապնդվեն պատմական Աբրահամի համաձայնագրերի ազգերին միանալով, և, ո՞վ գիտի, գուցե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նույնպես ցանկանա միանալ դրան»։
Գործարք կնքելու Թրամփի ջանքերը հանդիպել են դիմադրության՝ թե՛ դեմոկրատների, թե՛ իր կուսակցության անդամների կողմից։
Կիրակի օրը սենատոր Քրիս Վան Հոլենը (դեմոկրատ, Մերիլենդ) գործարքը անվանեց «սխալ»՝ «Fox News Sunday»-ին ասելով, որ ԱՄՆ-ն ավելի լավ վիճակում չէ, քան պատերազմի սկսվելուց առաջ էր, մինչդեռ սենատոր Թոմ Թիլիսը (հանրապետական, Հյուսիսային Կարոլինա) CNN-ի «State of the Union» հաղորդմանն ասել է, որ գործարքը «իմաստ չունի» և որ Թրամփը վատ խորհուրդ է ստացել պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթից։
Բաց մի թողեք
Կառավարությունը տապալվել է, երկիրը՝ փոփոխությունների մեջ. Ռումինիայի քաղաքական վերագործարկումը սկսվում է
Ի՞նչ է Ռուսաստանի «Օրեշնիկ» հրթիռը
Առանց Գերագույն առաջնորդի հավանության ոչ մի որոշում չի ընդունվում. Իրանի նախագահ