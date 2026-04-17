Նոր Սահմանադրության տեքստում անհավանական անակնկալներ են սպասվում

Չնայած արդարադատության նախարար, Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի ղեկավար Սրբուհի Գալյանը հայտարարել է, որ նոր սահմանադրության տեքստը կհրապարակվի մինչեւ հունիսի 7-ի ընտրությունները, սակայն ՔՊ մեր աղբյուրները քիչ հավանական են համարում, որ ընտրություններից առաջ հանրության առաջ փռեն իրենց «կեղտոտ սպիտակեղենը»։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Խնդիրը միայն Անկախության հռչակագրից ազատվելը չէ, որի մասին Փաշինյանը բաց հայտարարել է, այլ մի շարք անհավանական փոփոխություններ ու խմբագրումներ։
Մեզ ասացին՝ Փաշինյանն իր «հագով» է Սահմանադրությունը «ձեւելու»։ Երեկ նա որոշ բան գաղտնազերծեց՝ ԱԺ ամբիոնից ասաց, որ մեզ պետք է «վիրահատական ճանապարհով լուծել» արդարադատության հարցը, ՀՀ-ում, նրա խոսքով, պետք է լինի այնպիսի համակարգ, որը բխի ժողովրդից, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր սահմանադրություն։
Այս հայտարարությունը մատնում է, որ նոր սահմանադրության մեջ այնպիսի դրույթներ են ներդնելու, որ արդարադատության համակարգն ուղիղ կառավարվի մեկ անձի կողմից, եւ եթե վերընտրվի, այդ մեկ անձն ինքն է լինելու։
Բացի այդ, տեղեկություններ կան, որ եթե ՔՊ-ին հունիսի 7-ին չհաջողվի սահմանադրական մեծամասնություն վերցնել, բայց մի կերպ մնալ իշխանության, ապա սահմանադրական կարգավորումներն էլ կհամապատասխանեցնեն իրենց ստացած քվեների քանակին, որպեսզի կարողանան սահմանադրական օրենքներ ընդունել։
