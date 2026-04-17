ԱՄՆ-ն արգելելու է եվրոպացի քաղաքական գործիչներին մասնակցել Աշխարհի առաջնությանը՝ «հակասեմիտիզմի» պատճառով

Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը քննադատում է Եվրոպային հակասեմիտիզմի դեմ պայքարի ենթադրյալ ձախողման համար:
Միացյալ Նահանգները կարմիր քարտ կցուցադրի Եվրոպայի առաջնորդներին, նախարարներին կամ պաշտոնյաներին, որոնք փորձում են մեկնել Աշխարհի առաջնությանը, եթե նրանք վարել են քաղաքականություն, որը Թրամփի վարչակազմը համարում է հակասեմական։
«Մենք պատասխանատու ենք համարում երկրներին այն նախարարների համար, ովքեր ասում են բաներ, և նրանց թույլ չեն տալիս մուտք գործել երկիր», – ասել է Եհուդա Կապլաունը՝ ծայրահեղ ուղղափառ ռաբբի, որը Դոնալդ Թրամփը նշանակել է հակասեմիտիզմի մոնիթորինգի և դրա դեմ պայքարի հատուկ դեսպան։ Նա չորեքշաբթի օրը ելույթ էր ունենում Բրյուսելում կայացած համաժողովում։
ԵՄ բարձր մակարդակի շրջանակներում մտահոգություններ են առաջանում, որ պաշտոնյաներին և նախարարներին կարող են կանգնեցնել սահմանային հսկողություններում՝ այս ամռանը ԱՄՆ-ում անցկացվող ՖԻՖԱ-ի աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու ճանապարհին։ ԵՄ պաշտոնյան ասել է, որ Կապլաունը հակասեմիտիզմը կապել է հատկապես Աշխարհի առաջնությանը ճանապարհորդելու հասանելիության հետ։
Վերջին շաբաթներին Բելգիայի, Նիդեռլանդների և Մեծ Բրիտանիայի սինագոգներում տեղի են ունեցել մի շարք պայթյուններ և հարձակումներ, որոնց ընթացքում եվրոպացի պաշտոնյաները հետաքննում են Հեզբոլլահի հետ կապերը։
Կապլաունը պնդում է, որ հակասեմիտիզմը Եվրոպայում 1933 թվականի մակարդակին է։
Երբ հարցրին, թե ինչ հետագա քայլեր կարող է ձեռնարկել ԱՄՆ-ն, Կապլաունը Euractiv-ին ասաց. «Մենք կարող ենք ձեռնարկել ցանկացած քայլ, որը պետքարտուղարը և նախագահը անհրաժեշտ կհամարեն համայնքը պաշտպանելու համար։ Դրանք տարբերակներ են։ Ինչ վերաբերում է դրան, մենք չենք պատրաստվում խորանալ որևէ մանրուքների մեջ»։
Բելգիան, որի ֆուտբոլի հավաքականը որակավորվել է Աշխարհի գավաթի խաղարկությանը, հայտնվել է ԱՄՆ ուշադրության կենտրոնում՝ Անտվերպենում հրեական ծիսական թլպատման ենթարկողների դեմ հարուցված դատական գործի պատճառով, որտեղ ապրում է երկրի ուլտրաուղղափառ համայնքը։
Բելգիայում ԱՄՆ դեսպան Բիլ Ուայթը մեղադրել է Բելգիայի կառավարությանը հակասեմիտիզմի մեջ՝ մեղադրանքներ, որոնք կառավարությունը հերքել է։
Ուայթը կրկնապատկեց իր կոշտ դիրքորոշումը, որ իր ընդունող երկիրը լուրջ հակասեմիտիզմի խնդիր ունի նույն համաժողովում, որը կազմակերպել էր Եվրոպական հրեական ասոցիացիան՝ Իսրայելամետ խումբ, որը մրցանակներ է շնորհել Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլայի նման անձանց և քաղաքական գործիչներին սովորեցնում է Հոլոքոստի մասին։
«Մարդիկ ասում են, որ այլևս անվտանգ չեն զգում», – ասաց Ուայթը՝ ստանալով մրցանակը հրեական համայնքին աջակցելու համար։
Կապլաունը Euractiv-ին ասաց, որ Ուայթն ունի ԱՄՆ վարչակազմի ամուր աջակցությունը։ «Ամբողջ աշխարհը խնդիր չունի դրա հետ, այնպես որ ինչո՞ւ պետք է Բելգիան սա որպես խնդիր ընտրի», – հարցրեց նա։ Նա ենթադրեց, որ լուծում կգտնվի «արագ»՝ առանց Բելգիայի կառավարության վրա «որևէ» ճնշման։
Երկու հրեա, երեք կարծիք
Կապլաունի կողմից հրեաների դեմ ռասիզմի դեմ պայքարի գլոբալ մոտեցման քննադատության մեջ կենտրոնական տեղ է գրավում այն, որ մոտեցումները մինչ այժմ չափազանց տարբեր են եղել։
Կապլաունը մարտին Բրյուսել կատարած նախորդ այցի ժամանակ հանդիպել է եվրոպացի բարձրաստիճան դեսպանների հետ և հանդիպումներից մեկի ժամանակ բախվել է բարձրաստիճան գերմանացի դիվանագետի հետ, որը, ըստ հանդիպմանը տեղյակ երկու անձանց, հակադարձել է Կապլաունի այն պնդմանը, որ Եվրոպան մեղմ է վերաբերվում հանցագործություններին։
«Նա այստեղ է եկել օրենք սահմանելու», – ասել է երկու անձանցից մեկը՝ նկատի ունենալով Կապլաունին։ «Մենք տարբեր մոտեցումներ ունենք», – ասել է ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը։
Կապլաունը Euractiv-ին ասել է. «Ես այն ժամանակ պատասխանեցի [գերմանացի դիվանագետին], որ խնդիրը հանցագործությունների նկատմամբ մեղմ լինելը չէ։ Գերմանացիները անհավանական աշխատանք են կատարել հրեական համայնքի դեմ ատելության հողի վրա կատարված հանցագործությունների համար մարդկանց հետապնդելու գործում»։
«Դա այն մասին չէր, թե ինչի մասին էր այդ քննարկումը։ Քննարկումն այն մասին էր, թե ինչպես ենք մենք կրթում մարդկանց, որպեսզի չհասնենք ձերբակալություններ կատարելու մակարդակին։ Դա այնպիսի զրույց չէր, որը որևէ ձևով, ձևով կամ ձևով թշնամական լիներ։ Նա ասում էր, որ մենք մեր ջանքերն ենք գործադրում, իսկ ես բացատրում էի, որ մենք պետք է ջանքեր գործադրենք ձերբակալություններից առաջ, գործողություններից առաջ»։
Զբաղված է Թրամփի հետ
Հարցին, թե արդյոք Դոնալդ Թրամփի հարձակումները Հռոմի պապի վրա դժվարացնում են նրա աշխատանքը, Կապլաունը պատասխանեց. «Ես չեմ կարծում, որ Հռոմի պապը պետք է զբաղված լինի նախագահի հետ։ Նախագահը պետք չէ զբաղված լինի Հռոմի պապի հետ»։
«Կարծում եմ՝ կաթոլիկ եկեղեցին պետք է ավելի բարձրաձայնի աշխարհին ազդող որոշ հարցերի մասին», – ասաց նա։
«Եթե լիներ հակաքրիստոնեական կողմնակալություն, նա կարող էր շատ լուռ մնալ։ Նա չի խոսում։ Նա խոսում է ճիշտի և սխալի մասին»։
