«Միասնության թեւեր» կուսակցության ընտրական ցուցակը

Ապրիլի 20-ին տեղի է ունեցել «Միասնության թևեր» կուսակցության արտահերթ համագումարը։
Համագումարը կայացրել է որոշում՝ հաստատելու «Միասնության թևեր» կուսակցության ընտրական ցուցակի առաջին երեք տասնյակում ներառված պատգամավորի թեկնածուների անուններն Ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրություններին մասնակցելու նպատակով։
«Միասնության թևեր» կուսակցության ընտրական ցուցակի առաջին երեք տասնյակում ներառված պատգամավորի թեկնածուներն են՝
1․ Արման Հակոբի Թաթոյան
2․ Դավիթ Սանասարի Անանյան
3․ Աստղիկ Համլետի Մատինյան
4․ Շահեն Շանթի Հարությունյան
5․ Ավետիս Արմենի Ավետիսյան
6․ Հասմիկ Աֆթանդիլի Ղազարյան
7․ Արմեն Էդվարդի Գալստյան
8․ Լիպարիտ Մամիկոնի Դրմեյան
9․ Անուշ Ռոստոմի Սեդրակյան
10․ Գոռ Հովհաննեսի Թադևոսյան
11․ Լևոն Հայրապետի Չուկակլյան
12․ Ռոզա Համլետի Հարությունյան
13․ Վահագն Ֆարհադի Դավիթավյան
14․ Արմեն Էդիկի Եղիազարյան
15․ Մարինե Նորիկի Հարությունյան
16․ Նարեկ Վարդկեսի Պարոնյան
17․ Տիգրան Հովիկի Հայրապետյան
18․ Սաթինե Վասիլի Գզողյան
19․ Նարեկ Էմիլի Բալաբեկյան
20․ Վարդան Ստեփանի Փաշայան
21․ Անահիտ Սերգեյի Փիլոսյան
22․ Հրաչյա Սամվելի Մանուկյան
23․ Պարույր Ավետիսի Ալեքյան
24․ Ջուլիետա Սամվելի Բաղդասարյան
25․ Կարեն Սամվելի Լազարյան
26․ Նորայր Սմբատի Աբրահամյան
27․ Սաթենիկ Կարենի Աթայան
28․ Աշոտ Սուրենի Թովմասյան
29․ Շուշան Նորիկի Սարգսյան
30․ Սարհատ Վազրիկի Պետրոսյան
Բաց մի թողեք
