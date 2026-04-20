ԵՄ խորհրդարանի հեղինակությունը վտանգված է մուտքի վերաբերյալ բանավեճում, ասում է խարդախության դեմ պայքարի նոր ղեկավարը: ԵՄ ինստիտուտները «բարոյական պարտավորություն» ունեն «ընդունել թափանցիկությունը», ասում է Պետր Կլեմենտը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ խարդախության դեմ պայքարի մարմնի ղեկավարը զգուշացրել է, որ բանավեճը այն մասին, թե որքանով կարող է OLAF-ը գնալ Եվրախորհրդարանում որոնումներ կատարել, վտանգի տակ է դնում երկու ինստիտուտների հեղինակությունը։
OLAF-ի նոր գլխավոր տնօրեն Պետր Կլեմենտը նշել է, որ վերահսկող մարմինը դեռևս պայքարում է հաստատությունում ենթադրյալ չարաշահումները պատշաճ կերպով հետաքննելու համար անհրաժեշտ մուտքը ստանալու համար և կոչ է արել ավելի մեծ պարզություն մտցնել քննիչների լիազորությունների վերաբերյալ։
«Սա շարունակական իրավական քննարկման առարկա է՝ թե որքանով կարող է OLAF-ը որոնումներ կատարել Եվրախորհրդարանում», – ասել է Կլեմենտը POLITICO-ին տված հարցազրույցում Բրյուսելի իր գրասենյակում։ «Երկու ինստիտուտների, OLAF-ի և հատկապես Եվրախորհրդարանի հեղինակության համար, կարծում եմ, մենք պետք է ավարտենք բանավեճը»։
Կլեմենտի՝ OLAF-ի մուտքի շրջանակի վերաբերյալ պարզաբանում պահանջելու ջանքերը տեղի են ունենում այս տարվա վերջին ԵՄ-ում նախատեսված վերահսկող մարմնի աշխատանքը կարգավորող կանոնների վերանայումից առաջ, որը Եվրոպայում խարդախության կանխարգելման բարելավմանն ուղղված ավելի լայն վերանայման մաս է կազմում: Սա տեղի է ունենում այն բանի ֆոնին, թե ինչպես են ԵՄ հաստատությունները վարվում կոռուպցիայի և չարաշահումների մեղադրանքների հետ։
Խնդիրը սուր ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց 2022 թվականի «Քաթարգեյթ» անունով հայտնի կոռուպցիոն սկանդալի ժամանակ, որը բելգիական հետաքննություն էր Կատարի և Մարոկկոյի կողմից խորհրդարանում որոշումների կայացման վրա ազդելու ենթադրյալ փորձերի վերաբերյալ: OLAF-ի քննիչները այդ ժամանակ բողոքել էին, որ իրենց արգելափակել էին մուտք գործել օրենսդիրների գրասենյակներ և նոութբուքեր:
ԵՄ հաստատություններն ունեն «բարոյական պարտավորություն» «ընդունել թափանցիկությունը», – գրել է Կլեմենտը OLAF-ի 2025 թվականի տարեկան զեկույցում, որը հրապարակվել է երկուշաբթի օրը: Զեկույցում ասվում է, որ մարմինը անցյալ տարի ավարտել է խորհրդարանի աշխատակիցների հետ կապված ութ գործ:
«Մենք որևէ խնդիր չունենք [ԵՄ հաստատությունների] մեծ մասի հետ: Դրանց մեծ մասի հետ մենք համագործակցում ենք առանց որևէ խնդրի», – POLITICO-ին ասել է Կլեմենտը: Սակայն վիճելի է, թե արդյոք OLAF-ի կողմից որոշակի հաստատությունների հետ կնքված համաձայնագրերը «բավարար են որպես համագործակցության իրավական հիմք», – հավելեց նա։
Ըստ գործող կանոնների՝ OLAF-ը՝ վարչական մարմին, որը քրեական հետապնդում սկսելու իրավասություն չունի, պետք է 48 ժամ առաջ թույլտվություն խնդրի խորհրդարանի տարածք մուտք գործելու համար, բացառությամբ «բացառիկ» դեպքերի, երբ նման ծանուցում տալը կխաթարի հետաքննությունը։
OLAF-ի և խորհրդարանի միջև 2013 թվականի համագործակցության համաձայնագիրը ենթադրաբար պետք է հեշտացնի օրենսդիր մարմնի տարածք մուտք գործելը՝ հիմնվելով 1999 թվականին ստորագրված համաձայնագրի վրա, որի համաձայն խորհրդարանի անվտանգության գրասենյակը «պետք է օգնի [OLAF-ին] հետաքննությունների գործնական իրականացման գործում»։ Սակայն OLAF-ի վերահսկողական խորհուրդը 2024 թվականի զեկույցում նշել է, որ խորհրդարանը դեռևս դժկամությամբ է թույլատրում հետաքննողներին խուզարկություններ անցկացնել։
«Խորհրդարանը, կարծես, համարում էր, որ նման մեղադրանքները հետաքննելու լավագույն դիրքում գտնվող մարմինը ոչ թե OLAF-ն է, այլ խորհրդարանը, և, համապատասխանաբար, OLAF-ը պետք է զերծ մնա ցանկացած զուգահեռ հետաքննությունից», – գրել է խորհուրդը։
«OLAF-ը որոշակի դժվարությունների էր հանդիպում Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից ենթադրյալ լուրջ չարաշահումների դեպքերի հետաքննության հարցում», – ավելացվում է հաղորդագրության մեջ։
Փետրվարին պաշտոնը ստանձնած Կլեմենտն ասել է, որ «լիովին համաձայն է» այդ գնահատականի հետ։
Բրյուսելի հաշվետվողականության շատ հետևորդներ, այդ թվում՝ Կլեմենտի նախորդը՝ Վիլե Իտալյան, վաղուց պնդում են, որ Եվրախորհրդարանի պատգամավորների անձեռնմխելիությունը կարող է թույլ տալ նրանց արգելափակել կամ դանդաղեցնել OLAF-ի քննիչներին այնպես, ինչպես այլ հաստատություններում աշխատողները չեն կարող։
Կլեմենտն ասել է, որ OLAF-ի օրենսդրության առաջիկա վերանայումը, որը սպասվում է որպես ԵՄ «խարդախության դեմ պայքարի ճարտարապետության»՝ ԵՄ-ում խարդախության, հանցագործության և կոռուպցիայի հարցերով զբաղվող մարմինների կանոնների՝ ավելի լայն վերանայման մաս, «կատարյալ հնարավորություն» է խնդիրը լուծելու համար։
Այնուամենայնիվ, չեխ պաշտոնյան, որը նախկինում աշխատել է որպես Եվրոպական դատախազության գլխավոր դատախազի տեղակալ, ասել է, որ OLAF-ը չի ձգտում ավելի ուժեղ լիազորությունների։
«Ես չեմ կոչ անում ավելի շատ լիազորությունների, մեզ ավելի շատ լիազորություններ պետք չեն, մենք ոչ մեկի «հետևից չենք ընկնում», – ասել է նա։ «Բայց մենք ցանկանում ենք պարզություն այն մասին, թե ինչ կարող ենք և ինչ չենք կարող անել»։
«Ես տեսնում եմ մեծ ջանքեր տեղեկատվություն փոխանակելու, իրավիճակը լուծելու համար։ Դա, հավանաբար, ցավոտ է [Խորհրդարանի] համար», – ասել է նա, երբ հարցրել են, թե արդյոք տեսնում է որևէ դաս, որը հաստատությունը քաղել է Քաթարգեյթից հետո։
Խորհրդարանը վերանայել է իր վարքագծի կանոնագիրքը և ընթացակարգային կանոնները 2023 թվականին՝ Եվրախորհրդարանի պատգամավորների համար ներմուծելով մի քանի նոր պարտավորություններ, այդ թվում՝ մասնավոր շահերի հայտարարագրման ավելի խիստ պահանջներ և լոբբիստական գործունեության արգելք։
Խորհրդարանի խոսնակը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալուց։
