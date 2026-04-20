Մեծ Բրիտանիան նայում է դեպի Եվրոպա, քանի որ Իրանի պատերազմը սրում է հարաբերությունները ԱՄՆ-ի հետ. Լուսանկար

Մեծ Բրիտանիային ԵՄ-ին մոտեցնելու մասին օրենսդրական ակտը կարող է ընդունվել Brexit-ի հանրաքվեի 10-ամյակի շուրջ:
Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը հաջորդ ամիս պատրաստվում է հայտարարել օրենսդրական ակտի մասին, որը երկիրը ԵՄ-ին մոտեցնելու համար է, քանի որ Իրանի պատերազմը խաթարում է Մեծ Բրիտանիայի այսպես կոչված հատուկ հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփի անկանխատեսելիությունը և Ամերիկայի պատմական դաշնակցի հասցեին վիրավորանքների հոսքը խթան են հաղորդում վարչապետ Քիր Սթարմերի՝ 27 անդամ երկրներից բաղկացած դաշինքի հետ կապերը խորացնելու ձգտմանը՝ բրիտանացիների կողմից ԵՄ-ից դուրս գալու օգտին քվեարկելուց մեկ տասնամյակ անց։
«Մենք ունենք մի կառավարություն, որն արդեն իսկ ձգտում է մոտենալ ԵՄ-ին, և Իրանում տեղի ունեցող իրադարձությունները հնարավորություն են տալիս արագացնել այդ գործընթացը», – AFP-ին ասել է British Foreign Policy Group վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Էվի Ասպինելը։
Սթարմերի վարչակազմը պատրաստում է ԵՄ «վերագործարկման» օրինագիծ, որը նախարարներին լիազորություններ կտա համապատասխանեցնել Մեծ Բրիտանիայի չափանիշները ԵՄ միասնական շուկայի կանոններին՝ դրանց զարգացմանը զուգընթաց, ինչը կոչվում է «դինամիկ համաձայնեցում»։
Կառավարության պաշտոնյան AFP-ին հայտնել է, որ Չարլզ III թագավորը օրենսդրությունը կհայտարարի մայիսի 13-ին, երբ կընթերցի Սթարմերի առաջիկա ամիսների օրենսդրական ծրագրերը։
Սթարմերը բազմիցս կոչ է արել Եվրոպայի հետ ավելի խորը տնտեսական և անվտանգության հարաբերությունների, այն բանից հետո, երբ նրա Լեյբորիստական կուսակցությունը հաղթեց 2024 թվականի ընդհանուր ընտրություններում՝ դուրս մղելով պահպանողականներին, որոնք իրականացրել էին 2016 թվականի Brexit-ի հանրաքվեն։
Նա վերջին օրերին ուժեղացրել է այդ կոչերը՝ երեքշաբթի օրը Նիդեռլանդների առաջնորդ Ռոբ Ջեթենին ասելով, որ «նա կարծում է, որ Մեծ Բրիտանիայի և դաշինքի միջև գործընկերությունը պետք է համապատասխանի այսօր մեր առջև ծառացած մարտահրավերներին»։
ԵՄ-ն Մեծ Բրիտանիայի ամենամեծ առևտրային գործընկերն է, մինչդեռ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը այս շաբաթ զգուշացրել է, որ Մեծ Բրիտանիան կլինի Իրանի հակամարտությունից ամենաշատը տուժած զարգացած տնտեսությունը։
«Իհարկե, Իրանը (վերագործարկումը) ավելի կանխատեսելի է դարձրել», – ասել է Մեծ Բրիտանիայի պաշտոնյան։
Սթարմերը հրաժարվեց Մեծ Բրիտանիային ներգրավել ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից փետրվարի 28-ին իրականացված առաջին հարվածներին, ինչը զայրացրեց Թրամփին, չնայած նա այդ ժամանակվանից ի վեր թույլ է տվել ամերիկյան ուժերին օգտագործել Մեծ Բրիտանիայի բազաները «սահմանափակ պաշտպանական նպատակով»։
Բրեքզիթի տարեդարձ
Սթարմերի վարչակազմը հույս ունի ԵՄ օրենսդրությունը ներկայացնել առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում, ինչը նշանակում է, որ այն կարող է ներկայացվել 2016 թվականի հունիսին կայացած Brexit-ի հանրաքվեի 10-ամյակի ժամանակ։
Պատգամավորները պետք է որոշեն, թե արդյոք կառավարությանը տրամադրեն ԵՄ կանոնները ընդունելու մեխանիզմ՝ երբեմն առանց լիարժեք խորհրդարանական քվեարկության՝ այն ոլորտներում, որտեղ այն արդեն համաձայնագրեր է կնքել դաշինքի հետ։
Դրանք ներառում են առևտրային համաձայնագիր, որը նախատեսված է սննդամթերքի և բույսերի արտահանման վրա բյուրոկրատական խոչընդոտները մեղմելու համար, և էլեկտրաէներգիայի համաձայնագրի ծրագրեր, որոնք կմիավորեն Մեծ Բրիտանիան ԵՄ ներքին էլեկտրաէներգիայի շուկային։
Մեծ Բրիտանիան և ԵՄ-ն նաև նպատակ ունեն ավարտել երիտասարդության շարժունակության ծրագրի շուրջ բանակցությունները՝ հունիսի վերջին կամ հուլիսի սկզբին Բրյուսելում կայանալիք համատեղ գագաթնաժողովի համար։
