Ուժգին երկրաշարժ Ճապոնիայում. հայտարարվել է 156 հազար մարդու տարhանում. Լուսանկար

Ճապոնիայում 7,5 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել, որից հետո ավելի քան 156 հազար մարդու տարհանման հրաման է տրվել։
Այս մասին հայտնել է Kiodo գործակալությունը՝ հղում անելով հրշեջ պահպանության վարչությանը։
Երկրաշարժը տեղի է ունեցել Ճապոնիայի Հոնսյու կղզու հյուսիսում՝ Խաղաղ օվկիանոսում, Աոմորի և Իվատե պրեֆեկտուրաների շրջանում։
Հայտարարվել է ցունամիի վտանգ։ Այս ժամի դրությամբ ցունամիի առավելագույն բարձրությունը կազմել է 80 սանտիմետր Իվատե պրեֆեկտուրայի մոտ։
Ցնցումների առավելագույն ուժգնությունը կազմել է 5+ բալ Ճապոնիայում ընդունված յոթբալանոց սանդղակով։ Օջախը գտնվել է 10 կիլոմետր խորության վրա։
Բաց մի թողեք
Գերմանիան և Ֆրանսիան առաջարկել են ԵՄ-ում Ուկրաինային «խորհրդանշական արտոնություններ» տրամադրել
Իսրայելի ՊԲ զինվորները «uպանել են իրենց սեփական պատանդներին»․ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար
Թրամփը հայտնել է Օմանի ծոցում իրանական բեռնատար նավի գրավման մասին