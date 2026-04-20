20/04/2026

EU – Armenia

Ուժգին երկրաշարժ Ճապոնիայում. հայտարարվել է 156 հազար մարդու տարhանում. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 20/04/2026

Ճապոնիայում 7,5 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել, որից հետո ավելի քան 156 հազար մարդու տարհանման հրաման է տրվել։

Այս մասին հայտնել է Kiodo գործակալությունը՝ հղում անելով հրշեջ պահպանության վարչությանը։

Երկրաշարժը տեղի է ունեցել Ճապոնիայի Հոնսյու կղզու հյուսիսում՝ Խաղաղ օվկիանոսում, Աոմորի և Իվատե պրեֆեկտուրաների շրջանում։

Հայտարարվել է ցունամիի վտանգ։ Այս ժամի դրությամբ ցունամիի առավելագույն բարձրությունը կազմել է 80 սանտիմետր Իվատե պրեֆեկտուրայի մոտ։

Ցնցումների առավելագույն ուժգնությունը կազմել է 5+ բալ Ճապոնիայում ընդունված յոթբալանոց սանդղակով։ Օջախը գտնվել է 10 կիլոմետր խորության վրա։

Գերմանիան և Ֆրանսիան առաջարկել են ԵՄ-ում Ուկրաինային «խորհրդանշական արտոնություններ» տրամադրել

Իսրայելի ՊԲ զինվորները «uպանել են իրենց սեփական պատանդներին»․ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար

Թրամփը հայտնել է Օմանի ծոցում իրանական բեռնատար նավի գրավման մասին

