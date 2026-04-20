Վասիլիս Մարագոսն այցելել է ԿԸՀ, հետաքրքրվել ընտրությունների նախապատրաստական ընթացքից

ԵՄ պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Վասիլիս Մարագոսը և ԵՄ պատվիրակության ղեկավարի տեղակալ Թերեզա Վորլովան ապրիլի 20-ին հյուրընկալվել են ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, հայտնում են ԿԸՀ-ից:
Հյուրերին ընդունել է ԿԸՀ նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։
Դեսպան Մարագոսը հետաքրքրվել է ընտրությունների նախապատրաստական ընթացքից, ինչպես նաև ԿԸՀ-ի և ՄԱԶԾ-ի համատեղ իրականացվող աշխատանքներից։
