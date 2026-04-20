«Օպերացիան» շարունակվել է Օձունում

Վաղ առավոտից իրավապահները խուզարկություններ են իրականացրել Գյուլագարակում՝ «Ուժեղ Հայաստան» քաղաքական ուժի Լոռու մարզի պատգամավորի թեկնածուներ՝ Վրույր Այվազյանի, Անդրանիկ Գևորգյանի տներում։
Ինչպես նաեւ, «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության անդամներ Վահե Դավթյանի և Արսեն Միկոյանի տներում: Խուզարկության ժամանակ առգրավվել են «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության անդամների և տան մյուս անդամների հեռախոսները, համակարգիչներ, փաստաթղթեր:
Տեղեկացանք, որ Գյուլագարակ և Ստեփանավան համայնքներում «Ուժեղ Հայաստան» քաղաքական ուժի 10-ից ավելի անդամների տներում խուզարկություն կատարելու և քննչական բաժիններ տանելու պատճառն այն է, որ 2025 թվականին նոյեմբերի 17-ին Երևան քաղաքի ՀՀ հակակոռուպցիոն դատարանի բակում տարբեր անձանց բռնության սպառնալիքներով, ինչպես նաև նյութական օգնություն տրամադրելու եղանակով ստիպել են մասնակցել Սամվել Կարապետյանի հավաքին:
«Ուժեղ Հայաստան» քաղաքական ուժի երկու անդամի տարել են քննչական բաժին, որպես վկաներ հարցաքննվել ու բաց են թողնվել: Երկու համայնքներում իրավապահները «օպերացիա» անցկացնելուց հետո իրենց գործը շարունակել են Լոռվա մարզի Օձուն համայնքում:
Բաց մի թողեք
Լարված իրավիճակ՝ «Արմավիր» ՔԿՀ-ում. մեծ թվով դատապարտյալներ սպառնում են դիմել ծայրահեղ միջոցների
Սերժ Սարգսյանի՝ 2006-ին կնքած հողամասի առուվաճառքի պայմանագիրն անվավեր է ճանաչվել․ կբռնագանձվի շուրջ 79 միլիոն
«Ուժեղ Հայաստանի» անդամների տներն են խուզարկում. Լուսանկար