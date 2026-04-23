Ես ջանքեր եմ գործադրել, որ մեր ընտանիքը վերամիավորվի. Նիկոլ Փաշինյան

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում հաստատել է, որ ինքն ու Աննա Հակոբյանը կրկին միասին են ապրում ու վերամիավորվել են:
«Մեր ընտանիքի հետ կապված իրադրության մասով կյանքը շատ ավելի բարդ է, քան թատրոնը: Եթե մինչև հիմա չեք համոզվել դրանում, ձեր հետագա կյանքում անպայման կհամոզվեք:
Երբ Աննան հայտարարություն արեց, ես հայտարարեցի, որ հարգանքով եմ վերաբերվում այդ որոշմանը, բայց չհայտարարեցի, որ հաշտ եմ այդ որոշման հետ:
Բնականաբար, այդ տրամաբանությամբ ջանքեր եմ գործադրել, որպեսզի ձեր ասած իրադարձությունը տեղի ունենա, և ուրախ եմ, որ ևս մեկ շանս ունեմ, որպեսզի մեր ընտանիքը պահպանվի»,- ասել է Նիկոլ Փաշինյանը:
Հիշեցնենք՝ ընտանիքի վերամիավորման մասին հայտնի դարձավ, երբ հանգստյան օրերին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Աննա Հակոբյանը միասին մասնակցեցին Հյուսիս-հարավ ավտոճապարհին կազմակերպված ավտոերթին, Գյումրիում շրջայցին ու «Վարչաբենդ»-ի համերգին:
Փետրվարի 27-ին ՀՀ վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը տեսանյութ էր հրապարակել ու հայտնել, որ իր և վարչապետի ամուսնությունն ավարտվել է, ու փետրվարի 25-ին ինքը լքել է կառավարական առանձնատունը:
