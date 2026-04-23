23/04/2026

EU – Armenia

Ես ջանքեր եմ գործադրել, որ մեր ընտանիքը վերամիավորվի. Նիկոլ Փաշինյան

infomitk@gmail.com 23/04/2026

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում հաստատել է, որ ինքն ու Աննա Հակոբյանը կրկին միասին են ապրում ու վերամիավորվել են:

«Մեր ընտանիքի հետ կապված իրադրության մասով կյանքը շատ ավելի բարդ է, քան թատրոնը: Եթե մինչև հիմա չեք համոզվել դրանում, ձեր հետագա կյանքում անպայման կհամոզվեք:

Երբ Աննան հայտարարություն արեց, ես հայտարարեցի, որ հարգանքով եմ վերաբերվում այդ որոշմանը, բայց չհայտարարեցի, որ հաշտ եմ այդ որոշման հետ:

Բնականաբար, այդ տրամաբանությամբ ջանքեր եմ գործադրել, որպեսզի ձեր ասած իրադարձությունը տեղի ունենա, և ուրախ եմ, որ ևս մեկ շանս ունեմ, որպեսզի մեր ընտանիքը պահպանվի»,- ասել է Նիկոլ Փաշինյանը:

Հիշեցնենք՝ ընտանիքի վերամիավորման մասին հայտնի դարձավ, երբ հանգստյան օրերին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Աննա Հակոբյանը միասին մասնակցեցին Հյուսիս-հարավ ավտոճապարհին կազմակերպված ավտոերթին, Գյումրիում շրջայցին ու «Վարչաբենդ»-ի համերգին:

Փետրվարի 27-ին ՀՀ վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը տեսանյութ էր հրապարակել ու հայտնել, որ իր և վարչապետի ամուսնությունն ավարտվել է, ու փետրվարի 25-ին ինքը լքել է կառավարական առանձնատունը:

