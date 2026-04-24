24/04/2026

Խոշոր սկանդալ՝ Բաքվում․ 8 սպա է ձերբակալվել

infomitk@gmail.com 24/04/2026

Բաքվում կալանավորվել են Զորահավաքի և զորակոչի պետական ծառայության ութ պաշտոնյաներ, որոնք ավելի վաղ ձերբակալվել էին գլխավոր հակակոռուպցիոն վարչության կողմից անցկացված գործողության շրջանակներում։

Այս մասին հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները՝ հղում անելով երկրի գլխավոր դատախազությանը։

Նշվում է, որ սպաները որպես կաշառք ստացել են տարբեր չափի գումարներ՝ առանձին անձանց ռազմական վարժական հավաքներին մասնակցելուց ազատելու, զինվորական ծառայությունից տարկետում տալու, երկրից դուրս գալու սահմանափակումներ չկիրառելու և նման այլ գործողությունների դիմաց:

Գլխավոր դատախազության հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ զինվորականները գործել են նախնական համաձայնությամբ:

