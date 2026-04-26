Ինչու են Պարսից ծոցի երկրները ցանկանում ուկրաինական պատերազմական գիտելիքներ. Լուսանկարներ

Կիևի և Պարսից ծոցի երկրների միջև նոր համաձայնագրերը զենքի վաճառքի մասին չեն, այլ մարտադաշտում փորձարկված պաշտպանական էկոհամակարգի արտահանման մասին, որին Եվրոպան ուշադիր հետևում է
Իգոր Ֆեդիրկոն՝ Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերության խորհրդի գործադիր տնօրենը, որը ներկայացնում է երկրի սպառազինության ոլորտը, ուրախ է պարզապես ողջ լինելով։
«Մենք բոլորս ողջ ենք, այնպես որ ամեն ինչ կարգին է», – ասել է նա Euractiv-ին՝ պատասխանելով իր գործերի մասին հարցերին։ Սա զինաթափող պարզ պատասխան էր, բայց այն արտացոլում էր Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերության մթնոլորտը։ Արտադրական գծերը գործում են օդային հարձակման սիրենների ներքո, իսկ ինժեներները վերաձևավորում են համակարգերը, որոնք օգտագործվում են ընդամենը մի քանի ժամ անց։
Հենց այս իրականության մեջ է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցյալ շաբաթ հայտարարեց Պարսից ծոցի երկրների, այդ թվում՝ Սաուդյան Արաբիայի, Միացյալ Արաբական Էմիրությունների և Կատարի հետ պաշտպանական համաձայնագրերի մի շարք։ Նա դրանք ներկայացրեց ոչ թե որպես սովորական զենքի գործարքներ, այլ որպես լիարժեք սպեկտրի հնարավորությունների արտահանում՝ այսպես կոչված «անօդաչու թռչող սարքերի գործարքի» շրջանակներում, որը պաշտոնապես Ուկրաինան վերածել է համաշխարհային զենքի արտահանողի։
Հայտարարությունը շրջադարձային կետ է։ Ուկրաինան այլևս միայն արևմտյան ռազմական օգնության ստացող չէ։ Այն դառնում է պատերազմում փորձարկված փորձագիտության մատակարար նմանատիպ սպառնալիքների առջև կանգնած այլ երկրների համար։
Իրանական անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների կողմից վերջերս հարվածված Պարսից ծոցի երկրների համար գրավչությունը անհապաղ է։ Եվրոպայի համար հետևանքները, ինչպես երևում է Բրյուսելից և դրանից դուրս, ավելի բարդ են։
Պարսից ծոցի երկրները. հրատապ հարց
Առաջին հայացքից, գործարքները, կարծես, կենտրոնացած են անօդաչու թռչող սարքերի, մասնավորապես՝ իրանական սպառնալիքները կանխելու համար նախատեսված խափանող համակարգերի վրա։ Սակայն Ֆեդիրկոն պնդում է, որ կարդալը բաց է թողնում էականը։
«Մենք նրանց ասացինք… խափանող սարքը այս պատկերի միայն մի մասն է», – ասաց գործադիր տնօրենը՝ նկարագրելով Պարսից ծոցի գործընկերների հետ բանակցությունները։
Այն, ինչ Կիևը արտահանում է, ոչ թե ապրանք է, այլ էկոհամակարգ։ Շահեդ տիպի անօդաչու թռչող սարքերի և ավելի ու ավելի բարդ ռուսական տարբերակների դեմ պայքարի տարիները ստիպեցին Ուկրաինային անընդհատ հարմարեցնել իր օդային պաշտպանությունը։ Ժողովրդավարությունների պաշտպանության հիմնադրամի (FDD) Ռուսաստանի ծրագրի փոխտնօրեն Ջոն Հարդին նշեց, որ ռուսական օդային սպառնալիքները զարգացել են, ավելի դժվար է դարձել խափանել և տեղակայել մասշտաբով, ինչը Կիևին դրդեց նույնքան արագ արձագանքել։
Արդյունքում ստացվում է շերտավոր ցանց, որը համատեղում է սենսորներ, ծրագրային ապահովում, խափանող անօդաչու թռչող սարքեր և շարժական հրշեջ ստորաբաժանումներ: Այն ոչ թե մեկ վահան է, այլ ավելի շատ անընդհատ կարգավորվող ցանց։
Այն նաև ավելի էժան է: Ուկրաինան վաղուց հասկացավ, որ թանկարժեք հրթիռների օգտագործումը էժան անօդաչու թռչող սարքերի դեմ անկայուն է: Նմանատիպ սպառնալիքների առջև կանգնած Պարսից ծոցի պետությունները այժմ փնտրում են նույն պատասխանը՝ ավելի լայն ծածկույթ՝ ավելի ցածր գնով։
Այնուամենայնիվ, ուղղակի կրկնօրինակումը դժվար է: Հարդին նշել է, որ Ուկրաինայի մեծ տարածքը թույլ է տալիս հետևել սպառնալիքներին հեռավորության վրա, մինչդեռ Պարսից ծոցի փոքր պետությունները գործում են ավելի նեղ օդային տարածքում: Հետևաբար, համակարգերը պահանջում են հարմարեցում, այլ ոչ թե կրկնօրինակում։
Ահա թե ինչու համաձայնագրերը գերազանցում են սարքավորումների շրջանակը: Դրանք վերահսկում են մարզումները, այս նոր համակարգերի ինտեգրումը երկրի ռազմական մարտական ուղեցույցներին և համատեղ արտադրությունը: Պարսից ծոցի շատ շուկաներում տեղայնացման օրենքները պահանջում են զգալի ներքին արտադրություն, ինչը նշանակում է, որ ուկրաինական ընկերությունները պետք է կառուցեն տեղական մակարդակով, այլ ոչ թե պարզապես արտահանեն պատրաստի համակարգեր։
Եվրոպա. ուշադիր հետևել, դանդաղ շարժվել
Մինչ Պարսից ծոցի պետությունները արագ շարժվում են, Եվրոպայի արձագանքն ավելի զգույշ է։
Ուկրաինայի առաջընթացը անօդաչու թռչող սարքերի, էլեկտրոնային պատերազմի և արագ արտադրության ոլորտում գնալով ավելի կարևոր է դառնում, քանի որ ԵՄ-ն ձգտում է կառուցել իր անօդաչու թռչող սարքերի զինանոցը և ընդլայնել պաշտպանական արտադրությունը։
Սակայն Ֆեդիրկոն պնդում է, որ Եվրոպան դեռևս բախվում է կառուցվածքային բացի։ «Նրանք դեռևս չեն հարմարեցնում իրենց անօդաչու թռչող սարքերը իրենց ռազմական դոկտրիններին», – ասաց գործադիր տնօրենը։
Քննադատությունը չի սահմանափակվում անօդաչու թռչող սարքերով։ Ուկրաինայի պատերազմական համակարգերը հիմնված են մարտադաշտի ստորաբաժանումների, ինժեներների և արտադրողների միջև սերտ կապերի վրա, ինչը թույլ է տալիս արագ վերաձևավորում և տեղակայում։ Ի տարբերություն դրա, Եվրոպան շարունակում է կապված լինել ավելի դանդաղ գնումների ցիկլերով և մասնատված ազգային համակարգերով։
«Ձեր թուլությունը ձեր արագության մեջ է», – հավելեց նա։
Այնուամենայնիվ, Եվրոպան առաջարկում է այն, ինչ Պարսից ծոցի երկրները չեն կարող. մասշտաբ։ Ֆինանսավորումը, արդյունաբերական խորությունը և երկարաժամկետ պահանջարկը մայրցամաքը դարձնում են ուկրաինական ընկերությունների համար կարևոր ապագա շուկա, մասնավորապես՝ համատեղ արտադրության միջոցով։
Նոր պաշտպանական արտահանող
Զելենսկու Պարսից ծոցի հայտարարությունը արտացոլում է ավելի լայն տեղաշարժ։ Ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում Ուկրաինան պաշտպանական կախվածությունից անցել է մրցունակ պաշտպանական մատակարար լինելուն։
Ըստ Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերության խորհրդի՝ ամբողջ աշխարհում արդեն ստորագրվել է ավելի քան 80 համատեղ արտադրության համաձայնագիր։
Այն, ինչ գործընկերները Պարսից ծոցի երկրներում, և ավելի ու ավելի հաճախ՝ Եվրոպայում, գնում են ոչ միայն սարքավորումներ: Դա բառացիորեն կրակի տակ գտնվող փորձ է, որը սեղմված է համակարգերում, որոնք աշխատում են և հարմարվում են գործընկերներին։
Եվ աշխարհում, որտեղ սպառնալիքները զարգանում են ավելի արագ, քան դրանք կանգնեցնելու տեխնոլոգիաները, դա կարող է լինել Ուկրաինայի ամենաարժեքավոր արտահանվող ապրանքը։
