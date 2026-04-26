Աթթիլա Հոներից մինչև Դոնալդ Ջ. Թրամփ. Հռոմի պապերի համաշխարհային առաջնորդների դեմ պայքարի համառոտ պատմություն

ԱՄՆ նախագահի նկատմամբ իր քողարկված հանդիմանություններով Լևոն XIV-ը միանում է պատմության ամենահայտնի քաղաքական գործիչների հետ բանավիճող պապերի հարուստ ավանդույթին։
Դոնալդ Թրամփը առաջինը չէր, և, հավանաբար, վերջինը չի լինի։
ԱՄՆ նախագահի և Հռոմի պապ Լևոն XIV-ի միջև եռացող թշնամանքը հազարամյակներ շարունակվող համաշխարհային առաջնորդների կողմից կաթոլիկ եկեղեցու ղեկավարի հետ վիճաբանելու ավանդույթի վերջին դրսևորումն է։
Իրանում պատերազմը միանում է Հռոմեական կայսրության անկմանը և Ֆրանսիական հեղափոխությանը որպես պատմական թեժ կետեր, որոնք հանգեցրել են պապերի և քաղաքակրթության ամենահայտնի քաղաքական գործիչներից մի քանիսի միջև վեճերի։
Վերջին բախումը սկիզբ է առել Մերձավոր Արևելքի հակամարտությունից և Հռոմի պապի խաղաղության բազմիցս կոչերից։ Լևոն XIV-ը զայրացրեց նախագահին՝ հայտարարելով, որ Աստված «չի լսում պատերազմողների աղոթքները» և Թրամփի «ամբողջ քաղաքակրթությունը» ոչնչացնելու սպառնալիքը համարելով «անընդունելի»։
Թրամփը հակադարձեց՝ ասելով, որ Հռոմի պապը «ԹՈՒՅԼ է հանցագործության հարցում և սարսափելի՝ արտաքին քաղաքականության համար», և նրա վարչակազմի անդամների պնդմամբ, որ Մերձավոր Արևելքում հակամարտությունը «արդար պատերազմ» է, որը մղվում է «Հիսուս Քրիստոսի անունով»։
Հռոմի պապի և նախագահի միջև վեճը կարող է զարմանք առաջացնել, բայց դա նորություն չէ կաթոլիկ եկեղեցու համար։ Իրոք, Լեոն կարող է օրինակ վերցնել պապական նախորդներից, ովքեր վերջին 2000 տարին անցկացրել են կանցլերների և վարչապետների, թագավորների և կայսրերի… և նույնիսկ մի քանի բառացի բարբարոսների հետ վիճաբանելով։
Առաջին Հռոմի պապ Լեոնը (440-461) հայտնի է նրանով, որ բախվել է մի գործչի հետ, որն անկասկած ավելի կռվարար էր, քան Թրամփը՝ հոների Աթթիլան։
Եվրոպայով մեկ թալանելուց հետո բարբարոս առաջնորդը մտավ Իտալիա և թալանեց թերակղզու հյուսիսային հատվածի քաղաքները։ Հռոմը, որն այդ ժամանակ գտնվում էր Արևմտյան Հռոմի թույլ կայսր Վալենտինիանոս III-ի անվանական վերահսկողության տակ, թվում էր, թե դատապարտված էր ընկնելու սարսափելի հոների հորդաների ձեռքը, մինչև որ 452 թվականին Լևոնը ուղարկվեց նրան կանգնեցնելու։
Բարբարոսներին հետ մղելու համար բանակներ չունենալով՝ պապը նախընտրեց երկխոսությունը և աստվածային հատուցման սպառնալիքը։ Հույն պատմաբան Պրիսկոսի խոսքերով, որը մի անգամ ճաշել էր Ատտիլայի հետ, հոների գլխավորը այնքան էր վախեցել Լևոնից, որ հրամայեց իր ցեղերին Իտալիայից նահանջել Գերմանիա, որտեղ նա մահացավ մեկ տարի անց։
Նապոլեոնին հաղթելը
Ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոն Բոնապարտը հայտնի էր իր անհանգիստ հարաբերություններով կաթոլիկ եկեղեցու ղեկավարության հետ։
Դեռևս նորեկ զորավար լինելով՝ նա ներխուժեց Իտալիա, արագորեն հաղթեց Պապական նահանգները պահպանող զորքերին և հռչակեց Հռոմեական Հանրապետությունը։ 80-ամյա Պիոս VI պապի (1775-1799) կողմից սադրիչ ժեստի դեմ առարկելուց հետո նա գերի ընկավ և աքսորվեց ֆրանսիական Վալանս ամրոց, որտեղ մի քանի ամիս անց մահացավ։
Նրա հաջորդը՝ Պիոս VII-ը (1800-1823), կարծես թե հասկացել էր, թե ինչ էր պատահում նրանց հետ, ովքեր անցնում էին պատերազմող Կորսիկան։ Ընտրվելուց հետո նա անմիջապես սկսեց բանակցել պայմանագրի շուրջ, որը նպատակ ուներ թույլ տալ Կաթոլիկ եկեղեցուն խաղաղ գոյակցել Ֆրանսիական Հանրապետության հետ։ Որպես բարի կամքի լրացուցիչ դրսևորում, նա համաձայնվեց մեկնել Փարիզ՝ ներկա գտնվելու Նապոլեոնի կայսր թագադրմանը, և բարեհամբույր կերպով լռեց, երբ ֆրանսիացի առաջնորդը սադրիչ կերպով թագադրեց իրեն։
Հարաբերությունները, սակայն, վատթարացան, երբ պապը հրաժարվեց աջակցել Նապոլեոնի կողմից բրիտանական ապրանքների վրա ամբողջ մայրցամաքային սահմանած էմբարգոյին։ Ինչպես իր նախորդը, Պիոսը բանտարկվեց։ Սակայն, որպես շատ ավելի երիտասարդ տղամարդ, նա կարողացավ սպասել կայսրին, որի քաղաքական կարիերան վերջնականապես ավարտվեց 1815 թվականին Վաթեռլոոյում։ Հռոմի պապը կարճ ժամանակ անց հաղթական վերադարձ կատարեց Հռոմ՝ որպես կենդանի նահատակ, որը հաղթել էր Նապոլեոնին։
Զուսպ դիվանագիտություն
Քիչ պապեր են գործել ավելի գլոբալ նշանակություն ունեցող ժամանակաշրջանում, քան Պիոս XII-ը (1939-1958), և քիչ պապեր ունեն ավելի բարդ ժառանգություն։
Ընտրվելուց առաջ նա բանակցել է Վատիկանի և Գերմանիայի միջև 1933 թվականի պայմանագրի շուրջ, որը Ադոլֆ Հիտլերի ձևավորվող ռեժիմին տվել է լեգիտիմություն և պարտադրել տեղական հոգևորականությանը լռել, քանի որ նացիստները սկսել են հալածել հրեաներին և այլ փոքրամասնությունների խմբերին Գերմանիայում։ Որպես պապ՝ Պիոս XII-ը նաև քննադատության է ենթարկվել նացիստական վայրագությունները դատապարտելու իր անհաջողությունների համար։
Սակայն նրա պաշտպանները պնդում են, որ պապը նախընտրել է հանրային զսպվածություն՝ ավելի աննկատ դիվանագիտական ջանքեր գործադրելու համար, որոնք փրկել են հազարավոր մարդկանց: Այն բանից հետո, երբ ֆաշիստ առաջնորդ Բենիտո Մուսոլինին ռասայական օրենքներ ընդունեց՝ հրեաներին իտալական համալսարաններից վտարելու համար, Պիոս XII-ը գործազուրկ գիտնականներից շատերին նշանակեց Վատիկանում պաշտոնների: Նա նաև բանակցություններ վարեց Բրազիլիայի հետ՝ հրեա փախստականներին ընդունելու համար, և հազարավորներին թաքցրեց Հռոմի վանքերում և մենաստաններում:
Մահվանից հետո Իսրայելի այն ժամանակվա արտաքին գործերի նախարար Գոլդա Մեյրը Պիոս XII-ին անվանեց «խաղաղության ծառա», որը «բարձրացրել էր իր ձայնը՝ դատապարտելու հալածողներին և կարեկցելու զոհերին»: Այդ գովասանքին չնայած, պապի ռազմավարությունը՝ հանրային լռությունը հավասարակշռել մասնավոր միջամտության հետ՝ մոտեցում, որը դեռևս նախընտրելի է Վատիկանի դիվանագիտական ապարատի կողմից, մնում է վիճահարույց:
Նայելով դեպի Արևելք
Կուբայական հրթիռային ճգնաժամի ժամանակ աշխարհը միջուկային պատերազմի եզրին հասցնելուց հետո, պապ Պողոս VI-ը (1963-1978) ընդունեց Ostpolitik անունով հայտնի ներգրավվածության քաղաքականություն, որը խաղադրույք էր կատարում Արևելյան դաշինքի հետ երկխոսության վրա:
Աշխարհի կոմունիստական կառավարություններին տասնամյակներ շարունակ կտրականապես հակադրվելուց հետո, պապը ողջունեց խորհրդային առաջնորդներին Վատիկանում և ուղարկեց դեսպաններ՝ Լեհաստանի, Հունգարիայի և Ռումինիայի իշխանությունների հետ շփվելու համար։ Այս ռազմավարությունը վիճահարույց էր կաթոլիկ եկեղեցու ներսում, բայց ապահովում էր ավելի լավ պայմաններ երկաթե վարագույրից այն կողմ գտնվող հավատացյալների համար։
Այս մարտավարությունը շարունակեց, թեև ավելի բախումնային ոճով, Հռոմի պապ Հովհաննես Պողոս II-ը (1978-2005), որը աշխատեց կապեր հաստատել Խորհրդային Միխայիլ Գորբաչովի հետ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նա բարոյական աջակցություն էր ցուցաբերում Լեհաստանի «Համերաշխություն» շարժմանը։
Երկու ջանքերն էլ վերահաստատեցին կաթոլիկ եկեղեցու համաշխարհային նշանակությունը՝ նույնիսկ աշխարհի այն մասերում, որոնք պաշտոնապես հավատարիմ են աթեիզմին։
Մի՛ կառուցեք պատը
Սպիտակ տանը նրա առաջին ժամկետի ընթացքում Թրամփի հետ գործ ունենալիս, Լևոն XIV-ի անմիջական նախորդը՝ Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը (2013-2025), որոշեց հարձակվել քաղաքականության վրա, այլ ոչ թե նախագահի վրա։
2017 թվականի Թրամփի երդմնակալությունից առաջ Ֆրանցիսկոսը հայտարարեց, որ «միայն պատեր կառուցելու մասին մտածող մարդը… քրիստոնյա չէ»։ Սակայն նրա խոսնակը հետագայում պնդեց, որ պապի մեկնաբանությունները նախատեսված չէին ԱՄՆ առաջնորդին կամ նրա՝ ԱՄՆ-Մեքսիկա սահմանին հսկայական պատ կառուցելու ծրագրերին անդրադառնալու համար, այլ ընդհանուր դիտարկում էին։
Այդ օրինաչափությունը կրկնվեց Ֆրանցիսկոսի պապականության ողջ ընթացքում։ Հռոմի պապը կոշտ դիրքորոշում ընդունեց Թրամփի քաղաքականության դեմ՝ օրինակ՝ կլիմայական գործողությունների նրա բուռն պաշտպանությունը, երբ ԱՄՆ-ն դուրս եկավ Փարիզի համաձայնագրից, բայց զգուշորեն խուսափեց Սպիտակ տանը գտնվող տղամարդու հետ անմիջական բախումից։
Երկու առաջնորդների խորհրդանշական լուսանկարը ծառայում է որպես ռազմավարության տեսողական փոխաբերություն։ Պատկերում Թրամփը երջանիկ ժպտում է Վատիկան կատարած այցի ժամանակ։ Մինչդեռ Հռոմի պապը նայում է առաջ՝ մռայլորեն ընդունելով նախագահի հետ բարի լինելու պարտավորությունը՝ թեկուզ միայն համաշխարհային խաղաղության համար։
Եվրոպայի խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների փլուզման խնդիրը
29 առաջնորդներ հավաքվեցին Կիպրոսում, ինչպես միշտ, գագաթնաժողովը նվիրված էր մեկին, ով չհանդիպեց
Ֆրանսիան և Հունաստանը կոչ են անում ավելի շատ ԵՄ պարտատոմսեր տրամադրել