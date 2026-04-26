EU – Armenia

Ֆրանսիան և Հունաստանը կոչ են անում ավելի շատ ԵՄ պարտատոմսեր տրամադրել

26/04/2026

«Հիմարություն է» անհապաղ մարել համավարակից հետո տրամադրված վարկերը, ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Աթենք կատարած այցի ժամանակ։

ԱԹԵՆՔ — Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը շաբաթ օրը կոչ են արել տարածել ԵՄ համավարակից հետո վերականգնման ծրագրի մարումը և ավելի շատ ԵՄ պարտք՝ դաշինքի ներդրումային առաջնահերթությունները ֆինանսավորելու համար։

«Մենք պարտքեր կուտակեցինք Covid-ի ժամանակ։ Այսօր ոմանք մեզ ասում են, որ մենք պետք է արագ փոխհատուցենք։ Սա հիմարություն է», – ասել է Մակրոնը Աթենքի Մաքսիմոս առանձնատանը Միցոտակիսի հետ միասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ «Եկեք երկարաձգենք այդ պարտքը կամ եկեք նոր պարտքային թողարկումներ ունենանք», – ասել է նա։

Մակրոնը նաև կրկին կոչ է արել օգտագործել ավելի շատ ԵՄ պարտք՝ պաշտպանության, տիեզերքի և արհեստական ​​բանականության նման հիմնական ոլորտներում ներդրումները ֆինանսավորելու համար։

Հունաստանի վարչապետը նույն կարծիքին էր։

«Ի՞նչ իմաստ ունի հիմա գնալ և մարել Վերականգնման հիմնադրամի պարտքը, այդպիսով կրճատելով հաջորդ վեց տարիների բյուջեն, երբ մենք դրա համար որևէ պատճառ չունենք, և երբ եվրոպական պարտատոմսերի նկատմամբ մեծ պահանջարկ կա, որը մեզ նաև ավելի ուժեղ կդարձնի որպես Եվրամիություն», – ասաց Միցոտակիսը։

Միստոտակիսը և Մակրոնը, որոնք համապատասխանաբար գլխավորում են ԵՄ-ի ամենաշատ պարտք ունեցող և երրորդ ամենաշատ պարտք ունեցող երկրները, սպասվում է, որ կպաշտպանեն իրենց դիրքորոշումը ԵՄ-ի 2028-2034 թվականների 1.8 տրիլիոն եվրոյի բազմամյա բյուջեի շուրջ լարված բանակցություններում։

Վերականգնման հիմնադրամի պարտքի երկարաձգման տարբերակը նշվել է ԵՄ մի քանի առաջնորդների կողմից ուրբաթ օրը Կիպրոսում կայացած ոչ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ, քանի որ ԵՄ-ն պետք է սկսի տարեկան 25 միլիարդ եվրո մարել համատեղ պարտքից, որը թողարկվել է Covid համավարակի տնտեսական հետևանքները հաղթահարելու համար։

Սակայն խնայող երկրները կտրուկ դեմ են արտահայտվել։ «Դա տեղի չի ունենալու», – Խորհրդի նիստի շրջանակներում ասել է ԵՄ դիվանագետներից մեկը։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը ուրբաթ օրը նույնպես դեմ է արտահայտվել ԵՄ-ի ավելի մեծ պարտքին։

«Այսօր շատերը կասեն ձեզ՝ «ոչ մի դեպքում», – ասաց Մակրոնը։ «Բայց ես վստահ եմ, որ վերջիվերջո մենք կհասնենք դրան, քանի որ Եվրոպան ցանկանում է մասնակցել մրցավազքին»։

Շաբաթ օրը ավելի վաղ Ֆրանսիան և Հունաստանը ամրապնդեցին իրենց երկկողմանի կապերը՝ ստորագրելով ինը համաձայնագիր, այդ թվում՝ համընդհանուր պաշտպանական պայմանագիր, որը ներառում է փոխադարձ պաշտպանության կետ և գործընկերություններ՝ պաշտպանությունից մինչև միջուկային տեխնոլոգիաներ և կրթություն։

Շաբաթ օրը նաև ֆրանսիական պաշտպանական հսկա MBDA-ն պայմանագիր ստորագրեց՝ հունական բանակի Mica հրթիռների աջակցությունը շարունակելու համար։

