G7 շրջակա միջավայր. բազմակողմանիությունը գործում է՝ շրջանցելով վիճելի հարցերը

Ֆրանսիան ապահովեց յոթ բնապահպանական համաձայնագիր, մինչդեռ կլիման դուրս մնաց օրակարգից:
Ֆրանսիայի շրջակա միջավայրի նախարար Մոնիկ Բարբուտը Փարիզում կայացած G7 շրջակա միջավայրի վերաբերյալ բանակցությունները ցույց տվեցին, որ բազմակողմանիությունը դեռ կարող է արդյունք տալ, քանի դեռ ամենավիճելի հարցերը չեն քննարկվում, ասել է Ֆրանսիայի շրջակա միջավայրի նախարար Մոնիկ Բարբուտը։
Բարբուտը խոստովանել է, որ կլիմայի խնդրին անմիջականորեն դիմակայելը կարող էր «որոշ գործընկերների հեռացնել բանակցությունների սեղանից և, ի վերջո, ոչնչի չհասնել»։
ԱՄՆ համագործակցության վերաբերյալ մտահոգությունների ֆոնին երկօրյա բանակցությունների ուշադրության կենտրոնում էին օվկիանոսների պահպանությունը, անապատացումը և կենսաբազմազանության ֆինանսավորումը՝ առաջիկա ամիսներին նախատեսված երեք Կողմերի համաժողովների թեմաները։
Ուրբաթ օրը քննարկումների ավարտին արդեն ընդունվել էր յոթ հռչակագիր՝ անապատացման, շրջակա միջավայրի հետևանքների, անօրինական ձկնորսության, ծովային պահպանվող տարածքների, կենսաբազմազանության ֆինանսավորման, անշարժ գույքի դիմադրողականության և ջրի աղտոտման վերաբերյալ։
«Շրջակա միջավայրի բազմակողմանիության ներկայիս մարտահրավերների ֆոնին այս արդյունքները բացառիկ են», – ասել է Բարբուտը։
«Մենք երբեք չէինք պատկերացնում, որ ամերիկացիները կհամաձայնվեն Ջրային կոալիցիայի ջրային աղտոտման դեմ պայքարի գործողություններում PFAS-ի ներառմանը», – լրագրողներին ասաց նա: «Նրանք համաձայնեցին, և դա կարգավորվեց չափազանց կառուցողական ձևով»։
Բարբուտը ընդգծեց Բնության և մարդկանց ֆինանսավորման դաշինքի ստեղծումը՝ հանրային և մասնավոր ֆինանսավորումը ընդլայնելու, և Ծովային պահպանվող տարածքների կառավարիչների դաշինքի ստեղծումը՝ կառավարման պրակտիկան բարելավելու և նոր ֆինանսավորում մշակելու համար։
Խուսափումը որպես բազմակողմանիություն
Այնուամենայնիվ, կոնսենսուսի վրա հիմնված դիվանագիտության այս մոտեցումը մի քանի կույր կետեր է թողել։
Օվկիանոսի պաշտպանության վերաբերյալ աշխատանքային նիստում չեն քննարկվել ո՛չ խորջրյա հանքարդյունաբերությունը, որի շուրջ ԵՄ-ն և ԱՄՆ-ն բաժանված են, ո՛չ էլ պլաստիկ աղտոտման դեմ պայքարի միջազգային պայմանագիրը, որի բանակցությունները կանգ են առել։
Եվ Բարբուտը բացառեց այն հնարավորությունը, որ կենսաբազմազանության ֆինանսավորման վերաբերյալ G7 դաշինքը կարող է հանգեցնել կենսաբազմազանության վերաբերյալ առաջիկա COP-ում, որը տեղի կունենա Երևանում, Հայաստանում, հոկտեմբերի 19-ից 30-ը։
«Գաղափարն այն է, որ փորձենք համոզել մարդկանց, ովքեր շատ չէին խոսում միմյանց հետ, քանի որ նրանք ավելի կամ պակաս մրցակիցներ էին, որպեսզի նրանք զրույցի բռնվեն միմյանց հետ՝ հանգիստ միջավայրում, առանց որևէ ճնշման», – Euractiv-ին ասել է ֆրանսիացի նախարարը։
Այնուամենայնիվ, Գլոբալ Հարավի համար փոխհատուցման հարցը հիմնական խնդիրներից մեկն էր կենսաբազմազանության վերաբերյալ վերջին COP-ում, որը տեղի ունեցավ Կոլումբիայում 2024 թվականին։
2026 թվականի G7 գագաթնաժողովը տեղի կունենա Ֆրանսիայի Էվիան-լե-Բեն քաղաքում 2026 թվականի հունիսի 15-ից 17-ը։
Գաղափարների պայքարը սրվում է. Լուսանկար
Չեխիայի վարչապետ Բաբիշը քննադատում է Թրամփի ՆԱՏՕ-ի վերաբերյալ մեկնաբանությունները
Ինչու են Պարսից ծոցի երկրները ցանկանում ուկրաինական պատերազմական գիտելիքներ. Լուսանկարներ