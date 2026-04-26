Եվրոպացիները պետք է ճանաչեն, որ ԱՄՆ-ն, Չինաստանը և Ռուսաստանը «մեռած են» մեր դեմ. Մակրոն

Եվրոպացիները պետք է առաջ գան և պաշտպանեն իրենց շահերը, քանի որ ԱՄՆ-ն, Չինաստանը և Ռուսաստանը այժմ բոլորը «մեռած են» նրանց դեմ, ուրբաթ օրը զգուշացրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։
«Մենք չպետք է թերագնահատենք, որ սա եզակի պահ է, երբ ԱՄՆ նախագահը, Ռուսաստանի նախագահը, Չինաստանի նախագահը մեռած են եվրոպացիների դեմ: Այսպիսով, սա ճիշտ պահն է, որ մենք արթնանանք», – ասել է Մակրոնը Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսի հետ Աթենքում «Կաթիմերինի» թերթի կողմից կազմակերպված քննարկման ժամանակ։
«Մենք պետք է մի փոքր ինքնավստահ լինենք և ներկայացնենք օրակարգ», – հավելել է նա։
Ֆրանսիայի նախագահը նաև ասել է, որ ակնկալում է, որ ԱՄՆ-ի հետ լարվածությունը կտևի ավելի երկար, քան նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
«Սա պատմական միտում է», – ասել է նա։ «Մենք կարող ենք ԱՄՆ-ի հետ համագործակցել որոշ հարցերի շուրջ, և [դա] դեռևս շատ իմաստ ունի ընդհանուր արժեքների և պատմական կապերի պատճառով, բայց ես իսկապես հավատում եմ, որ ԱՄՆ-ի այս մոտեցումը կշարունակվի», – ավելացրեց նա։
Նա ասաց, որ Թրամփի առաջին և երկրորդ ժամկետների միջև հիմնական տարբերությունն այն էր, որ շատ եվրոպական երկրներ կարծում էին, որ առաջին ժամկետը շեղում էր, որը կավարտվի՝ չպահանջելով հիմնարար փոփոխություններ։
«Հիմա շատ գործընկերներ ավելի պարզ են, քանի որ այդքան տարիներ անց մենք ասում ենք՝ լավ, մենք պետք է արձագանքենք։ Մենք պետք է գործենք որպես եվրոպացիներ, ավելի միասնական լինենք, պաշտպանենք մեր սեփական շահերը։ Եվ ինձ համար սա ճիշտ ուղղությունն է»։
Մակրոնը թռավ Աթենք Կիպրոսում կայացած Եվրոպական խորհրդի ոչ պաշտոնական նիստից հետո, քանի որ Հունաստանն ու Ֆրանսիան պատրաստվում են շաբաթ օրը ստորագրել երկկողմ անվտանգության պայմանագրի երկարաձգումը։
Ստորագրումը նպատակ ունի թարմացնել Մակրոնի և Միցոտակիսի միջև 2021 թվականին կնքված պայմանագիրը, որը ներառում էր փոխադարձ պաշտպանության կետ և Հունաստանի կողմից առնվազն 3 միլիարդ եվրո արժողությամբ ֆրանսիական ռազմանավեր գնելու պարտավորություններ։
Երկարաձգումը կերկարաձգի այն ևս հինգ տարով՝ հետագայում ավտոմատ երկարաձգմամբ, և նախատեսվում է, որ կներառի նաև համագործակցության նոր ոլորտներ, ինչպիսիք են արտաքին քաղաքականությունը, քաղաքացիական պաշտպանությունը և տնտեսությունը։
