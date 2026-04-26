«Կոմպրոմատ չկա» – Օրբանին պաշտոնանկ անող մարդը բացահայտում է իր գաղտնիքը

Ֆիզիկական ձեռքսեղմումներն ու անձնական շփումն ավելի հզոր են, քան կեղտոտ հնարքները, ասել է Պետեր Տոտը:
ԲՈՒԴԱՊԵՇՏ – Հունգարիայի ընդդիմությունն ուներ ֆլեշ USB կրիչներ, աուդիոձայնագրություններ և էկրանի կադրեր՝ Վիկտոր Օրբանի կառավարության բարձրաստիճան քաղաքական գործիչների անձնական կյանքի և անհավատարմությունների մասին կոմպրոմատային ապացույցներով, բայց որոշեց չօգտագործել այդ նյութը։
Կոմպրոմատի՝ հակառակորդներին զրպարտելու կամ վարկաբեկելու համար օգտագործվող մեղադրական տեղեկատվության ռուսական տերմինի գոյության մասին բացահայտումը տեղի ունեցավ Պետեր Տոտի՝ 12 օր առաջ ընտրություններում հաղթանակ տարած «Տիսա» կուսակցության քարոզարշավի ղեկավարի և ականավոր դեմքերի հետ հազվագյուտ հարցազրույցի ժամանակ։
Տոտը «Պարտիզան»-ին՝ նույն անկախ YouTube ալիքին, որտեղ Հունգարիայի հաջորդ վարչապետ Պետեր Մագյարը 2024 թվականին առաջին անգամ սկսեց իր քաղաքական կարիերան, պատմեց իր քարոզարշավի գաղտնիքների մասին։
Նա բացահայտեց, որ ընտրությունների նախօրեին ինքն ու Տիզան ստացել էին կոմպրոմատային նյութերի մի ամբողջ պաշար՝ չճշտված աղբյուրներից, բայց որոշեց չօգտագործել դրանք։
«Քարոզարշավի մասնագետները սովորաբար ասում են, որ բացասական քարոզարշավը կարևոր է մոբիլիզացիայի համար։ Ես դրան չեմ հավատում։ Ես զսպեցի ինձ և պահեցի այդ ֆլեշ կրիչները… որոնցով մենք կքանդեինք ուրիշների ընտանիքները», – ասաց նա՝ հավելելով, որ «ամուսինները, կանայք և երեխաները չեն արժանի» պատժվել քաղաքական գործիչների թուլությունների համար։
Քաղաքական կեղտոտ հնարքներով հայտնի երկրում նոր քաղաքական չափանիշ սահմանելով՝ Տոտը հաստատեց, որ ընտրություններում հաղթելուց հետո ամբողջությամբ ոչնչացրել է ֆայլերը։ «Այս նյութերը այլևս ինձ մոտ չեն, ոչ էլ որևէ այլ տեղ։ Դրանք չկան»։
Զրպարտությունների փոխարեն Տոտը պնդեց, որ Մադյարը և Տիզան հաղթել են հին ձևով՝ քարոզարշավ անցկացնելով տեղում։
Թեկնածուների ընտրությունը ներառում էր միտումնավոր սթրես-թեստեր՝ դիմադրողականությունը գնահատելու համար, և բոլոր 106 տեղական թեկնածուներից պահանջվում էր անձամբ կապ հաստատել 15,000 ընտրողների հետ։ Քարոզարշավը շրջանցեց լրատվամիջոցները, և Տոտը պնդում էր, որ ֆիզիկական ձեռքսեղմումներն ավելի մեծ տեղական քաղաքական դիվիդենտներ են բերում, քան լրատվամիջոցների հետ հարցազրույցները։
Քաղաքականությունը նշանակում է հնարավորինս շատ ընտրողների հետ կապ հաստատել, ընդգծեց Տոտը։
«Մենք կարող ենք հնարավորինս շատ ընտրողների հետ կապ հաստատել, եթե կարողանանք հասնել նրանց, և դրա համար մեզ անհրաժեշտ են որքան հնարավոր է շատ կապեր, որքան հնարավոր է շատ կոնտակտներ», – եզրափակեց նա։
