Եվրոպայի խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների փլուզման խնդիրը

Թրամփի շնորհիվ ԵՄ կառավարությունները փորձում են վերացնել իրենց չափազանց կախվածությունը ամերիկյան տեխնոլոգիաներից: Դա ո՛չ էժան կլինի, ո՛չ էլ հեշտ:
Ամստերդամի կարմիր աղյուսե քաղաքապետարանում Ալեքսանդր Շոլտեսը՝ պաշտոնյան, որը գլխավորել է Նիդեռլանդների մայրաքաղաքի՝ ամերիկյան տեխնոլոգիաներից խզման ջանքերը, նայեց իր պլանշետին:
Որքա՞ն հաճախ է նա դեռևս կախված խոշոր տեխնոլոգիաներից: «Հիմա, անընդհատ», – ասաց նա՝ թափահարելով Microsoft-ի ծրագրակազմով լցված սարքը՝ ակտիվ հիշեցում այն դաժան իրականության մասին, որը տարածվում է իր քաղաքից շատ ավելի հեռու:
Եվրոպական կառավարությունները ակտիվորեն փորձում են՝ և պայքարում՝ հեռանալ ամերիկյան տեխնոլոգիաներից՝ աճող վախերի ֆոնին, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է զենք դարձնել տարիների ծանր կախվածությունը:
Գերմանիայից և Ֆրանսիայից մինչև Ֆինլանդիա և Նիդեռլանդներ, աճող թվով քաղաքական գործիչներ կասկածի տակ են դնում կարևորագույն գործողությունները և զգայուն տվյալների պաշարները Վաշինգտոնի հետ կապված մի քանի հսկաներին հանձնելու իմաստությունը: Նրանց համար հարցն այլևս այն չէ, թե արդյոք ԱՄՆ-ն կօգտագործի Եվրոպայի ամենամեծ կախվածություններից մեկը՝ իր թվային ծառայությունները, այլ այն, թե երբ։
«Նախագահ Թրամփը մեզ բազմաթիվ փաստարկներ էր բերում ամեն շաբաթ, ամեն օր, ամեն րոպե՝ այս սցենարի մասին մտածելու համար», – ասաց Շոլտեսը։ «Դուք շատ բան չեք կարող անել, եթե ամերիկյան ընկերություն եք, որն ունի ԱՄՆ օրենքներով գործելու և ԱՄՆ նախագահին լսելու թերությունը»։
Իր հերթին, Բրյուսելը աշխատում է ԵՄ-ում թվային ինքնիշխանությունը խթանելու ուղղությամբ՝ մայիսի 27-ին նախատեսված նոր օրենսդրական փաթեթով։ Սակայն ավելի հավակնոտ քայլեր են ձեռնարկվում ազգային, տարածաշրջանային և մունիցիպալ մակարդակներում։
Օրինակ՝ Ֆրանսիան քայլեր է ձեռնարկել սահմանափակելու ԱՄՆ տեսագործիքների, ինչպիսիք են Zoom-ը և Microsoft Teams-ը, օգտագործումը և միացել է Գերմանիային, Նիդեռլանդներին և Իտալիային՝ այսպես կոչված թվային ընդհանուր տարածքներ մշակելու համար՝ ինքնիշխան և մասշտաբային թվային ենթակառուցվածքներ կառուցելուն նպաստելու համար: Հենց այս ամիս Ֆրանսիայի բոլոր նախարարություններից նույնպես խնդրվել է մինչև աշուն մշակել ինքնիշխանության ծրագիր:
Նիդեռլանդները, որը նախկինում Եվրոպայի դռները ամերիկյան տեխնոլոգիաների համար բացելու ամենաաղմկոտ կողմնակիցներից էր, կտրուկ փոխեց իր մայրաքաղաքի ընթացքը, և Շոլտեսը 2023-2026 թվականներին փոխքաղաքապետի պաշտոնավարման ընթացքում մեկնարկեց ԱՄՆ ծրագրային ապահովումից անջատվելու բազմամյա ծրագիր:
Նիդեռլանդների ջանքերը հետևում են Գերմանիայի ամենահյուսիսային Շլեզվիգ-Հոլշտեյն նահանգի՝ Եվրոպայում առաջին նահանգի, որը լիովին ազատեց իր պետական կառավարումը ԱՄՆ-ի խեղդող լծակից:
Սակայն, ինչպես պարզվեց, գործընթացը հեշտ կամ էժան չի լինի:
Ինչպես խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունները փակեցին Եվրոպան
Տարիներ շարունակ Եվրոպան ապավինում էր ամերիկյան տեխնոլոգիաներին՝ իր թվային հետքի մեծ մասը գործարկելու համար, այնքան, որ դժվար է պատկերացնել առանց դրա գոյատևումը։
Եվրախորհրդարանի վերջերս անցկացված ուսումնասիրության համաձայն՝ Amazon-ը, Microsoft-ը և Google-ը կազմում են ԵՄ ամպային շուկայի մոտ 70 տոկոսը՝ հզորացնելով այսօրվա ինտերնետը։ Եվ եվրոպական կորպորատիվ ձեռնարկությունների ծրագրային ապահովման վրա ծախսերի 80 տոկոսը գնում է ԱՄՆ մատակարարներին։
Ամերիկյան գերիշխանությունը տարածվում է ամեն ինչի վրա՝ սկսած առօրյա գործիքներից մինչև կարևորագույն ենթակառուցվածքներ՝ Apple-ի iPhone-ները և Google-ի Android համակարգը, Microsoft Office-ը և Windows-ը, որոնք օգտագործվում են պետական գրասենյակներում և բիզնեսներում, սոցիալական մեդիան և հաղորդագրությունների հարթակները, ինչպիսին է WhatsApp-ը՝ մինչև էլեկտրոնային փոստը, հոսքային հեռարձակումը և վճարումները ապահովող թվային հիմքը։
Բայց ինչպե՞ս դա տեղի ունեցավ
Եվրոպայի կախվածությունը ամերիկյան տեխնոլոգիաներից կախված է ժամանակից, մասշտաբից և առաջին քայլողի ուժեղ առավելությունից։
Այսօրվա տեխնոլոգիական հսկաները արագորեն ընդլայնվեցին, քանի որ ինտերնետը զարգանում էր՝ աջակցվելով մեծ, միասնական շուկայի և խորը ֆինանսավորման շնորհիվ։ Նրանք արագորեն գերազանցեցին եվրոպական խաղացողներին՝ ռեկորդային արագությամբ ընդլայնվելով տեխնոլոգիական սահմանները խախտելով և փոքր մրցակիցներին «կուլ տալով»։
Այդ վաղ առաջատարությունն ավելի ուժեղացավ «կողպման էֆեկտների» շնորհիվ։ Երբ կազմակերպությունները իրենց համակարգերը կառուցում են մատակարարի շուրջ՝ պահպանելով տվյալներ, վերապատրաստելով անձնակազմին և հենվելով ինտեգրված գործիքների վրա, անցումը դառնում է ավելի ու ավելի թանկ և բարդ։ Փոփոխությունը հաճախ նշանակում է ամբողջ ՏՏ համակարգի մեծ մասերի վերակառուցում, ինչը կարող է լինել ռիսկային և խաթարող, և երբ զուգորդվում է հավասար մասշտաբի եվրոպական այլընտրանքների բացակայության հետ, դա դառնում է չափազանց դժվար։
Այդ ժամանակ եվրոպական կառավարությունները նույնպես քիչ պատճառներ էին տեսնում այլընտրանք փորձելու համար։ ԱՄՆ տեխնոլոգիական ոլորտը գերազանցում էր մյուսներին, տրանսատլանտյան հարաբերությունները ամուր էին, և այս բոլոր ընկերությունները խորը գործարար կապեր ունեին Եվրոպայում. դա քիչ տնտեսական իմաստ կունենար որևէ կողմի համար։
«Մենք այս կախվածությունը կուտակել ենք տարիների կամ նույնիսկ տասնամյակների ընթացքում», – ասաց Շոլտեսը՝ հիշելով, որ մինչև մի քանի տարի առաջ քաղաքականությունն այն էր, որ ամեն ինչ տեղափոխվեր «մեկ խոշոր մատակարարի» վրա, քանի որ դա «հեշտ էր»։
Սակայն Թրամփի վերադարձը Սպիտակ տուն և դրան հաջորդած անկայունությունը եվրոպացիներին բախեց դառը ճշմարտության հետ. նրանց չափազանց կախվածությունը ամերիկյան ընկերություններից այժմ ռազմավարական պատասխանատվություն է։
Տեխնոլոգիական «սպանող անջատիչի» այս ուրվականը, որի դեպքում Վաշինգտոնը կարող է հրամայել ամերիկյան ընկերություններին կասեցնել իրենց ծառայությունները Եվրոպայում, առաջին անգամ բյուրեղացավ, երբ Միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազ Քարիմ Խանը, ըստ տեղեկությունների, կորցրեց իր Microsoft հաշվին մուտքը, անցյալ տարի Վաշինգտոնի կողմից պատժամիջոցների ենթարկվելուց հետո։ Ամիսներ անց Միջազգային քրեական դատարանի դատավոր Նիկոլաս Գիլուն նմանատիպ վերաբերմունքի արժանացավ։
Այս պատժամիջոցները արգելում են Visa և Mastercard-ի նման վճարային համակարգերի, ինչպես նաև Amazon, Airbnb և Booking.com ծառայությունների օգտագործումը։ Դա հավասարազոր է «քաղաքացիական մահվան», – ասաց Գիլուն տված հարցազրույցում։
«Մեծ չար գայլի տեսություններից այն կողմ, կա իրավական ասպեկտ, որը ցույց է տալիս, որ «սպանող անջատիչը» մինչ օրս օգտագործվել է շատ հարմարեցված ձևով», – պնդում է Գրենոբլ Ալպի համալսարանի միջազգային իրավունքի պրոֆեսոր Թեոդոր Քրիստակիսը: Սա ինչ-որ «գիտաֆանտաստիկ սցենար չէ, որտեղ Թրամփը ստորագրում է գործադիր հրամանագիր և կտրում Եվրոպայից», այլ պատժամիջոցների դաժան իրավական իրականությունն է, և արդյոք թվային ծառայությունների ընդհատումը այդ հավասարման մաս է կազմում, ասաց նա։
Պատժամիջոցների իրավական բարդությունները մի կողմ դնելով՝ այս մի ժամանակ անհավանական վարկածն այժմ լայնորեն տարածված մտահոգության առարկա է. SWG-ի և Polling Europe-ի վերջերս անցկացված հարցումը ցույց է տալիս, որ եվրոպացիների 86 տոկոսը կարծում է, որ ԱՄՆ-ի կողմից թվային ծառայությունների հասանելիությունը սահմանափակելու հանկարծակի քայլը «հավանական» է և «չպետք է բացառվի», մինչդեռ 59 տոկոսը դա անվանում է «արդեն իսկական և կոնկրետ ռիսկ»։
Զգալով մթնոլորտի փոփոխություն՝ խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունները ժամանակ չեն վատնել՝ Եվրոպայի անհանգստությունը մեղմելու և դրանից շահույթ ստանալու նպատակով առաջարկներ ներկայացնելով։
Անցած տարվա ընթացքում ԱՄՆ գերմեծածախ առևտրականները շտապել են ստեղծել ԵՄ-ում հիմնված կառավարման կառույցներով և տեղական օպերատորներով արտադրանք՝ միաժամանակ կրկնապատկելով տեխնիկական և իրավական պաշտպանությունները: «Մեր արդյունաբերությունը, անկեղծ ասած, շատ բան է անում [մտահոգությունները] հնարավորինս լուծելու համար», – ասել է ITI տեխնոլոգիական լոբբիի Եվրոպայի գծով գլխավոր տնօրեն Գուիդո Լոբրանոն։
Սակայն քննադատները նրանց փորձերը որակել են որպես «ինքնիշխանության լվացում»: «Մարքեթոլոգները հասկացան, որ այն վաճառվում է: Թրամփը հիանալի վաճառող էր այս գաղափարի համար», – ասել է Ֆրանսիայի խորհրդարանի կենտրոնամետ անդամ Ֆիլիպ Լատոմբը։
Եվ մինչ ամերիկյան ընկերությունները նվազեցնում են այն մտավախությունները, որ նրանք կարող են ստիպված լինել փակել իրենց եվրոպական ծառայությունները կամ թե որքանով է իրականում Վաշինգտոնի իշխանությունը նրանց նկատմամբ, եվրոպական այլընտրանքները դառնում են շատ տարածված։
Nextcloud-ը՝ Microsoft Office-ի Գերմանիայում գտնվող այլընտրանքը, Թրամփի երդմնակալությունից հետո ավելի ու ավելի շատ էր ընտրվում վարչակազմերի և բիզնեսների կողմից։ «Անցյալ տարին բացառիկ էր, բայց մենք կանխատեսում ենք պահանջարկի շարունակական աճ 2026 թվականին», – ասել է գործադիր տնօրեն Ֆրանկ Կարլիչեկը հայտարարության մեջ՝ հայտնելով առաջատարների եռապատկման և 2 միլիոն նոր պրոֆեսիոնալ օգտատերերի մասին։
Գերմանիայի առաջամարտիկ ծրագիրը
Նույնիսկ Գերմանիան՝ երկար ժամանակ դաշինքի դռները բաց պահելու ջատագովը, այժմ ընդունում է թվային կախվածության «արժեքները». «[Այն] օգտագործվում է ուժային քաղաքականության համար», – զգուշացրել է կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը անցյալ տարվա վերջին Բեռլինի գագաթնաժողովում։ Թվային տեխնոլոգիաների նախարար Կարստեն Վիլդբերգերը նույնպես ցանկանում է, որ Եվրոպան ստեղծի այլընտրանք ամերիկյան տվյալների վերլուծության հսկա Palantir-ին։ Սակայն հենց երկրի ամենահյուսիսային նահանգն է ստանձնել իսկապես առաջամարտիկ դեր և բախվել է դրա հետ կապված բազմաթիվ մարտահրավերների։
2024 թվականին Շլեզվիգ-Հոլշտեյնը սկսեց աստիճանաբար հեռացնել իր պետական կառավարման համակարգից հիմնական արտասահմանյան տեխնոլոգիաները՝ անցնելով բաց կոդով ծրագրային ապահովմանը որպես փոխարինող։
Նահանգի թվային նախարար Դիրկ Շրյոդտերի գլխավորությամբ առաջին քայլը LibreOffice-ի ներդրումն էր որպես տեղական ինքնակառավարման մարմնի ստանդարտ ծրագրային ապահովում՝ Microsoft Office-ի փոխարեն։ Կարճ ժամանակ անց տեղի ունեցավ էլեկտրոնային փոստի համակարգի անցումը. «2025 թվականի ապրիլից մինչև հոկտեմբեր մենք Outlook-ից OpenXchange տեղափոխեցինք 40,000 էլեկտրոնային փոստի հաշիվ՝ 110 միլիոն օրացույցի գրառումներով և էլեկտրոնային նամակներով», – ասել է Շրյոդտերը։
Բայց դա դեռ ամենը չէ. մինչև 2026 թվականի ամառը նահանգի հեռախոսային ենթակառուցվածքը կանցնի բաց կոդով ծրագրային ապահովման։ Եվ այս տարվա վերջում Շլեզվիգ-Հոլշտեյնը կսկսի բոլոր Windows համակարգերը Linux-ի տեղափոխել՝ մի գործընթաց, որը նպատակ ունի ավարտել մինչև 2028 թվականը։
Այս անցման ավելի լայնածավալ հարվածները սկսվել են ավելի քան հինգ տարի առաջ, բայց այն ժամանակ դրդապատճառը հիմնականում ֆինանսական էր. «Մենք տեսանք, որ մեր տեխնոլոգիական կախվածությունը հանգեցնում է տնտեսական կախվածության, և մենք անպաշտպան էինք լիցենզիայի վճարների աճի և մենաշնորհային գնագոյացման դեմ», – ասաց Շրյոդտերը։
Պետությունը հայտարարում է, որ մինչ այժմ լիցենզավորման ծախսերից խնայել է 15 միլիոն եվրո՝ անցման մեջ 9 միլիոն եվրո ներդնելուց հետո։
«Հաջորդ տարիների աշխարհաքաղաքական ճգնաժամերը միայն հաստատեցին, որ որոշումը ճիշտ էր», – ասաց նա։
Ինչպես շատ նորարարական նախաձեռնությունների դեպքում, սակայն, ներդրումը շատ ավելի խառնաշփոթ եղավ, քան սպասվում էր։
«Փոխակերպումից հետո առաջին մի քանի շաբաթների ընթացքում մենք սահմանափակ հասանելիություն ունեինք մեր էլեկտրոնային փոստին», – ասաց Արենսբուրգի շրջանային դատարանի տնօրեն Մայքլ Բուրմայստերը։ «Սա լուրջ խնդիր էր, հատկապես ժամանակի հետ կապված դեպքերում, ինչպիսիք են խուզարկության օրդերները, հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող հիվանդների հոսպիտալացումը և զանգերի տվյալների գրառումների հարցումները»։
Նույնիսկ ամիսներ անց «հիմնական խնդիրները դեռևս [մնացել էին]։ Դրանց շրջանցումը արժենում է 10-20 տոկոսով ավելի շատ աշխատանքային ժամանակ։ Օրինակ, նոր էլեկտրոնային փոստի ծրագիրը չունի գործող ուղղագրության ստուգիչ», – ասաց նա։
Միությունները և ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները կիսում են այս կարծիքը. ver.di արհմիությունը զգուշացրել է «բարձր աշխատանքային ծանրաբեռնվածության» և «անբավարար ուսուցման» մասին, մինչդեռ Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության թվային հարցերով տարածաշրջանային խոսնակ Կիանուշ Ստենդերը պնդում էր, որ ներդրումը շտապողական էր և վատ էր նախապատրաստված «ժամանակային սղության», տեխնիկական թերությունների և խորհրդակցությունների բացակայության պատճառով։
«Աշխատակիցները, արդարադատության և ոստիկանության գերատեսչությունների ներկայացուցիչները հայտնել են սահմանափակ աշխատունակության, բացակայող գործառույթների, անհամատեղելի մասնագիտական կիրառությունների և իրենց ամենօրյա աշխատանքում լրացուցիչ ջանքերի բարձր մակարդակի մասին», – ասել է Շտենդերը։
Շրյոդտերի համար պետք է սովորել հետևյալ դասը. «Անցում կատարելու մարտահրավերը լուծումների բացակայությունը չէ, այլ հիմնականում պատասխանատվություն ստանձնելու քաղաքական կամքի հարցը», – ասել է նա՝ կոչ անելով Բեռլինին հետևել օրինակին։
Իրոք, Գերմանիայի դաշնային կառավարությունը նույնպես սկսել է փորձել ինքնիշխան այլընտրանքներ իր ամենօրյա գործունեությունը ապահովելու համար, այդ թվում՝ openDesk հարթակի փորձարկումը, որը լուծում էր, որին դիմել էր ՄՔԴ-ն Microsoft-ից հրաժարվելուց հետո։
Ամստերդամի զգուշավոր ելքը
Մոտ 400 կիլոմետր դեպի արևմուտք, մի երկրում, որը մի ժամանակ կարմիր գորգ էր գցում խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների համար, Ամստերդամը ծրագրում է նմանատիպ, բայց ավելի զգույշ փախուստի ճանապարհ։ Հաշվի առնելով Շլեզվիգ-Հոլշտեյնում առկա ռիսկերը, քաղաքի ծրագիրը մշակվել է նախկին փոխքաղաքապետ Շոլտեսի կողմից և նախատեսվում է իրականացնել մարտի վերջին ընտրված նոր քաղաքային խորհրդի կողմից։
«Նրանք դա արեցին գրեթե մեկ գիշերվա ընթացքում», – նկատեց Շոլտեսը իր գերմանացի գործընկերների մասին։ «Մենք սխալներ ենք թույլ տալու, մենք որոշ դժվարություններ ենք ունենալու, բայց միևնույն ժամանակ, երբ սկսում ենք ինչ-որ բան անել, մենք դա անում ենք պատասխանատու ձևով», – ասաց նա՝ հստակեցնելով, որ Նիդեռլանդների մայրաքաղաքը չի շտապում պոկել իր ամերիկյան համակարգերը։
Մաքուր բաժանման փոխարեն, Ամստերդամի լուծումը երկարատև անցումային շրջան է, որը թոթափում է տասնամյակների կախվածությունը՝ եռաստիճան ծրագրով. փորձնական ծրագրերի և հիմքերի մեկնարկ հիմա, առաջիկա տարիներին ընդլայնում և զգայուն տվյալների և կարևոր համակարգերի եվրոպական կամ հոլանդական ենթակառուցվածքների վրա տեղակայման ապահովում մինչև 2035 թվականը։
Միջանկյալ նպատակ է, որ քաղաքը մինչև 2030 թվականը հասնի եվրոպական ամպային ծառայությունների 30 տոկոսին։
Եվ ինչպես Գերմանիայում, երբ խոչընդոտները պարզ են դառնում, նույնքան պարզ են դառնում նաև առաջ շարժվելու պատճառները։ «Շարունակականության ռիսկն ավելի հրատապ է դարձել», – ասաց Շոլտեսը։ «Մենք մեծ խնդիր կունենանք, եթե Microsoft-ը դադարեցնի իր ծառայությունները մատուցելը»։
«Դա կնշանակեր, որ քանի որ մենք մեր տվյալների և համակարգերի այդքան շատ մասը տեղափոխել ենք մեկ մատակարարի մեջ… մենք այլևս չենք կարող օգտագործել մեր էլեկտրոնային փոստը, մեր սոցիալական և առողջապահական համակարգերը փչանում են, մենք չենք կարող որևէ թույլտվություն տրամադրել կամ չենք կարող շփվել մեր քաղաքացիների հետ», – զգուշացրեց նա՝ մեջբերելով Միջազգային դատարանի նախադեպը։
Այնուամենայնիվ, անցումը էժան չի լինի, կանխատեսվում է, որ կարժենա մի քանի միլիոն եվրո միայն կախվածությունների քարտեզագրման և եվրոպական այլընտրանքների փորձարկման առաջին փուլում։
Առաջադրանքի մասշտաբները նույնպես վախեցնող են, քանի որ Ամստերդամը, ինչպես Նիդեռլանդների մնացած մասը, մի ժամանակ պաշտպանում էր ազատ առևտուրը և բացությունը ամերիկյան տեխնոլոգիաների նկատմամբ: Փաստորեն, Հաագան ԵՄ-ի ծրագրերի ամենաակտիվ քննադատներից մեկն էր՝ ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկաներին ամպային շուկայի զգայուն մասերում մեկուսացնելու վերաբերյալ՝ զգուշացնելով տնտեսական բացասական հետևանքների մասին:
Սակայն այդ մտահոգությունները գերազանցվել են ավելի մեծ մտահոգությունների: ԱՄՆ-ն «դեռևս արժեքավոր դաշնակից է, բայց մենք ուզում ենք կարողանալ ընտրություն կատարել», – հարցազրույցում ասել է Նիդեռլանդների թվային տեխնոլոգիաների նոր նախարար Վիլեմեյն Աերդտսը: «Սակայն այս պահին մատակարարումը բավարար չէ ազատ ընտրություն կատարելու համար»:
Շոլտեսը կրկնել է նմանատիպ միտքը. «Անկեղծ ասած, ազատ շուկայի՝ նորարարության համար լավ լինելու շրջանակը կեղծ շրջանակ է: Դա իրական ազատ շուկա չէ, քանի որ կային ընդամենը մի քանի շատ գերիշխող ընկերություններ, և եվրոպական շուկան իրականում հնարավորություն չուներ»:
