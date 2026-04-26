Գաղափարների պայքարը սրվում է. Լուսանկար

Ուղեղային կենտրոնները շատ ավելին են անում, քան քաղաքականության վերաբերյալ խորհրդատվություն տրամադրելը։
Այնուամենայնիվ, շատ լիբերալ ժողովրդավարություններ դեռևս դրանց վերաբերվում են որպես չեզոք հետազոտական մարմիններ, մինչդեռ ոչ լիբերալ գործիչները կառուցում են հզոր ազդեցության էկոհամակարգեր։
Տասնամյակներ շարունակ ուղեղային կենտրոնները և այլ գիտելիքի ինստիտուտները լիբերալ ժողովրդավարություններում զբաղեցրել են համեմատաբար լավ սահմանված տեղ։ Նրանց դերն էր ակադեմիական հետազոտությունները վերածել քաղաքականությանը վերաբերող վերլուծության, առաջարկություններ տրամադրել որոշում կայացնողներին և միավորել փորձագետների, պաշտոնյաների և շահագրգիռ կողմերի ցանցեր։ Նրանք գործել են որպես կամուրջներ գիտելիքի և իշխանության միջև։
Այդ մոդելը այլևս ամբողջությամբ չի արտացոլում իրականությունը։
Անցյալից շատ ավելի, քան նախկինում, քաղաքականության վերաբերյալ բանավեճերը ձևավորվում են ոչ միայն ապացույցներով և փորձագիտությամբ, այլև պատմություններով, ինքնության քաղաքականությամբ, սխալ/ապատեղեկատվությամբ և գաղափարախոսական մոբիլիզացիայով։ Արդյունքում, գիտելիքի ինստիտուտների, այդ թվում՝ ուղեղային կենտրոնների գործառույթները զգալիորեն ընդլայնվել են։
Այժմ դրանք զբաղվում են փաստերի ստուգմամբ և սխալ/ապատեղեկատվության հերքումով։ Նրանք մարտահրավեր են նետում քաղաքականություն մշակող կառույցներին՝ իշխանությանը և իշխանության հետ անհարմար ճշմարտություններ ասելով։
Դրանք օգնում են կոնսենսուսի ձևավորմանը և բևեռացված դիրքորոշումների միջև վայրէջքի գոտիների բացահայտմանը։ Ավելի ու ավելի շատ նրանք ձևավորում են պատմություններ, շրջանակում են քաղաքականության վերաբերյալ բանավեճերը և նպաստում քաղաքական ռազմավարությանը և հաղորդակցությանը:
Որոշ դեպքերում նրանք ներկայացնում կամ պաշտպանում են այն քաղաքական համայնքը կամ կառավարման մոդելը, որի հետ լայնորեն նույնականանում են: Բարձր վիճելի միջավայրերում նրանք դարձել են լիբերալ ժողովրդավարության ապագայի շուրջ գաղափարախոսական պայքարի դերակատարներ։
Այս զարգացումը տեսանելի է Բրյուսելի քաղաքականության էկոհամակարգում: Տասնամյակներ շարունակ եվրոպական ինտեգրացիան օգտվել է լայն քաղաքական կոնսենսուսից: ԵՄ-ում բանավեճերը համեմատաբար տեխնոկրատական էին և շատ ավելի քիչ բևեռացված, քան ազգային քաղաքականությունը:
Այդ միջավայրում Բրյուսելում տեղակայված վերլուծական կենտրոնները հաճախ իրենց դիրքավորում էին որպես համեմատաբար չեզոք փորձագիտության մատակարարներ՝ եվրոպական նախագծին լայնորեն նվիրված դերակատարների լայն շրջանակում։
Այդ միջավայրը արագ փոխվում է: Եվրոպական ինտեգրացիան դարձել է շատ ավելի քաղաքականացված, մասամբ այն պատճառով, որ բազմակարծ լիբերալ ժողովրդավարության ապագայի շուրջ պայքարը մեծապես կորոշվի եվրոպական մակարդակով: Միևնույն ժամանակ, ԵՄ մակարդակի գիտելիքները սատարող էկոհամակարգը թուլացել է: Անդամ պետությունները ԵՄ համակարգը ավելի ու ավելի են ընդունում որպես ինքնըստինքյան տրված, բայց միևնույն ժամանակ կորցրել են հավատը ԵՄ-ի արդյունավետության նկատմամբ։
Հետևաբար, նրանք ավելի քիչ են պատրաստ ներգրավվել և ներդրումներ կատարել ԵՄ-ի վրա կենտրոնացած գիտելիքի հաստատություններում, քան նախկինում: Եվրոպական հանձնաժողովը, սահմանափակված իր մանդատով, անդամ պետությունների միջև եղած բաժանումներով և տրամադրվող ցանկացած ֆինանսավորման վրա քաղաքականացված հարձակումներով, հազվադեպ է կարողանում քաղաքականապես պաշտպանել այս էկոհամակարգը։
Սա թողնում է ԵՄ-ի վրա կենտրոնացած լիբերալ դեմոկրատական վերլուծական կենտրոնները, որոնք գործում են շատ ավելի թշնամական միջավայրում՝ սակայն սահմանափակ կամ նույնիսկ կրճատվող ռեսուրսներով։
Անլիբերալ գործիչները վաղուց են ճանաչել այս տեղաշարժը։ Նրանք մեծ ներդրումներ են կատարել վերլուծական կենտրոնների ցանցերում, իրավապաշտպան կազմակերպություններում և մեդիա հարթակներում, որոնք համատեղում են հետազոտությունը, հաղորդակցությունը և մոբիլիզացիան։ Այս էկոհամակարգերը գաղափարները դիտարկում են որպես քաղաքական իշխանության գործիքներ։
Նրանց ազդեցությունն արդեն իսկ զգալի է եղել։ Անլիբերալ վերլուծական կենտրոնները կարևոր դեր են խաղացել Brexit-ը հնարավոր դարձրած մտավոր միջավայրի ձևավորման գործում։ Նրանք օգնել են ձևավորել քաղաքական օրակարգը, անձնակազմի խողովակաշարերը և պատմողական շրջանակները Դոնալդ Թրամփի երկու նախագահությունների հետևում, իսկ Heritage Foundation-ի 2025 նախագիծը մեծապես առաջնորդել է Trump 2.0-ի օրակարգը։
Նմանատիպ ցանցերը ավելի ու ավելի են կենտրոնանում միգրացիայի, կլիմայական քաղաքականության, տնտեսական և կոշտ անվտանգության, ինչպես նաև եվրոպական ինտեգրման ուղղության վերաբերյալ բանավեճերի վրա։
Եվրոպական կառույցները հատուկ ուշադրության կենտրոնում են։ Անլիբերալ գործիչների համար ԵՄ-ն ներկայացնում է ազգային իշխանության սահմանափակում։ Եվրոպական ինտեգրացիան աջակցող ինստիտուտների, պատմությունների և գիտելիքների էկոհամակարգերի խաթարումը, հետևաբար, ավելի լայն քաղաքական ռազմավարության մաս է կազմում։
Եվրոպամետ լիբերալ դեմոկրատական գործիչներն/ուժերը ավելի դանդաղ են հարմարվել։ Շատերը դեռևս վերլուծական կենտրոններին հիմնականում վերաբերվում են որպես տեխնոկրատական խորհրդատվության չեզոք մատակարարների։ Ֆինանսավորման մոդելներն ու կառավարման կառուցվածքները արտացոլում են այն դերի ոչ լիարժեք ըմբռնումը, որն այժմ խաղում են գիտելիքի հաստատությունները։
Լիբերալ-դեմոկրատական ուղեղային կենտրոնները շատ բան ունեն սովորելու իրենց ոչ լիբերալ գործընկերներից, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք պետք է պատճենեն ոչ լիբերալ գործիչների մեթոդները: Ուղեղային կենտրոնների ամենամեծ ուժեղ կողմը մնում է նրանց հեղինակությունը՝ անկախությունը, վերլուծական խստությունը և իշխանությանը մարտահրավեր նետելու պատրաստակամությունը։
Ժողովրդավարական համակարգերին, այդ թվում՝ ԵՄ-ին, նրանց մատուցած կարևոր ծառայությունը քննադատական ընկերների դերում հանդես գալն է: Թերի քաղաքականությունները մարտահրավեր նետելով, թույլ ենթադրությունները բացահայտելով, առաջընթացը խոչընդոտող պատճառներն ու գործիչները բացահայտելով և դժվար բանավեճեր պարտադրելով՝ նրանք, ի վերջո, ամրապնդում են ժողովրդավարական կառավարումը և բարելավում քաղաքականության արդյունքները։
Միևնույն ժամանակ, ուղեղային կենտրոնները պետք է հարմարվեն փոփոխվող միջավայրին: Նրանք պետք է անընդհատ ներդրումներ կատարեն, այդ թվում՝ նոր տեխնոլոգիաների մեջ: Նրանք պետք է ակտիվացնեն իրենց գործունեությունը ապատեղեկատվությանը հակազդելու, պատմություններ ձևավորելու և ժողովրդավարական բանավեճը ամրապնդելու համար՝ միաժամանակ պահպանելով այն հեղինակությունը, որը նրանց տարբերակում է քաղաքական պաշտպանության կազմակերպություններից։
Ոչ լիբերալ «ուղեղային կենտրոնները» կշարունակեն գործել որպես քաղաքական գործիչներ և կընդլայնեն իրենց գործունեությունը անկախ նրանից, թե ինչ են անում լիբերալ-դեմոկրատական գործիչները: Իրական հարցն այն է, թե արդյոք ժողովրդավարական հասարակությունները կճանաչեն գիտելիքի ինստիտուտների փոփոխվող դերը և կապահովեն, որ նրանք ունենան գաղափարների սրվող պայքարում մրցելու կարողություններն ու ռեսուրսները։
Եթե լիբերալ ժողովրդավարությունները չկարողանան աջակցել այն ինստիտուտներին, որոնք հիմք են հանդիսանում տեղեկացված քննարկման, ժողովրդավարական դիմադրողականության և բազմակարծիք համակարգերի պաշտպանության համար, նրանք ոչ միայն կհաղթահարվեն մրցակցությունը, այլև կվտանգեն ժողովրդավարական կառավարման հիմքերը։
Դոկտոր Ֆաբիան Զուլեգը Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի գլխավոր գործադիր տնօրենն է։ Նա ունի ԵՄ անդամակցության քաղաքական տնտեսության դոկտորի աստիճան և աշխատել է որպես տնտեսական վերլուծաբան ակադեմիական, պետական և մասնավոր հատվածներում։ Նրա վերլուծությունը կենտրոնանում է եվրոպական ինտեգրման ապագայի քաղաքական տնտեսության վրա։
G7 շրջակա միջավայր. բազմակողմանիությունը գործում է՝ շրջանցելով վիճելի հարցերը
Չեխիայի վարչապետ Բաբիշը քննադատում է Թրամփի ՆԱՏՕ-ի վերաբերյալ մեկնաբանությունները
Ինչու են Պարսից ծոցի երկրները ցանկանում ուկրաինական պատերազմական գիտելիքներ. Լուսանկարներ