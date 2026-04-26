Եվրոպան ուժասպառ չի լինում, թեև՝ ճգնաժամը մեծ է, որքան կառավարության արձագանքը՝ փոքր։ Ի՞նչ է կատարվում։
Կենտրոնական բանկիրները սկսում են անհանգստանալ, քանի որ Պարսից ծոցի փակումը, որտեղից սովորաբար տեղափոխվում է աշխարհի նավթի և ծովային գազի մեկ հինգերորդ մասը, մտնում է ութերորդ շաբաթը։
«Ամեն օր, երբ հակամարտությունը շարունակվում է, այնքան մեծանում է էներգիայի մատակարարման և պահանջարկի միջև եղած անջրպետը, և այնքան երկար է նորմալացումը», – այս շաբաթ ասաց ԵԿԲ-ի Քրիստին Լագարդը։ Նա բարձրացրեց «գներից դեպի ռացիոնալացում» անցնելու սպեկտրը։ Միջազգային էներգետիկ գործակալությունը այն անվանում է «ամենամեծ» էներգետիկ ճգնաժամը։
ԵՄ-ի արձագանքը մինչ այժմ հակառակն է ցույց տալիս։ Euractiv-ի հաշվարկներով, դաշինքը հատկացրել է ընդամենը 10 միլիարդ եվրո՝ դիզելային վառելիքի, բենզինի և բնական գազի գների կտրուկ աճի դեմ պայքարելու համար՝ հիմնականում Բեռլինի և Մադրիդի կողմից առաջարկված մեծ գումարների շնորհիվ։
Այս անգամ շատ ավելի փոքր չեկ
Գերմանիայի անխոհեմ վերադարձը վառելիքի ակցիզային հարկերի կրճատմանը կազմում է 1.6 միլիարդ եվրո՝ ՀՆԱ-ի 0.05%-ից մի փոքր պակաս։ Նույնիսկ հաշվի առնելով երկրի 1000 եվրո հարկերից ազատ բոնուսային ծրագրի ամբողջական ազդեցությունը, որը, ըստ Deutsche Bank-ի գնահատականների, կարող է արժենալ 6-12 միլիարդ եվրո կորցրած հարկեր, Եվրոպայի ճգնաժամային արձագանքը գունատվում է 2022 թվականի համեմատ։
Bruegel վերլուծական կենտրոնի կողմից հավաքված տվյալների համաձայն՝ միայն Գերմանիան է լրացուցիչ 15 միլիարդ եվրո հատկացրել 2022 թվականի փետրվարից ապրիլ ընկած ժամանակահատվածում, Իտալիան ծախսել է 13 միլիարդ եվրո, իսկ Ֆրանսիան՝ մոտ 12 միլիարդ եվրո։
Ակնհայտ հարց է առաջանում. ի՞նչ է փոխվել 2022 թվականից մինչև այսօր։ Արդյո՞ք Եվրոպայի «դայակ-պետությունները» վերջապես կշտացան։
Սպասելով Հորմուզին
Ոմանք ենթադրում են, որ բոլորը, այդ թվում՝ քաղաքական գործիչները, պարզապես խաղադրույք են կատարում այն փաստի վրա, որ Հորմուզի նեղուցը ցանկացած պահի կբացվի, և վատագույնը կարելի է խուսափել։ Վերլուծաբանների հին փաստարկն այն է, որ Պարսից ծոցը չափազանց կարևոր է երկար ժամանակ փակ մնալու համար։ «Շուկաները, կարծես, խաղադրույք են կատարում, որ խափանումը կարճատև կլինի», – խոստովանեց Լագարդը։
Քաղաքական գործիչները նույնպես կարող են ապահովագրվել իրենց խաղադրույքներով և օգնությունը մաս-մաս բաշխել՝ հույս ունենալով Թրամփի գնաճի վերջին ալիքի արագ ավարտին։
Տանկրաբատի դասը՝ դեռևս չսովորված
Երկրորդ փաստարկը հիմնված է 2022 թվականի ճգնաժամի ինստիտուցիոնալ և քաղաքական հիշողության վրա. Եվրոպան հենց նոր իրականացրեց լայնածավալ փորձարկումներ, թե որ միջամտություններն են արդյունավետ։
Վերցրեք Գերմանիայի անբարո 3.4 միլիարդ եվրոյի «Տանկրաբատը» (վարորդների համար վառելիքի սուբսիդիա) անցյալ անգամ, որը բոլորը, բացի քաղաքական գործիչներից և բենզին վաճառողներից, գիտեին, որ վատ գաղափար է։ Այժմ նմանատիպ ծրագրերի հակառակորդները պետք է ունենան կոնկրետ ապացույցներ իրենց դիրքորոշումը հիմնավորելու համար, բայց այնուամենայնիվ պարտվում են պայքարում։
2026 թվականի տարբերակը, որը առաջ են մղել Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատները՝ կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի կենտրոնամետ քրիստոնյա-դեմոկրատների կրտսեր գործընկերը, կազմում է ընդամենը 1.6 միլիարդ եվրո, չնայած վառելիքի ճգնաժամը, հավանաբար, շատ ավելի լուրջ է։ Միևնույն ժամանակ, Եվրոպայի այլ կառավարություններ արդեն իսկ ընդունել են առատաձեռն, ոչ ուղղված սուբսիդիաներ։
Բաքում ֆինանսական վառելիք չի մնացել
Սակայն Եվրոպայի անփույթ արձագանքի ամենամեծ պատճառն այն է, որ վերջին Մերձավոր Արևելքի պատերազմի հետևանքով առաջացած տնտեսական ճգնաժամին դաշինքը գազ չունի, բառացիորեն, քանի որ գազի պահեստավորումը գտնվում է ինը տարվա ամենացածր մակարդակի վրա։
Երբ սկսվեց Covid-19 համավարակը, ԵՄ-ում պետական պարտքը կազմում էր ՀՆԱ-ի 77.5%-ը, Ֆրանսիայում և Գերմանիայում՝ համապատասխանաբար 58.7%-ը և 98.2%-ը։ Մինչև դրա ավարտը ԵՄ պարտքը աճել էր 9 տոկոսային կետով, նույնը վերաբերում է Գերմանիային, իսկ Ֆրանսիայում՝ 14 տոկոսային կետով, ինչը պայմանավորված էր ցածր տոկոսադրույքով վարկավորման առատությամբ։
Լագարդն ասաց, որ ԵՄ-ի 2002 թվականի ֆինանսական արձագանքը «կազմել է ՀՆԱ-ի 1.7%-ը»՝ քննադատելով համավարակի դարաշրջանի «ակնկալիքը», որ կառավարությունները կպաշտպանեն տնային տնտեսություններին և ընկերություններին ցանկացած ցնցումից։
Այժմ եվրոպացիները կարող են իրականում մնալ իրենց ձեռքում
2026 թվականին Ֆրանսիան ունի ավելի քիչ հարկաբյուջետային տարածք, քան երբևէ, և 2025 թվականի չորրորդ եռամսյակում պարտքը կազմել է 116%: Գերմանիայի պարտքը դեռևս կազմում է 63.5% (և հենց նոր կանաչ լույս է տվել 500 միլիարդ եվրոյի արտակարգ պարտքային հոսքի համար), իսկ ԵՄ պարտքը նույնպես գերազանցում է համավարակից առաջ եղած 81.7%-ի մակարդակը:
Եվրոպայի հսկայական դեֆիցիտի պահպանումը նույնպես ավելի ու ավելի թանկ է դառնում, քանի որ տոկոսադրույքները բարձրանում են՝ հանդես գալով որպես լրացուցիչ զսպող գործոն:
Եվրոպայի դեֆիցիտի աճը թանկ կլինի
Դա, իհարկե, չի խանգարել Հռոմին ճնշում գործադրել ԵՄ հարկաբյուջետային կանոնները կասեցնելու վրա։
«Մենք պետք է դրան մոտենանք ավելի մեծ բացությամբ, արդյունավետությամբ և արդյունավորությամբ, և սա վերաբերում է նաև Կայունության [և աճի] պակտին», – հինգշաբթի օրը Կիպրոսում ասել է Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին։
Ե՛վ Մելոնին, և՛ Իսպանիայի ձախակենտրոն վարչապետ Պեդրո Սանչեսը պնդում են, որ ճգնաժամին արձագանքը բացառվի ԵՄ հարկաբյուջետային կանոնակարգից: «Մենք պետք է դիտարկենք մի մոդել, որտեղ ծախսերը չեն հաշվարկվում», – ասաց Մելոնին։
Հաջողության հասնելը
Ինչպես սահմանափակումները հաճախ հիմք են հանդիսանում իրական նորարարության համար. արվեստի ուսանողներին սովորեցնում են աշխատել խիստ պարամետրերի շրջանակներում, նախքան նրանց լիարժեք ստեղծագործական լծակ տալը, դրանք նույնպես կարող են ավելի արդյունավետ արձագանք ապահովել ճգնաժամին։
2022 թվականի էներգետիկ ցնցման ժամանակ կառավարությունները մեծ մասամբ որոշեցին սուբսիդավորել պահանջարկը էժան վարկերի միջոցով, ինչը, թերևս, ամենավատ հնարավոր մոտեցումն էր։
Այս անգամ ավելի խիստ հարկաբյուջետային սահմանափակումները կարող են ստիպել ավելի կարգապահ քաղաքականության մշակում, ինչը թույլ կտա Եվրոպային կառավարել անհրաժեշտ պահանջարկի ոչնչացումը՝ գները վերահսկողության տակ պահելու համար՝ առանց միլիարդներ վատնելու։
Եվրոպայի խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների փլուզման խնդիրը
Ֆրանսիան և Հունաստանը կոչ են անում ավելի շատ ԵՄ պարտատոմսեր տրամադրել
Եվրոպայի աշխատավարձի աճը 2020 թվականից ի վեր. Արդյո՞ք եվրոպացիներն ավելի լավ վիճակում են