29 առաջնորդներ հավաքվեցին Կիպրոսում, ինչպես միշտ, գագաթնաժողովը նվիրված էր մեկին, ով չհանդիպեց

ԵՄ-ն եկավ Կիպրոս՝ խոսելու իր ապագայի մասին և կրկին հայտնվեց Դոնալդ Թրամփի աշխարհի հետ հաշվի նստելու մեջ։
ՆԻԿՈՍԻԱ, Կիպրոս — ԵՄ գագաթնաժողովը հետապնդող ուրվականը Դոնալդ Թրամփն էր։
Մինչ Կիպրոսում երկօրյա հավաքը պաշտոնապես կենտրոնացած էր դաշինքի անվտանգության, տնտեսության և յոթամյա բյուջեի վրա, Եվրոպայի առաջնորդներին հետապնդող խնդիրը նրանց ավելի ու ավելի լարված հարաբերություններն էին այն բանի հետ, ինչը մի ժամանակ իրենց ամենամտերիմ դաշնակիցն էր։
«Մերձավոր Արևելքում պատերազմն արդեն իսկ աղետալի հետևանքներ է ունեցել մարդկանց, ենթակառուցվածքների և համաշխարհային տնտեսության համար», – ասաց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ ամփոփիչ մամուլի ասուլիսում, որտեղ Թրամփի անունը երբեք չհնչեց։
«Եվ ամեն օր, որն անցնում է առանց լուծման, իրավիճակը միայն վատթարանում է։ Ներկայիս իրավիճակը հստակ ընդգծում է, թե որքան սերտորեն է կապված Եվրոպայի անվտանգությունը Մերձավոր Արևելքի անվտանգության հետ»։
Ինչպես 430 մետր լայնությամբ Հյուսիսային Կիպրոսի հսկայական դրոշը՝ զարդարված Թուրքիայի աստղով և մահիկով կղզու թուրքերի կողմից օկուպացված հատվածում, որը տեսանելի էր առաջնորդների հանդիպման վայրից, այնպես էլ ԱՄՆ-ն և նրա նախագահի գործողությունները մեծապես աչքի էին ընկնում։
Հինգշաբթի երեկոյան Այիա Նապայում ընթրիքի ժամանակ նրանք քննարկեցին ԱՄՆ-ի և Իսրայելի գլխավորած Իրանի պատերազմի տնտեսական հետևանքները, այդ թվում՝ էներգակիրների գները, գնաճը և ռեցեսիայի ռիսկը։
«Ինչպես միշտ, մենք քննարկում ենք բոլոր թեմաները, որոնք կապված են ԱՄՆ-ի և նրա գործողությունների հետ, անկախ նրանից՝ դա դուր է գալիս, թե ոչ», – ասաց ԵՄ դիվանագետը, որը, ինչպես մյուսները, անանուն մնաց այս հոդվածում՝ գաղտնի բանակցությունները քննարկելու համար։
29 համաշխարհային առաջնորդներ, որոնք մասնակցեցին Այիա Նապայում (Կիպրոս) կայացած ԵՄ գագաթնաժողովին 2026 թվականի ապրիլի 23-24-ը։ | Jewel Samad/AFP via Getty Images
Փակ դռների ետևում Կոստան զգուշացրեց առաջնորդներին, որ ԵՄ-ն պետք է ավելի ինքնավար լինի բոլոր ոլորտներում, ըստ երկու այլ դիվանագետների։ Խորհրդի նախագահը նաև զգուշացրեց, որ առաջնորդները չեն կարող խուսափել այն իրականության հետ առերեսվելուց, որ ԱՄՆ շահերը այլևս չեն համապատասխանում ԵՄ շահերին, ասացին նրանք։
Անկախություն ԱՄՆ-ից
Ընդհանուր առմամբ, երկու օրվա ընթացքում Կիպրոսում հավաքվել է 29 առաջնորդ՝ 24-ը՝ ԵՄ-ից, չորսը՝ Մերձավոր Արևելքից և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
Նույնիսկ երբ նրանք չէին խոսում Իրանի և ԱՄՆ-ի հետ անմիջականորեն կապված հարցերի մասին, Թրամփի էֆեկտը անհնար էր անտեսել։
Ընթրիքի ժամանակ առաջնորդները խոսեցին այն մասին, թե ինչպես կարելի է գործնականում կիրառել ԵՄ-ի հազիվ օգտագործվող փոխադարձ պաշտպանության կետը՝ 42.7 հոդվածը, միաժամանակ խուսափելով ցանկացած ենթադրությունից, որ այն կարող է փոխարինել ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածի անվտանգության երաշխիքին։
Այդ քննարկումը տեղի է ունենում եվրոպական մայրաքաղաքների համար զգայուն պահին, որոնք փորձում են արձագանքել Վաշինգտոնի եվրոպական անվտանգության նկատմամբ հանձնառության վերաբերյալ աճող անորոշությանը՝ առանց ազդանշան ուղարկելու՝ ո՛չ ԱՄՆ-ին, ո՛չ էլ Ռուսաստանին, որ իրենք են խաթարում ՆԱՏՕ-ն։
Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը նրանց թվում էր, ովքեր վճռականորեն կողմ արտահայտվեցին 42.7 հոդվածը գործարկելուն, ըստ ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյայի, ով հավելեց, որ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Քրիստոդուլիդեսը թեմայի վերաբերյալ գաղափարներ է ներկայացրել մյուս առաջնորդներին ընթրիքի ժամանակ։
Ուրբաթ օրը առաջնորդները անդրադարձան դաշինքի հաջորդ յոթամյա բյուջեին։ Բանավեճը սրվել է պատերազմի տնտեսական ճնշման և ԵՄ-ին ավելի հավակնոտ և Վաշինգտոնից ավելի անկախ դարձնելու կոչերի պատճառով։
ԵՄ բյուջեն կազմում է դաշինքի հարստության մոտ 1 տոկոսը, ընդ որում՝ Բեռլինի նման մայրաքաղաքները դեմ են ավելացմանը, իսկ Վարշավայի նման այլ մայրաքաղաքներ, ինչպես նաև ԵՄ պաշտոնյաներ, ինչպիսին է բարձրաստիճան դիվանագետ Կայա Կալլասը, կարծում են, որ այս աշխարհաքաղաքական համատեքստում դա բավարար չէ։
Այնուամենայնիվ, կառավարությունների միջև այդքան շատ անհամաձայնությունների պայմաններում, նույնիսկ տարեվերջին համաձայնության հասնելը, ինչպես Կոստան է պնդում, դժվար է թվում։
«Ամեն ինչ ԱՄՆ-ի մասին»
Գագաթնաժողովը, որը տեղի ունեցավ Միջերկրական ծովի նեղ հատվածում, որը բաժանում է Եվրոպան Մերձավոր Արևելքից, նաև բացահայտեց ավելի լայն խոցելիություն. Եվրոպայի պայքարը աշխարհաքաղաքական դեր սահմանելու հարցում այն ժամանակ, երբ Պարսից ծոցի ճգնաժամերը, Ռուսաստանի պատերազմը և ԱՄՆ քաղաքականության շուրջ անորոշությունը բոլորը համընկնում են։
Այդ անորոշությունը պատճառներից մեկն էր, որ Կիպրոսը ԵՄ գագաթնաժողովի ավարտին ճաշ կազմակերպեց Մերձավոր Արևելքի առաջնորդների հետ։ Նիկոսիան պնդում էր, որ ԵՄ-ն պետք է ավելի մեծ դեր խաղա տարածաշրջանում՝ այս տեսակետը հաճախ կրկնում են նաև հարավային Եվրոպայի երկրները, որոնք բողոքում են, որ Բրյուսելը շարունակում է չափազանց կենտրոնացած մնալ դաշինքի արևելյան թևի վրա։
ԵՄ-ն պետք է դառնա ավելի ակտիվ աշխարհաքաղաքական խաղացող, քանի որ «Հորմուզի նեղուցում առևտրային նավի համար սպառնալիքը սպառնալիք է, օրինակ, Բելգիայում գտնվող գործարանի համար», – գագաթնաժողովի ավարտին ասաց ֆոն դեր Լեյենը։
