Չեխիայի վարչապետ Բաբիշը քննադատում է Թրամփի ՆԱՏՕ-ի վերաբերյալ մեկնաբանությունները

Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը նույնպես կասկածի տակ է դնում ԱՄՆ-ի «հավատարմությունը» ՆԱՏՕ-ի պարտավորությունների նկատմամբ:
Նիկոսիա, Կիպրոս – Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը նվազեցրեց ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ ԱՄՆ-ի հավատարմության վերաբերյալ մտահոգությունները՝ Դոնալդ Թրամփի վերջին մեկնաբանությունները որակելով որպես քաղաքական սադրանք։
Կիպրոսում ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովի շրջանակներում Euractiv-ի հարցերին պատասխանելով՝ Բաբիշն ասաց, որ Թրամփը «երբեմն ասում է բաներ՝ արձագանքներ հրահրելու համար», այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահը ՆԱՏՕ-ն անվանեց «թղթե վագր» և խոսեց հնարավոր դուրսբերման մասին։
Նրա մեկնաբանությունները հնչեցին այն ժամանակ, երբ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը ուրբաթ օրը զգուշացրեց, որ դաշինքը կանգնած է կրիտիկական պահի առջև՝ կասկածի տակ դնելով, թե արդյոք Վաշինգտոնը կմնա «հավատարիմ» իր պաշտպանական պարտավորություններին ռուսական հարձակման դեպքում։ Տուսկը նաև զգուշացրեց, որ Մոսկվան կարող է փորձարկել ՆԱՏՕ-ի վճռականությունը «ամիսների ընթացքում»։
Բաբիշն ասաց, որ հույս ունի, որ ԱՄՆ-ն հավատարիմ կմնա իր պարտավորություններին։ «Մեզ Միացյալ Նահանգները պետք են ՆԱՏՕ-ում», – հավելեց նա՝ միաժամանակ ընդունելով, որ Դոնալդ Թրամփը «ամեն օր տարբեր բաներ է ասում»։
Բաբիշը, ով միլիարդատեր է դարձել քաղաքական գործիչ և պոպուլիստական ANO շարժման առաջնորդ, վերընտրվել է անցյալ տարվա հոկտեմբերին՝ նախկինում 2017-2021 թվականներին պաշտոնավարելուց հետո։ Նրա կառավարությունը նվազեցրել է Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը և սերտ կապեր է հաստատել ԵՄ մյուս ծայրահեղական երկրների՝ Հունգարիայի և Սլովակիայի հետ։
Քննարկումը տեղի է ունենում ԱՄՆ-ի և նրա եվրոպացի դաշնակիցների միջև ավելի լայն լարվածության ֆոնին։ Վերջին շաբաթներին Վաշինգտոնը քննադատել է ԵՄ երկրներին Իրանի հետ կապված ռազմական ջանքերը չաջակցելու և Հորմուզի նեղուցի անվտանգության ապահովմանը ավելի ակտիվորեն չներգրավելու համար։
Անցյալ շաբաթ Էմանուել Մակրոնի և Քեյր Սթարմերի կողմից հրավիրված հանդիպումը, որի նպատակն էր համակարգել եվրոպական արձագանքը, փոխարենը բացահայտեց անդամ պետությունների միջև տարաձայնությունները, մասնավորապես՝ ԱՄՆ-ի հնարավոր մասնակցության դերի շուրջ հնարավոր առաքելությանը։
