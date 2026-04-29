29/04/2026

EU – Armenia

Ինչպես կմեկնարկեն քաղաքական թիմերը ԱԺ ընտրությունների քարոզարշավը

infomitk@gmail.com 29/04/2026

«Մայիսի 8-ին մեկնարկելու է ԱԺ ընտրությունների նախընտրական պաշտոնական քարոզարշավը։

«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն՝ այս պահին 19 քաղաքական ուժերը փորձում են հստակեցնել, թե որտեղից են մեկնարկելու և ինչ ձևաչափով։

Մենք տեղեկություններ ունենք, որ ընդդիմադիրները նպատակ ունեն նաև մեծ հանրահավաքով սկսել քարոզարշավը։

Իշխանությունները ևս պլան են գծում, թե ինչպես են սկսելու քարոզարշավը։ Ի դեպ, հստակ է, որ ՔՊ-ականներն էլի ավտոբուսներով են շրջելու տարբեր մարզերում՝ Նիկոլ Փաշինյան-ի սոցիալական էջով ուղիղ եթերի ֆորմատով։

Հիշեցնենք, որ մինչև քարոզարշավի մեկնարկն էլ Նիկոլ Փաշինյան-ն ու ՔՊ-ականները իրենց կոչած «ուրախ ավտոբուսով» շրջել են ՀՀ տարբեր մարզերում, Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում և քարոզարշավ իրականացրել»։

Ուժային կառույցներում նախընտրական «զտում» է սկսվել

29/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սահմանին տներ են կառուցում, բայց անմարդաբնակ են. 41.8 մլրդ դրամի հետքերով

29/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կանդազին կալանավորած դատավորի գույքն ու եկամուտները․ ինչ է հայտարարագրել Արամ Գրիգորյանը. Լուսանկար

29/04/2026 infomitk@gmail.com

ԵՄ հանձնաժողով. Մեղադրեք Բեռլինին և Փարիզին բյուրոկրատիայի համար, ոչ թե մեզ

29/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարցումները ցույց են տալիս, որ ընտրողների երկու երրորդը կողմ է քրիստոնեության և քաղաքականության միջև տարանջատմանը

29/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրյուսելը պահանջում է «փոխադարձություն» Պեկինի «Արտադրված է Եվրոպայում» քննադատությունից հետո

29/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

