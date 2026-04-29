Իրանի դեսպանը կանչվել է Մեծ Բրիտանիայի ԱԳՆ

Մեծ Բրիտանիայում Իրանի դեսպան Սեյեդ Ալի Մուսավին կանչվել է Արտաքին գործերի և համագործակցության նախարարություն՝ իրանական դիվանագիտական առաքելության Telegram ալիքում արված գրառման պատճառով:
Այս մասին ասվում է Արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։
«Մերձավոր Արևելքի հարցերով արտաքին գործերի նախարար Համիշ Ֆալկոները կանչել է Մեծ Բրիտանիայում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանին՝ ի պատասխան սոցիալական ցանցերում Իրանի դեսպանատան կողմից արված անընդունելի և սադրիչ մեկնաբանությունների: Արտաքին գործերի և համագործակցության նախարարը հստակեցրել է, որ նման գործողություններն ու մեկնաբանությունները բացարձակապես անընդունելի են, և որ դեսպանատունը պետք է դադարեցնի ցանկացած հաղորդակցություն, որը կարող է մեկնաբանվել որպես բռնության հրահրում Մեծ Բրիտանիայում կամ այլուր», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Ապրիլի 15-ին Լոնդոնում Իրանի դեսպանատունը Telegram ալիքում հրապարակել է պարսկերենով գրառում՝ կոչ անելով Մեծ Բրիտանիայում բնակվող իրանցիներին միանալ իրենց հայրենիքի պաշտպանությանը՝ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ռազմական գործողության ընթացքում:
Բրիտանական լրատվամիջոցները, որոնք անդրադարձել են այս գրառմանը, այն համարել են «նահատակության» խթանում և կապել այն հրեական կազմակերպությունների վրա վերջին շաբաթներին Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած մի շարք հարձակումների հետ։
Բաց մի թողեք
Հարցումները ցույց են տալիս, որ ընտրողների երկու երրորդը կողմ է քրիստոնեության և քաղաքականության միջև տարանջատմանը
Արաբական Միացյալ Էմիրությունները դուրս կգա ՕՊԵԿ-ից և ՕՊԵԿ+-ից
Մայրս սիրահարված էր Չարլզ թագավորին. Դոնալդ Թրամփ