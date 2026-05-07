Արգիշտի Մեխակյանը հանդիսավոր կերպով դիմավորել է մեր մեդալակիր մարզիկներին․ Լուսանկարներ

Վաղարշապատ համայնքի ղեկավար Արգիշտի Մեխակյանը հանդիսավոր կերպով դիմավորել է մեր մեդալակիր մարզիկներին:
Այս մասին հայտնում են համայնքապետարանից։
Գասպար Տերտերյանը (72 կգ) դարձել է բրոնզե մեդալակիր, մարզիչ՝ Սիմոն Կարապետյան։
Սուրեն Աղաջանյանը (60 կգ) դարձել է արծաթե մեդալակիր, մարզիչ՝ Ժորա Վարդանյան։
Արգիշտի Մեխակյանը շնորհավորեց նրանց մեծահասակների առաջնություններում առաջին մեդալների կապակցությամբ՝ մաղթելով նոր հաղթանակներ ու բարձունքներ։
