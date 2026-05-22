Միայն այս տարի 800 զինվոր ենք գերեվարել․ Զելենսկին՝ ՌԴ կորուստների մասին

2026 թվականի սկզբից ի վեր ռազմաճակատում ՌԴ մարդկային կորուստները գերազանցել են 145,000-ը։ Մասնավորապես, զոհվել է գրեթե 86,000 մարդ, առնվազն 59,000-ը ծանր վիրավորվել է, իսկ ավելի քան 800 ռուս զինծառայող գերի է վերցվել։

Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։

Նա նշել է, որ մանրամասն քննարկել է ռազմաճակատում գործունեությունը Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկու հետ։

Զելենսկին նշել է, որ Ուկրաինան շարունակում է պաշտպանական գործողությունները ակտիվ գործողությունների որոշակի գոտիներում։

«Այսօր Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին զեկուցել է Ռուսաստանի նավթավերամշակման և արտահանման օբյեկտների դեմ հեռահար անօդաչու թռչող սարքերի կիրառման մասին։ Մասնավորապես, երեկ երեկոյան Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը գործողություններ են իրականացրել Յարոսլավլի նավթավերամշակման գործարանի ուղղությամբ, որը գտնվում է մեր տարածքից մոտ 700 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մենք պատերազմը տուն ենք վերադարձնում՝ Ռուսաստան, և սա լիովին արդարացի է։

Գործողություններ են եղել նաև Ուկրաինայի ժամանակավորապես օկուպացված տարածքում գտնվող որոշակի թիրախների դեմ։ Մենք նաև պատրաստում ենք մեր հեռահար և միջին հարվածների այլ ձևեր՝ ի պատասխան մեր քաղաքների և համայնքների վրա Ռուսաստանի հարձակումների», – ասել է Զելենսկին։

