Լեհաստանը բանտարկում է նախկին ռուս ընդդիմադիր ակտիվիստին և նրա կնոջը՝ Մոսկվայի օգտին լրտեսելու համար

Դատարանի փաստաթղթերի համաձայն՝ Ռուսաստանի քաղաքացի Իգոր Ռ.-ն, որը ռուսական լրատվամիջոցների կողմից նույնականացվել է որպես Իգոր Ռոգով, դատապարտվել է յոթ տարվա ազատազրկման, իսկ նրա կինը՝ Իրինան՝ երեք տարվա ազատազրկման։
Լեհաստանի դատարանը հինգշաբթի օրը բանտարկեց նախկին ռուս ընդդիմադիր ակտիվիստին և նրա կնոջը՝ Մոսկվայի օգտին լրտեսելու համար, ինչպես նաև մեղադրեց նրանց պայթուցիկ նյութեր պարունակող ծանրոց կազմակերպելու մեջ։
Վարշավայի իշխանությունները զգուշացրել են Լեհաստանում ռուսական դիվերսիաների մասին՝ ավելի քան չորս տարի առաջ Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից հետո։
AFP լրատվական գործակալության կողմից տեսած դատական փաստաթղթերի համաձայն՝ Ռուսաստանի քաղաքացի Իգոր Ռ.-ն, որը ռուսական լրատվամիջոցների կողմից նույնացվել է որպես Իգոր Ռոգով, դատապարտվել է յոթ տարվա ազատազրկման, իսկ նրա կինը՝ երեք տարվա։
Զույգը, որը Լեհաստանում ապրում է 2022 թվականին Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց ի վեր, դատապարտվել է հարավային Կատովիցե քաղաքում։
Լեհաստանը հայտարարել է, որ Ռոգովը, որը նախկինում հակակրեմլյան «Բաց Ռուսաստան» խմբի ակտիվիստ էր, լրտեսել է Ռուսաստանի ԱԴԾ անվտանգության ծառայությունների համար՝ հավաքելով տեղեկություններ ռուս ընդդիմադիր անդամների և նրանց աջակցող կազմակերպությունների մասին։
Հրշեջները մարել են մասնավոր ձեռնարկությունում բռնկված հրդեհը Կիևում ռուսական անօդաչու թռչող սարքի հարձակումից հետո, 2026 թվականի հուլիսի 8
Հրշեջները մարել են մասնավոր ձեռնարկությունում բռնկված հրդեհը Կիևում ռուսական անօդաչու թռչող սարքի հարձակումից հետո, 2026 թվականի հուլիսի 8 AP լուսանկար
Ըստ լեհական լրատվամիջոցների, Ռոգովը դատարան է ներկայացել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կառավարման դեմ կարգախոսներով պաստառ ձեռքին։
Դատավճիռը կայացվել է փակ դռների հետևում կայացած դատավարությունից հետո, որտեղ Վարշավան վկայակոչել է ազգային անվտանգության նկատառումները։
Զույգը կալանքի տակ է երկու տարի առաջ ձերբակալվելուց ի վեր։
Դատարանը հայտարարել է, որ Ռոգովը 2022 թվականի փետրվարից օգոստոս ամիսներին լրտեսել է ԱԴԾ-ի համար՝ կոդավորված սարքի տվյալները փոխանցելով կնոջը, ով պետք է դրանք փոխանցեր ռուսական հետախուզության աշխատակիցներին։
Դատախազները նաև հայտնել են, որ Ռոգովը 2024 թվականի հուլիսին, երկու ուկրաինացիների և մեկ այլ ռուսի հետ միասին, ուղարկել և կազմակերպել է պայթուցիկ նյութեր պարունակող ծանրոցի ստացումը սուրհանդակային ընկերության միջոցով։
Նրանք ասել են, որ ծանրոցը բռնագրավվել է լեհական անվտանգության ծառայությունների կողմից Լեհաստանի Լոձի մարզում գտնվող սուրհանդակային ընկերության պահեստում։
Մինչև Մոսկվայի կողմից Ուկրաինա ներխուժումը, Ռոգովը ընդդիմադիր գործիչ էր, որը բնակվում էր Ռուսաստանի Սարանսկում և 2017 թվականից աշխատում էր Կրեմլի հանգուցյալ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնիի կազմակերպության համար։
Ավելի ուշ նա միացել է ընդդիմադիր «Բաց Ռուսաստան» խմբին, որին աջակցում էր աքսորյալ օլիգարխ Միխայիլ Խոդորկովսկին։
Բաց մի թողեք
Մերցը ներկայանում է որպես բարեփոխիչ՝ գերմանական ծայրահեղ աջերի վերելքը կասեցնելու համար
Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորները Էնդի Բըրնհեմին. Ահա թե ինչպես է պետք կանխել ձեզ տապալելը
ԵՄ-ն առաջարկում է արգելել իսրայելական բնակավայրերի հետ առևտուրը