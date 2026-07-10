Ուկրաինան քրեական հետաքննություն է սկսել Լվովում բանակային զորակոչի մեքենայի վրա ամբոխի հարձակումից հետո. Լուսանկարներ

Պատերազմի սկզբում զորակոչի սպաների նկատմամբ բռնությունը գրեթե բացակայում էր, բայց վերջին տարիներին այն շատացել է, քանի որ մարտերը ձգձգվել են, և բնակչության շրջանում հոգնածություն է սկսվել։
Ուկրաինան հինգշաբթի օրը քրեական հետաքննություն է սկսել այն բանից հետո, երբ Լվովի արևմտյան քաղաքում մարդկանց ամբոխը նախորդ գիշերը շրջապատել և շրջել է բանակային զորակոչի մեքենան։
Դեպքը արագ արձագանք է ստացել ուկրաինացի պաշտոնյաների կողմից, որոնցից մի քանիսը կոչ են արել քաղաքացիներին իրենց զայրույթն ուղղել Ռուսաստանի, այլ ոչ թե բանակի վրա։
Անկարգությունները սկսվել են այն բանից հետո, երբ սպաները ձերբակալել են զինվորական ծառայությունից խուսափելու մեջ կասկածվող մի տղամարդու և տարել զորակոչի կենտրոն, հայտնել են իշխանությունները։
«Հետաքննություն է սկսվել Լվովում տեղի ունեցած միջադեպի հանգամանքների վերաբերյալ, որին մասնակցել են Ուկրաինայի զինված ուժերի զինծառայողներ, ոստիկանության աշխատակիցներ և մոտ 200 քաղաքացիական անձ», – հայտնել է Ուկրաինայի դատախազությունը։
«Հարուցվել է երկու քրեական գործ՝ հատուկ ժամանակահատվածում (ռազմական դրություն) Ուկրաինայի զինված ուժերի օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու և իրավապահ մարմինների աշխատակցի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար», – հավելել է դատախազությունը։
Սոցիալական ցանցերում հրապարակված տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես են չորեքշաբթի ուշ երեկոյան Լվովում ամբոխը շրջապատում և հարձակվում մեքենայի վրա՝ գոռալով «ամոթ» և նկարահանելով իրենց հեռախոսներով։
Ըստ դատախազների՝ ավելի ուշ հարձակման է ենթարկվել ոստիկանը, որը ժամանել էր ամբոխը հանգստացնելու համար։
Ռուսաստանի 2022 թվականի լայնածավալ ներխուժումից ի վեր Ուկրաինայում քաղաքացիների և բանակի զորակոչային ոստիկանության միջև բախումների թիվը կայուն աճել է, և իշխանությունները միայն այս տարի հայտնել են նմանատիպ ավելի քան 100 միջադեպի մասին։
Մոբիլիզացիայի՝ 25 տարեկան և բարձր տղամարդկանց համար պարտադիր զինվորական ծառայության հարցը Ուկրաինայում շատ զգայուն է, շատերը բաժանված են այն հարցի շուրջ, թե ով պետք է զորակոչվի և ինչպես։
Լվովի մարզի նահանգապետը դատապարտեց բռնությունը՝ քաղաքացիներին ասելով. «Մենք միայն մեկ թշնամի ունենք», մինչդեռ Լվովի քաղաքապետ Անդրեյ Սադովին զգուշացրեց, որ միջադեպը կարող է «անմիջապես (դառնալ) թշնամական քարոզչության գործիք»։
«Այսօր Ռուսաստանը ամենից շատ հետաքրքրված է նրանով, որ ուկրաինացիները սկսեն կռվել միմյանց դեմ… Բոլոր նրանք, ովքեր խախտել են օրենքը, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն», – ասել է նա Telegram-ում։
Պատերազմի սկզբում զորակոչիկների նկատմամբ բռնությունը գրեթե գոյություն չուներ, բայց վերջին տարիներին այն աճել է, քանի որ մարտերը ձգձգվել են, և բնակչության շրջանում հոգնածություն է առաջացել։
«Ինտերֆաքս-Ուկրաինա» լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ ոստիկանությունը 2022 թվականին հայտնել է զորակոչիկների դեմ հարձակման ընդամենը հինգ դեպքի մասին, մինչդեռ անցյալ տարի այդ թիվը կազմել է 341։
Անցյալ ամիս Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը հայտարարեց զորակոչիկների համար ավելի ճկուն բանակային պայմանագրերի մասին՝ անժամկետ զինվորական ծառայության գործող համակարգի վերաբերյալ հանրային քննադատության ֆոնին։
Կրեմլը հակադարձում է ԱՄՆ մեկնաբանություններին
Միևնույն ժամանակ, Ռուսաստանը հինգշաբթի օրը քննադատեց Միացյալ Նահանգներին՝ այն բանի համար, որ Ուկրաինայի կողմից ռուսական էներգետիկ օբյեկտների վրա հարվածները կարող են օգնել ավարտել պատերազմը։
Ուկրաինան սկսել է Ռուսաստանի էներգետիկ և ռազմական օբյեկտների դեմ հեռահար անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով պատասխան հարվածների արշավ, ինչը Կիևը անվանում է արդարացի հատուցում Ուկրաինայի քաղաքների վրա Մոսկվայի անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռային հարվածների համար։
Չորեքշաբթի օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ հանդիպման ժամանակ հարվածների մասին հարցին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, կարծես, հավանություն է տվել արշավին։
«Դա սրացում է, բայց դա նաև սրացում է, որը կարող է օգնել ավարտին հասցնել», – ասել է Թրամփը։
Կրեմլը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի ռազմական ճնշումը չի ստիպի իրեն զիջումների գնալ։
«Մենք տեսնում ենք որոշակի սխալ պատկերացումներ Սպիտակ տան վարչակազմի ներսում, որ ռազմական ճնշման սրմամբ կարելի է նպաստել խաղաղ կարգավորմանը։ Սա սխալ տեսակետ է», – լրագրողներին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
«Հետագա սրացումը կարող է որոշ չափով երկարաձգել հատուկ ռազմական գործողությունը», – ասել է նա՝ օգտագործելով Ռուսաստանի նախընտրած տերմինը հարձակման համար։
Նա նաև սպառնացել է, որ Մոսկվայի բանակը կպատասխանի «ավելի լայն անվտանգության գոտի ստեղծելով», ինչը վերաբերում է Ուկրաինայի արևելքում ավելի շատ տարածքների գրավմանը։
«Լարվածությունը սրելը և այնպիսի քայլեր ձեռնարկելը, որոնք վառելիքի սրացումը ոչ մի կերպ չեն նպաստի խաղաղության գործընթացին», – հավելել է Պեսկովը։
Կիևի հարձակումները ռուսական նավթամբարների և վերամշակման գործարանների վրա վառելիքային ճգնաժամ են առաջացրել ամբողջ Ռուսաստանում, ստիպելով Մոսկվային, որը աշխարհի առաջատար նավթ արտադրողներից մեկն է, արգելել որոշ արտահանումներ։
Պաշտոնական հայտարարությունների և տեղական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն՝ Ռուսաստանի բոլոր տարածաշրջանների ավելի քան 90%-ը հունիսից ի վեր ներդրել է բենզինի և դիզելային վառելիքի որոշակի չափաբաժին կամ հայտնել է դրանց պակասի մասին։
Բաց մի թողեք
Զանգել է Թրամփին և բողոքել Էրդողանից
Թուրքիան ՌԴ-ից գնված «Ս-400» զենիթահրթիռային համակարգեր է վաճառել Պարսից ծոցի երկրներից մեկին․ «Հյուրիեթ»
«Ես թեկնածու չեմ». Լագարդը հայտարարում է, քանի որ ֆրանսիական ընտրությունների մասին խոսակցությունները աճում են