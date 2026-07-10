10/07/2026

EU – Armenia

Ուկրաինան քրեական հետաքննություն է սկսել Լվովում բանակային զորակոչի մեքենայի վրա ամբոխի հարձակումից հետո. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 10/07/2026 1 min read

Պատերազմի սկզբում զորակոչի սպաների նկատմամբ բռնությունը գրեթե բացակայում էր, բայց վերջին տարիներին այն շատացել է, քանի որ մարտերը ձգձգվել են, և բնակչության շրջանում հոգնածություն է սկսվել։

Ուկրաինան հինգշաբթի օրը քրեական հետաքննություն է սկսել այն բանից հետո, երբ Լվովի արևմտյան քաղաքում մարդկանց ամբոխը նախորդ գիշերը շրջապատել և շրջել է բանակային զորակոչի մեքենան։

Դեպքը արագ արձագանք է ստացել ուկրաինացի պաշտոնյաների կողմից, որոնցից մի քանիսը կոչ են արել քաղաքացիներին իրենց զայրույթն ուղղել Ռուսաստանի, այլ ոչ թե բանակի վրա։

Newly recruited soldiers attend a ceremony as they celebrate the end of their training at a military base close to Kyiv, 25 September, 2023

Անկարգությունները սկսվել են այն բանից հետո, երբ սպաները ձերբակալել են զինվորական ծառայությունից խուսափելու մեջ կասկածվող մի տղամարդու և տարել զորակոչի կենտրոն, հայտնել են իշխանությունները։

«Հետաքննություն է սկսվել Լվովում տեղի ունեցած միջադեպի հանգամանքների վերաբերյալ, որին մասնակցել են Ուկրաինայի զինված ուժերի զինծառայողներ, ոստիկանության աշխատակիցներ և մոտ 200 քաղաքացիական անձ», – հայտնել է Ուկրաինայի դատախազությունը։

«Հարուցվել է երկու քրեական գործ՝ հատուկ ժամանակահատվածում (ռազմական դրություն) Ուկրաինայի զինված ուժերի օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու և իրավապահ մարմինների աշխատակցի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար», – հավելել է դատախազությունը։

Սոցիալական ցանցերում հրապարակված տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես են չորեքշաբթի ուշ երեկոյան Լվովում ամբոխը շրջապատում և հարձակվում մեքենայի վրա՝ գոռալով «ամոթ» և նկարահանելով իրենց հեռախոսներով։

Ըստ դատախազների՝ ավելի ուշ հարձակման է ենթարկվել ոստիկանը, որը ժամանել էր ամբոխը հանգստացնելու համար։

Ռուսաստանի 2022 թվականի լայնածավալ ներխուժումից ի վեր Ուկրաինայում քաղաքացիների և բանակի զորակոչային ոստիկանության միջև բախումների թիվը կայուն աճել է, և իշխանությունները միայն այս տարի հայտնել են նմանատիպ ավելի քան 100 միջադեպի մասին։

Մոբիլիզացիայի՝ 25 տարեկան և բարձր տղամարդկանց համար պարտադիր զինվորական ծառայության հարցը Ուկրաինայում շատ զգայուն է, շատերը բաժանված են այն հարցի շուրջ, թե ով պետք է զորակոչվի և ինչպես։

Լվովի մարզի նահանգապետը դատապարտեց բռնությունը՝ քաղաքացիներին ասելով. «Մենք միայն մեկ թշնամի ունենք», մինչդեռ Լվովի քաղաքապետ Անդրեյ Սադովին զգուշացրեց, որ միջադեպը կարող է «անմիջապես (դառնալ) թշնամական քարոզչության գործիք»։

«Այսօր Ռուսաստանը ամենից շատ հետաքրքրված է նրանով, որ ուկրաինացիները սկսեն կռվել միմյանց դեմ… Բոլոր նրանք, ովքեր խախտել են օրենքը, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն», – ասել է նա Telegram-ում։

Պատերազմի սկզբում զորակոչիկների նկատմամբ բռնությունը գրեթե գոյություն չուներ, բայց վերջին տարիներին այն աճել է, քանի որ մարտերը ձգձգվել են, և բնակչության շրջանում հոգնածություն է առաջացել։

«Ինտերֆաքս-Ուկրաինա» լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ ոստիկանությունը 2022 թվականին հայտնել է զորակոչիկների դեմ հարձակման ընդամենը հինգ դեպքի մասին, մինչդեռ անցյալ տարի այդ թիվը կազմել է 341։

Soldiers practice military skills at a training ground near the frontline in the Zaporizhzhia region, 5 July, 2026

Անցյալ ամիս Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը հայտարարեց զորակոչիկների համար ավելի ճկուն բանակային պայմանագրերի մասին՝ անժամկետ զինվորական ծառայության գործող համակարգի վերաբերյալ հանրային քննադատության ֆոնին։

Կրեմլը հակադարձում է ԱՄՆ մեկնաբանություններին

Միևնույն ժամանակ, Ռուսաստանը հինգշաբթի օրը քննադատեց Միացյալ Նահանգներին՝ այն բանի համար, որ Ուկրաինայի կողմից ռուսական էներգետիկ օբյեկտների վրա հարվածները կարող են օգնել ավարտել պատերազմը։

Ուկրաինան սկսել է Ռուսաստանի էներգետիկ և ռազմական օբյեկտների դեմ հեռահար անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով պատասխան հարվածների արշավ, ինչը Կիևը անվանում է արդարացի հատուցում Ուկրաինայի քաղաքների վրա Մոսկվայի անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռային հարվածների համար։

Չորեքշաբթի օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ հանդիպման ժամանակ հարվածների մասին հարցին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, կարծես, հավանություն է տվել արշավին։

«Դա սրացում է, բայց դա նաև սրացում է, որը կարող է օգնել ավարտին հասցնել», – ասել է Թրամփը։

Կրեմլը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի ռազմական ճնշումը չի ստիպի իրեն զիջումների գնալ։

«Մենք տեսնում ենք որոշակի սխալ պատկերացումներ Սպիտակ տան վարչակազմի ներսում, որ ռազմական ճնշման սրմամբ կարելի է նպաստել խաղաղ կարգավորմանը։ Սա սխալ տեսակետ է», – լրագրողներին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։

«Հետագա սրացումը կարող է որոշ չափով երկարաձգել հատուկ ռազմական գործողությունը», – ասել է նա՝ օգտագործելով Ռուսաստանի նախընտրած տերմինը հարձակման համար։

Նա նաև սպառնացել է, որ Մոսկվայի բանակը կպատասխանի «ավելի լայն անվտանգության գոտի ստեղծելով», ինչը վերաբերում է Ուկրաինայի արևելքում ավելի շատ տարածքների գրավմանը։

«Լարվածությունը սրելը և այնպիսի քայլեր ձեռնարկելը, որոնք վառելիքի սրացումը ոչ մի կերպ չեն նպաստի խաղաղության գործընթացին», – հավելել է Պեսկովը։

Կիևի հարձակումները ռուսական նավթամբարների և վերամշակման գործարանների վրա վառելիքային ճգնաժամ են առաջացրել ամբողջ Ռուսաստանում, ստիպելով Մոսկվային, որը աշխարհի առաջատար նավթ արտադրողներից մեկն է, արգելել որոշ արտահանումներ։

Պաշտոնական հայտարարությունների և տեղական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն՝ Ռուսաստանի բոլոր տարածաշրջանների ավելի քան 90%-ը հունիսից ի վեր ներդրել է բենզինի և դիզելային վառելիքի որոշակի չափաբաժին կամ հայտնել է դրանց պակասի մասին։

Firefighters put out a fire in the city centre following Russia's drone attack in Lviv, 24 March, 2026

Բաց մի թողեք

1 min read

Զանգել է Թրամփին և բողոքել Էրդողանից

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան ՌԴ-ից գնված «Ս-400» զենիթահրթիռային համակարգեր է վաճառել Պարսից ծոցի երկրներից մեկին․ «Հյուրիեթ»

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ես թեկնածու չեմ». Լագարդը հայտարարում է, քանի որ ֆրանսիական ընտրությունների մասին խոսակցությունները աճում են

10/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մունդիալ – 2026․ Անկասելի Ֆրանսիան, Մբապեի վնասվածքն ու Մարոկկոյի «հեքիաթի» տխուր ավարտը. Լուսանկար

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զանգել է Թրամփին և բողոքել Էրդողանից

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան քրեական հետաքննություն է սկսել Լվովում բանակային զորակոչի մեքենայի վրա ամբոխի հարձակումից հետո. Լուսանկարներ

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը չի վերահսկում Հորմուզի նեղուցը․ CENTCOM

10/07/2026 infomitk@gmail.com