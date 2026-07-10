Դուք պատրաստ եք կանաչ լույս տալ Հունգարիայի 10 միլիարդ եվրոյի վերականգնման ծրագրին

Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մագյարը ժեստ է անում, երբ նրան դիմավորում է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Բրյուսելում ԵՄ կենտրոնակայանում հանդիպումից առաջ։
Որոշումը կհարթեցնի հետհամավարակային միջոցների ազատման ուղին, որոնք երկար ժամանակ կասեցվել էին կոռուպցիայի հետ կապված մտահոգությունների պատճառով։
ԵՄ ֆինանսների նախարարները, ինչպես սպասվում է, ուրբաթ օրը ECOFIN-ի նիստում կհաստատեն Հունգարիայի վերանայված ազգային վերականգնման ծրագիրը, որը Բուդապեշտին հնարավորություն կտա դուրս բերել համավարակային վերականգնման 10 միլիարդ եվրոն, երբ այն կատարի մնացած բոլոր պայմանները։
Տարիներ շարունակ Հունգարիայի համար նախատեսված վերականգնման և համախմբման միջոցների մեծ մասը կասեցվել է Բրյուսելի կողմից՝ համակարգային կոռուպցիոն ռիսկերի վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով։
Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մագյարը, որը ջախջախիչ հաղթանակ տարավ ապրիլյան ընտրություններում, քարոզարշավ էր վարում սառեցված ԵՄ միջոցները ապակողպելու խոստումով և այդ ժամանակվանից ի վեր քաղաքական համաձայնության է եկել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ՝ գործընթացը առաջ մղելու համար։
ԵՄ դիվանագետը, խոսելով անանունության պայմանով, լավատեսություն է հայտնել Խորհրդի հաստատման վերաբերյալ՝ նշելով, որ գործընթացը մինչ այժմ հարթ է ընթացել։
Հաստատման համար անհրաժեշտ է բոլոր 27 անդամ պետությունների միաձայն աջակցությունը։ Հունգարիան նաև պետք է բավարարի բոլոր համապատասխան «գերնշանակալի կետերը» մինչև օգոստոսի վերջ՝ միջոցները ստանալու համար։
«Սա կարևոր հանդիպում կլինի, քանի որ սա վերջին իրավական քայլն է, նախքան մեր երկիրը կկարողանա օգտվել ԵՄ մի քանի հազար միլիարդ ֆորինտներից», – Բրյուսել կատարած իր այցից առաջ սոցիալական ցանցերում գրել է Հունգարիայի ֆինանսների նախարար Անդրաշ Կարմանը։
Ապրիլյան խորհրդարանական ընտրություններից հետո Հունգարիայի նոր կառավարությունը վերանայել է Օրբանի վարչակազմի կողմից նախկինում ներկայացված վերականգնման ծրագիրը։
Թարմացված փաստաթուղթը ներառում է արվարձանային երկաթուղիների, էներգետիկ ենթակառուցվածքների զարգացման և բնակարանաշինության հետ կապված նախագծեր։ Եվրոպական հանձնաժողովը դրական առաջարկություն է տվել ծրագրին Խորհրդի քվեարկությունից առաջ։
Բաց մի թողեք
Իրանը չի վերահսկում Հորմուզի նեղուցը․ CENTCOM
Եվրոպան մեկնարկում է 15 միլիարդ եվրոյի ֆինանսավորման նախաձեռնություն
Տոննաներով պտուղ-բանջարեղեն է արգելվել Հայաստանից արտահանել