Եվրոպական խորհրդարանը նպատակ ունի հաղորդագրությունների սկանավորման ռեժիմից բացառել բոլոր չաթերը

Օգտատերերի գաղտնիությունը պաշտպանելու համար Եվրախորհրդարանի պատգամավորները փոփոխել են օրենքը, որը թույլ է տալիս սկանավորել առցանց հաղորդակցությունները՝ երեխաների սեռական բռնության նյութերը հայտնաբերելու համար: Նոր տարբերակը կարող է բախում առաջացնել անդամ պետությունների հետ:
Եվրոպական խորհրդարանը հինգշաբթի օրը ընդունել է փոփոխություններ, որոնք WhatsApp-ի նմաններին բացառում են վիճահարույց ժամանակավոր ռեժիմից, որը թույլ է տալիս էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայություններին կամավոր միջոցներ ձեռնարկել երեխաների սեռական բռնության նյութերը (CSAM) հայտնաբերելու համար:
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները ցանկանում են օրենքի շրջանակից բացառել ծայրից ծայր կոդավորում կիրառող հաղորդակցության ծառայությունները, ինչը նշանակում է, որ WhatsApp-ի և Messenger-ի նման հարթակները այլևս չեն կարողանա կամավոր միջոցներ ձեռնարկել՝ շեղվելով ԵՄ էլեկտրոնային գաղտնիության կանոններից՝ CSAM տարածելու մեջ կասկածվող օգտատերերին նույնականացնելու համար:
Ծայրից ծայր կոդավորումը էլեկտրոնային հաղորդակցությունները պաշտպանելու տեխնոլոգիա է այնպես, որ միայն ստացողը և ուղարկողը կարողանան վերծանել հաղորդագրությունների բովանդակությունը:
Ժամանակավոր ռեժիմը քննադատների կողմից անվանվել է «զրույցի վերահսկողություն»՝ գաղտնիության հետ կապված հետևանքների պատճառով, մինչդեռ դրա կողմնակիցները այն համարում են կարևոր անչափահասների իրավունքները պաշտպանելու և մանկական պոռնոգրաֆիայի տարածման դեմ պայքարելու համար:
Մինչդեռ երկարաժամկետ իրավական շրջանակը ներկայումս քննարկվում է, Եվրոպական հանձնաժողովը առաջարկեց սխեմայի ժամանակավոր երկարաձգում մինչև 2028 թվականը, որը պետք է հաստատվի խորհրդարանի և ԵՄ երկրների կողմից։
Մարտին խորհրդարանը քվեարկեց շեղման երկարաձգման դեմ, ինչը հանգեցրեց դրա ժամկետի ավարտին ապրիլի 3-ին։ Սակայն առաջարկը կրկին դրվեց քննարկման, քանի որ ԵՄ կառավարությունները շարունակեցին այն՝ խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլայի պնդմամբ։
Աջ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը (ԵԺԿ) կազմակերպել էր քաղաքական մանևր՝ սխեմայի երկարաձգումը հաստատելու համար առանց որևէ փոփոխության՝ ոչ հաճախ օգտագործվող խորհրդարանական ընթացակարգի համաձայն, որը պահանջում է բացարձակ մեծամասնություն՝ առնվազն 361 Եվրախորհրդարանի պատգամավոր՝ օրինագիծը մերժելու կամ փոփոխելու համար։
Այնուամենայնիվ, Եվրախորհրդարանի պատգամավորների մեծամասնությունը քվեարկեց էական փոփոխությունների օգտին, որոնք կտրուկ սահմանափակում են սխեմայի շրջանակը և չեն կարող ընդունվել ԵՄ կառավարությունների կողմից։
Փոփոխությունների վերաբերյալ քվեարկությունը չափազանց լարված էր և ցույց տվեց խորհրդարանի քաղաքական խմբերի միջև խորը պառակտում և դրանցից մի քանիսի ներսում ներքին պառակտումներ։
Այնուամենայնիվ, երկու վիճարկվող փոփոխությունները հաստատվեցին համապատասխանաբար 369 և 362 ձայներով։ Լիբերալ, արմատական ձախ և ծայրահեղ աջ կուսակցությունների անսովոր դասավորությունը աջակցեց փոփոխություններին՝ թվաքանակով գերազանցելով երկու ամենամեծ քաղաքական ուժերին՝ ԵԺԿ-ին և ձախակենտրոն սոցիալիստներին ու դեմոկրատներին։
Շատ սոցիալիստ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ, այդ թվում՝ գործի գերմանացի զեկուցող Բիրգիտ Սիպելը, քվեարկեցին փոփոխությունների օգտին՝ վճռորոշ դեր խաղալով դրանց ընդունման գործում։
Բաց մի թողեք
Մունդիալ – 2026․ Անկասելի Ֆրանսիան, Մբապեի վնասվածքն ու Մարոկկոյի «հեքիաթի» տխուր ավարտը. Լուսանկար
OpenAI-ը ներկայացրել է GPT-Live-ը․ այն կլսի, կխոսի ու չի ընդհատի ձեզ
Որոնք են աշխարհի ամենահարմարավետ քաղաքները