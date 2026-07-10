«Ես թեկնածու չեմ». Լագարդը հայտարարում է, քանի որ ֆրանսիական ընտրությունների մասին խոսակցությունները աճում են

Լագարդը ասել է, որ ինքը «թեկնածու» չէ, միաժամանակ խոստանալով շարունակել պաշտպանել եվրոպական իդեալները: Բրյուսելում և Փարիզում շատ են շրջանառվում այն ենթադրությունները, որ նա կարող է վաղաժամ լքել ԵԿԲ-ն՝ քարոզարշավում ակտիվ դեր խաղալու համար:
«Ես որևէ բանի թեկնածու չեմ, բայց ես շատ եմ ցանկանում, որ Եվրոպան պաշտպանված լինի, որ Եվրոպան լինի այն շրջանակը, որի շրջանակներում գործում են անդամ պետությունները, այդ թվում՝ Ֆրանսիան», – Euronews-ին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է ԵԿԲ նախագահ Քրիստին Լագարդը, որը Ֆրանսիայի քաղաքացի է։
Լագարդն ասել է, որ հետևում է 2027 թվականի ապրիլին կայանալիք քվեարկությունից առաջ ընթացող քարոզարշավին՝ հույս ունենալով, որ «բանականությունը միշտ կհաղթի, և որ Ֆրանսիան կգնահատի, ով էլ լինի Ֆրանսիայի առաջնորդը, որ այն Եվրոպայի կարևոր անդամներից մեկն է»։
«Եվրոպան միակ խաղահրապարակն է, որտեղ անդամ պետությունները, ազգերը և նույնիսկ Ֆրանսիան կարող են իրականում նշանակալի դեր խաղալ», – հավելել է նա The Europe Conversation-ին տված հարցազրույցում։
Նրա մեկնաբանությունները հնչել են Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում նոր զարգացումներից հետո։ Երեքշաբթի օրը Ֆրանսիայի «Ազգային միավորում» կուսակցության առաջնորդ Մարին Լը Պենը հայտարարել է, որ դեռևս մտադիր է առաջադրվել 2027 թվականի նախագահի պաշտոնում, չնայած Փարիզի վերաքննիչ դատարանը հաստատել է Եվրոպական խորհրդարանի աշխատատեղերի հետ կապված ԵՄ միջոցների յուրացման հետ կապված դատավճիռը։
Դատավճիռներից անկախ, նրան թույլատրվել է առաջադրվել, բայց պետք է էլեկտրոնային պիտակ կրի։ Լը Պենը երկարատև փորձ ունի քննադատելու եվրոպական ինստիտուտներին իրենց վերազգային լիազորությունների և փոխարենը պաշտպանել է ազգերի Եվրոպա վերադառնալու գաղափարը։
Նրա կուսակցությունը համագործակցում է «Եվրոպայի համար հայրենասերներ» ծայրահեղ աջ խմբակցության հետ Բրյուսելում գտնվող Եվրախորհրդարանում, որը հիմնադրվել է Հունգարիայի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կողմից։
Քաղաքական սպեկտրի մյուս ծայրում, ծայրահեղ ձախակողմյան «Անհնազանդ Ֆրանսիա» (La France Insoumise) կուսակցության առաջնորդ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը նույնպես հայտարարել է առաջադրվելու իր մտադրության մասին։
Մելանշոնի և Լե Պենի միջև երկրորդ փուլը համարվում է հավանական սցենար 2027 թվականի նախագահական ընտրություններում, որը ստիպում է ընտրություն կատարել երկու կուսակցությունների միջև, որոնք համարվում են ԵՄ-ի կողմնակից կոնսենսուսի սահմաններից դուրս։ Իրենց հերթին, նրանք ենթադրում են, որ ստատուս քվոն ձախողվել է։
ԵԿԲ-ի ղեկավարի ներկայիս պաշտոնում զբաղեցնող Լագարդը կապված է քաղաքական չեզոքության հետ, բայց երբ նրան հարցրել են, թե արդյոք նման սցենարը կարող է «գոյության» սպառնալիք ներկայացնել Ֆրանսիայի և ավելի լայնորեն Եվրոպայի քաղաքական և տնտեսական կայունության համար, նա ասել է, որ հույս ունի, որ «ժողովրդավարական գործընթացը կշարունակվի», հավելելով, որ «քաղաքականության մեջ հաջորդ ութ ամիսները հավերժություն են»։
Մինչ այժմ թեկնածուներից եվրոպամետ կենտրոնամետները, ինչպիսիք են Էդուար Ֆիլիպը և Գաբրիել Ատալը ներկայումս Լե Պենի հիմնական հակակշիռներն են, սակայն նրանք հետ են մնում հարցումներից։
Մինչև ԵԿԲ-ի ղեկավարի և մինչ այդ՝ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կառավարիչ տնօրենի պաշտոնը ստանձնելը, Լագարդը ղեկավարել է Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարությունը նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի օրոք՝ դառնալով առաջին կինը, որը ղեկավարել է G7 տնտեսությունը և առաջնորդել է Ֆրանսիան 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամի միջով։
Անցյալ շաբաթ Լագարդը ֆրանսիական լրատվամիջոցներին ասել է, որ կարևորագույն ընտրություններում պետք է լսելի լինի եվրոպական ուժեղ ձայնը և չի բացառել ԵԿԲ-ից հեռանալը մինչև 2027 թվականի հոկտեմբերը, երբ նրա լիազորությունների ժամկետը լրանալու է, երբ հարցնեն։ Քարոզարշավի թեժ փուլը կսկսվի հաջորդ տարվա սկզբին։
Լագարդի ապագան ուշադիր հետևում են Բրյուսելում, քանի որ նրա նշանակումը փաթեթային գործարքի մի մասն էր, որը նաև Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին բերեց Եվրահանձնաժողովի ղեկավար։ Համաձայնագիրը ստեղծեց ուժերի հավասարակշռություն Ֆրանսիայի և Գերմանիայի միջև։
Բաց մի թողեք
Զանգել է Թրամփին և բողոքել Էրդողանից
Ուկրաինան քրեական հետաքննություն է սկսել Լվովում բանակային զորակոչի մեքենայի վրա ամբոխի հարձակումից հետո. Լուսանկարներ
Թուրքիան ՌԴ-ից գնված «Ս-400» զենիթահրթիռային համակարգեր է վաճառել Պարսից ծոցի երկրներից մեկին․ «Հյուրիեթ»