Ընդդիմությունն «իշխանությունը» չի կիսում․ Անկարայում լարված վիճակ է

Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր ուժի՝ Հանրապետական ժողովրդական կուսակցության (ԺՀԿ) նոր նախագահ Քեմալ Քըլըչդարօղլուն (վերականգնվել է դատարանի որոշմամբ) երկուշաբթի օրը՝ երեք տարվա ընթացքում առաջին անգամ, կայցելի ԺՀԿ-ի գրասենյակ և կանցկացնի մամուլի ասուլիս։
Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Քըլըչդարօղլուն այսօր երեկոյան կժամանի կուսակցության գրասենյակ, որը լքել էին նույն դատարանի որոշմամբ պաշտոնից հեռացված Օզգյուր Օզելի կողմնակիցները։ Սակայն Քըլըչդարօղլուի մամուլի քարտուղար Աթաքան Սյոնմեզը հերքել է այս պնդումները։
Ինքը՝ Օզելը, իր կողմնակիցների հետ միասին, չնայած ուժեղ անձրևին, երթով շարժվել է դեպի Թուրքիայի Մեծ Ազգային ժողով։ Երթի ընթացքում Օզելը, ի թիվս այլնի, նշել է, որ «ԺՀԿ-ն հիմնադրվել է պայքարի դաշտի վրաններում։ ԺՀԿ-ն իշխանության բերելու համար մեզ շենքեր պետք չեն, մեզ պետք է պայքարելու կամք…»։
Օզելը նաև հայտարարել է. «Մենք այլևս մտադիր չենք պարտվել։ Երբ 47 տարի անց մենք կուսակցությունը դարձրեցինք առաջատար կուսակցություն, մենք շենքում չէինք նստած։ Մենք լցրեցինք հրապարակները… Մենք կանցկացնենք թուրքական քաղաքական պատմության մեջ ամենամեծ քարոզարշավը՝ փողոցներում և հրապարակներում… Ես չեմ շեղվի այս ճանապարհից, մենք չենք շեղվի այս ճանապարհից։ Միասին մենք կհաջողենք»։
Նաև հաղորդվել է, որ CNN Turk-ի լրագրող Մուրատ Բեքմեզչին, որը հարց էր ուղղել Օզելին խորհրդարան երթի ժամանակ, ենթարկվել է ֆիզիկական հարձակման։ CHP-ի պատգամավոր Ալի Մահիր Բաշարըրը ապտակել է լրագրողին։ Միջամտել են Օզելին շրջապատող անվտանգության աշխատակիցները։ Լրագրողի խոսքով՝ «Սկզբում թիկնապահները բռնել են ինձ և խլել միկրոֆոնը ձեռքերիցս, ապա Ալի Մահիր Բաշարըրը հարձակվել է ինձ վրա։ Նրանք քաշել են ինձ հետ և հարվածել ձախ ականջիս»։
Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ Քեմալ Քըլըչդարօղլուի թիմը ոստիկանական ուղեկցությամբ մտել է CHP-ի գլխավոր գրասենյակ։ Նրանք հեռացրել են Օզելի անվանական ցուցանակը նրա 12-րդ հարկում գտնվող գրասենյակից։
Բաց մի թողեք
Տեղական ընտրություններ. ավելի քան 6 միլիոն իտալացի քվեարկել է քաղաքապետի ընտրություններում՝ որպես Մելոնիի համար նոր փորձություն
Թրամփը կոչ է անում ԵՄ բանակցողներին չշտապել Իրանի հետ հնարավոր գործարքի հարցում, քանի որ նոր մանրամասներ են ի հայտ գալիս
Եթե Թուրքիան ընտրի մեզ հետ պատերազմելու ուղին, շատ ծանր գին կվճարի. իսրայելցի նախարար. Լուսանկար