Վթար է եղել Հացիկ – Գյումրի ավտոճանապարհին. վարորդն արգելափակվել է ավտոմեքենայում. Լուսանկար

Մայիսի 24-ին՝ ժամը 18։03-ին, Շիրակի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Հացիկ – Գյումրի ավտոճանապարհին տեղի է ունեցել ՃՏՊ․ կան արգելափակված քաղաքացիներ
Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։
Պարզվել է, որ բախվել են BMW և Opel մակնիշների ավտոմեքենաները. վերջինիս վարորդն արգելափակվել է:
Փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենաները, հատուկ տեխնիկայի օգնությամբ Opel մակնիշի ավտոմեքենայից դուրս են բերել վարորդին և տեղափոխել շտապօգնության ավտոմեքենա:
Բաց մի թողեք
ՃՏՊ Շաղափ բնակավայրի սկզբնամասում. փրկարարներն արգելափակումից դուրս են բերել քաղաքացիներին. Լուսանկար
Հրդեհ Երևանի տներից մեկում․ դեպքի վայր է մեկնել չորս մարտական հաշվարկ
Ձորաղբյուրում բախվել են «Opel»-ն ու «BMW»-ն, վերջինն էլ բախվել է բնակչի տան քարե պարսպին․ Լուսանկար