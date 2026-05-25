25/05/2026

EU – Armenia

«Ֆեմ» ՍՊԸ-ի «Հավի շաուրմա»-ի արտադրությունը կասեցվել է

infomitk@gmail.com 25/05/2026 1 min read

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի արագ արձագանքման բաժնի տեսուչները «Ֆեմ» ՍՊԸ-ին պատկանող հանրային սննդի օբյեկտում (ք․ Երևան, Մուշ թաղամաս 160) իրականացված ստուգման շրջանակներում լաբորատոր փորձաքննության են հանձնել նմուշներ առկա արտադրատեսակներից։

Ըստ ՍԱՏՄ-ի՝ հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ արտադրվում է վտանգավոր սննդամթերք։

«Այսպես․ փորձաքննության ներկայացված «Հավի շաուրմա» արտադրատեսակի նմուշը «ախտածին ա/թ սալմոնելաներ» ցուցանիշով չի համապատասխանել Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներին:

Տեսչական մարմնի ղեկավարի որոշմամբ՝ «Ֆեմ» ՍՊԸ-ին պատկանող հանրային սննդի օբյեկտի արտադրական գործունեության առանձին գործառույթը՝ «Հավի շաուրմա» արտադրատեսակի արտադրությունը, կասեցվել է, ընկերության տնօրինությանը հանձնարարվել է ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ՝ նշված արտադրատեսակը սահմանված նորմերին համապատասխանեցնելու համար:

Սահմանվել է հայտնաբերված խախտումները վերացնելու վերջնաժամկետ»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ե՞րբ կթանկանա ՀՀ-ին տրվող գազի գինը․ Կրեմլի պարզաբանումը

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ գյուղացու աճեցրած 100.000 ծաղիկներ փչանում են ջերմոցներում ամեն օր․ Նարեկ Կարապետյան․ Տեսանյութ

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ արհավիրք է Հայաստան մտնում

25/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Քրեական հեղինակության սպանությունը կանխվել է. հանցագործությունը՝ բացահայտվել

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարիայի նախկին վարչապետի գրասենյակը «ամոթի նամակ» է հղել ԱԳ նախարարին, իսկ Մագյարը պատասխանել է

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հռոմի պապ Լեւոնն ԱԻ սպառնալիքը համեմատել է աստվածաշնչյան «Բաբելոնի աշտարակի» հետ․ WSJ

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ե՞րբ կթանկանա ՀՀ-ին տրվող գազի գինը․ Կրեմլի պարզաբանումը

25/05/2026 infomitk@gmail.com