Ի՞նչ է ասել Մհեր Գրիգորյանը ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում

ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը վստահություն է հայտնել եվրասիական ինտեգրացիայի հետագա զարգացման հարցում՝ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների շահերից ելնելով։
Այս մասին նա հայտարարել է ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում ունեցած ելույթում, փոխանցում է ՌԻԱ Նովոստի-ն։
Հիշեցնենք, այսօր Աստանայում տեղի է ունենում Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը՝ նեղ կազմով նիստին հաջորդել է ընդլայնված կազմով։ հանդիպումը։
ԵԱՏՄ երկրների ղեկավարները քննարկում են ինտեգրացիայի և համագործակցության խորացման հետ կապված մի շարք հարցեր։ Ինչպես հինգշաբթի օրը հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, գագաթնաժողովում կկայացվեն մի շարք կարևոր որոշումներ։
«Այսօր՝ ԵԱՏՄ օրվա խորհրդանշական օրը տեղի է ունենում Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի այս տարվա առաջին նիստը։ Ցանկանում եմ բոլոր ներկաներին մաղթել հաջողություններ, արդյունավետ և կառուցողական համագործակցություն և վստահություն հայտնել եվրասիական ինտեգրացիայի հետագա զարգացման հարցում՝ մեր պետությունների և քաղաքացիների շահերից ելնելով», – հայտարարել է Գրիգորյանը։
Նրա խոսքով՝ ՀՀ–ն հետագայում ևս բարեխղճորեն կշարունակի համագործակցությունը ԵԱՏՄ շրջանակում` փոխադարձ հարգանքի, իրավահավասար գործընկերության և միության անդամ բոլոր պետությունների ազգային շահերին համահունչ․
«Մենք առաջին անգամ չէ, որ ընդգծել ենք Հայաստանի` ԵԱՏՄ շրջանակում փոխշահավետ համագործակցության հանձնառությունը` տնտեսական հավասարակշռության իմաստով, ինչպես նաև միության անդամ երկրների և ընդհանրապես մեր տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման կայունության և դիմացկունության շահերից ելնելով»։
Անդրադառնալով քննարկվող թեմաներին` Գրիգորյանն անդրադարձել է նաև ԵԱՏՄ շրջանակում 3–րդ երկրների հետ առևտրատնտեսական կապերի դիվերսիֆիկացիային` կարևորելով ազատ առևտրի գծով գործող համաձայնագրերը, ինչպես նաև նոր երկրների հետ բանակցությունները։ Այս հարցում, ըստ Գրիգորյանի, կարևոր է տրանսպորտային կապերի դիվերսիֆիկացիան, որը նշանակալի ազդեցություն կթողնի առևտրաշրջանառության աճի վրա․
«Հայաստանը նաև մեծ կարևորություն է տալիս ագրոարդյունաբերության զարգացման ծրագրերին և համագործակցությանը և ողջունում է այն արձանագրության ստորագրումը, որը ենթադրում է ֆինանսական աջակցություն կոոպերատիվներին։ Սա կնպաստի արդյունաբերական անվտանգության բարձրացմանը»։
ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի մասով Հայաստանի մտադրությունների հարցը սկզբունքային է։ Այս մասին «Վեստի» լրատվական ծառայությանն ասել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը։
«Իմ կարծիքով` տվյալ հարցը բարեկամաբար կքննարկվի։ Մյուս կողմից էլ սկզբունքորեն հարց է դրված` դուք ընտրում եք կա՛մ ԵԱՏՄ-ն, կա՛մ ԵՄ-ն։ ԵՄ-ն չափազանց երկար պատմություն է՝ շատ երկրներ ցանկանում են մտնել ԵՄ, որին միանալու գործընթացը տարիներով ձգվում է։ Իսկ ԵԱՏՄ-ն իրականություն է, որից հիմա հրաժարվել չի կարելի։ Դրանից շատ բան է կախված», – ասել է նա։
Լեբեդևի խոսքով՝ Հայաստանում ևս գիտակցում են Եվրասիական տնտեսական միության կարևորությունը, դրա համար էլ հիմա ԵԱՏՄ–ում են։
«Ե՛վ Փաշինյանը, և՛ շատ այլ գործիչներ հայտարարել են, որ չեն պատրաստվում խզել հարաբերություննները ԵԱՏՄ–ի հետ։ Ուրեմն, համագործակցությունը շարունակվելու է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ԵՄ-ին, դա դեռ կտեսնենք», – հավելել է նա։
Սերգեյ Լեբեդևը նաև նշել է, որ ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, որը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն Աստանայում մասնակցում է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին, ադեկվատ մարդ է:
«Այստեղ ներկա է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը՝ ադեկվատ մարդ, փաստաթղթեր ստորագրելու լիազորություն ունեցող, դրա համար էլ, ինչքան գիտեմ, առարկայական քննարկում է ընթանում։ Իհարկե, այնտեղ քննարկվում են ԵԱՏՄ-ի, ԵՄ-ի թեմաները, բայց դա արդեն հայտնի կլինի նեղ ձևաչափով նիստի արդյունքներից», – նշել է նա։
Նշենք, որ Աստանայում այսօր ընթանում է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նեղ կազմով նիստը: Դրանից հետո ԵԱՏՄ անդամ երկրների պատվիրակությունները կհավաքվեն ընդլայնված ձևաչափով։
Գագաթնաժողովին մասնակցում են միության երկրների՝ Ղազախստանի, Ռուսաստանի, Բելառուսի և Ղրղզստանի ղեկավարները, ինչպես նաև ԵՏՀ ղեկավար Բակիտժան Սագինտաևը: Հայկական պատվիրակությունը գլխավորում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը:
