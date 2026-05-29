ԵՄ-ն կանխատեսում է 13 միլիարդ եվրո բյուջետային եկամուտ խաղամոլության նոր հարկից

Եվրոպական հանձնաժողովը փաստաթղթում կանխատեսել է առցանց խաղամոլության վրա ԵՄ նոր հարկը, որը կարող է 13.3 միլիարդ եվրո նոր եկամուտ ապահովել դաշինքի հաջորդ յոթ տարվա բյուջեի համար։
Համաձայն ԵՄ գործադիր մարմնի կողմից հինգշաբթի օրը ազգային կառավարությունների և Եվրոպական խորհրդարանի հետ կիսված փաստաթղթի՝ կրիպտո ընկերությունների և ԱՄՆ տեխնոլոգիական հսկաների, ինչպիսիք են Google-ը և Amazon-ը, վրա հնարավոր հարկերը գնահատվում են համապատասխանաբար մոտ 20 միլիարդ և 35 միլիարդ եվրո՝ յոթ տարվա բյուջետային ցիկլի ընթացքում։
Հանձնաժողովը գնահատում է եկամուտների գնահատականները, որոնք կարող են աճել առցանց խաղատների, կրիպտո ընկերությունների և թվային ընկերությունների վրա ԵՄ-ում նոր հարկերի հնարավոր կիրառման շնորհիվ, քանի որ դաշինքը դժվարանում է համաձայնության գալ ԵՄ-ի ընդհանուր դրամական միջոցների ֆինանսավորման վերաբերյալ 2028-2034 թվականներին։
Եվրոպական խորհրդարանը առաջարկել է հարկեր սահմանել խաղատների, կրիպտո և թվային հսկաների վրա՝ փորձելով լուծել ԵՄ հարկերի հանձնաժողովի սկզբնական փաթեթի շուրջ ամիսներ տևած փակուղին։ Սակայն ծրագիրը, հավանաբար, կհանդիպի դիմադրության, ինչը կարող է խոչընդոտել դրա իրականությանը։
Հանձնաժողովը գնահատում է, որ խոշոր թվային ընկերությունների վրա որոշակի եկամտային հոսքերի վրա 3 տոկոս դրույքաչափով հնարավոր հարկը տարեկան կապահովի 5 միլիարդ եվրո ամբողջ ԵՄ-ում։ Հարկը, որը հիմնականում կազդի ամերիկյան ընկերությունների վրա, հավանաբար, կհանդիպի ԵՄ կառավարությունների կողմից դիմադրության, որոնք վախենում են ԱՄՆ-ի կողմից հակադարձ գործողություններից։
Հանձնաժողովը օգտագործել է Իտալիայում, Իսպանիայում և Ֆրանսիայում գործող թվային հարկերը՝ ԵՄ-ում ողջ տարածքում հաշվարկը կազմելու համար։
Միևնույն ժամանակ, առցանց խաղատների ոլորտի զուտ շրջանառության վրա 3 տոկոս դրույքաչափով հարկը կարող է տարեկան ապահովել մոտավորապես 1.9 միլիարդ եվրո։
Սակայն դա դժվար կլինի վաճառել Մալթայի համար, քանի որ խաղադրույքների ոլորտը կազմում է նրա գործարար գործունեության զգալի մասը։
Վերջապես, Հանձնաժողովը գնահատել է, որ կրիպտո գործարքների արժեքի 0.1 տոկոս հարկային դրույքաչափը տարեկան մոտավորապես 3-4 միլիարդ եվրո կբերի ԵՄ բյուջեին։ Միևնույն ժամանակ, կրիպտո կապիտալի եկամտի հարկը կարող է տարեկան 1-2.4 միլիարդ եվրո ստեղծել։
Հանձնաժողովը, սակայն, նշել է, որ կրիպտո հարկերի եկամտի ներուժը դժվար է գնահատել տվյալների բացակայության պատճառով։
Բյուջեի դժվար հավասարում
Հանձնաժողովի նոր վերլուծությունը լրացուցիչ բարդություն է հաղորդում ԵՄ կառավարությունների միջև բյուջետային բանակցություններին։ Կիպրոսը, որը վեցամսյա ռոտացիոն նախագահությունն է ստանձնում Խորհրդում, պատրաստվում է ներկայացնել բյուջեի նոր բաշխում՝ վերանայված թվերով և ծախսերի բաշխմամբ, մոտավորապես հունիսի 10-ին։
ԵՄ հարկերը, որոնք հայտնի են որպես «սեփական ռեսուրսներ», պահանջում են միաձայն հաստատում դաշինքի 27 կառավարությունների կողմից։
Լրացուցիչ եկամուտը նախատեսված է ԵՄ ընդհանուր դրամական միջոցների ֆինանսավորման համար 2028-ից 2034 թվականներին, որը կազմում է գրեթե 2 տրիլիոն եվրո, ներառյալ ԵՄ հետ-Կովիդյան համատեղ պարտքի ծրագրի մարումները։
Հանձնաժողովի հուլիսին ներկայացված սկզբնական առաջարկը ներառում էր ԵՄ ածխածնի ներմուծման հարկ, որը հայտնի է որպես CBAM, ինչպես նաև ածխածնի արտանետումների, չվերամշակված էլեկտրոնային թափոնների, ծխախոտից ստացված եկամուտների և կորպորատիվ շահույթի հարկեր։
ԵՄ գործադիր մարմնի համար անհաջողություն էր այն, որ առաջարկվող յուրաքանչյուր նոր հարկ՝ բացառությամբ CBAM-ի, Խորհրդում ուժեղ դիմադրության էր հանդիպել։ Ֆրանսիան ազդանշան է տվել, որ չի համաձայնի բյուջետային համաձայնագրի, որը չի ներառում նոր, էական սեփական ռեսուրսներ։
Փակուղուց դուրս գալու համար ԵՄ մի քանի առաջնորդներ խնդրեցին Հանձնաժողովին ուսումնասիրել խորհրդարանի տարբերակները ապրիլին Կիպրոսում կայացած ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի ժամանակ։
