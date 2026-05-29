Մհեր Գրիգորյանն ամեն ինչ հասկանում է․ ի՞նչ է ասել Պուտինի օգնականը

Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին բնութագրել է որպես գործնական մարդ, ով ամեն ինչ հասկանում է։
Հիշեցնենք, Աստանայում այսօր տեղի է ունեցել ԵԱՏՄ գագաթնաժողովը, որին ․ հանդիպմանը Հայաստանը ներկայացրել է փոխվարչապետ Գրիգորյանը։
«Կարծում եմ՝ նա դրական, նորմալ, խելացի մարդ է։ Նա ամեն ինչ հիանալի հասկանում է», – ասել է Ուշակովը։
Հայկական կողմը Աստանայում Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) գագաթնաժողովի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ առանձին հանդիպում չի խնդրել։
«Ոչ, առանձին քննարկում նախատեսված չէ։ Եվ որևէ խնդրանք չի ներկայացվել», – լրագրողներին ասել է Ուշակովը՝ հարցին, թե արդյոք հայկական կողմը առանձին հանդիպում է խնդրել ռուսական կողմի հետ։
Ուշակովի խոսքով՝ ԵԱՏՄ չորս երկրների ղեկավարների հայտարարությունը փոխանցվել է ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին:
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը Եվրոպական Միության հետ ինտեգրման ուղղությամբ Երևանի ծրագրերն անվանել է Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքը։
«Եվրոպական Միության ուղղությամբ շարժվելով, որը Հայաստանի բացարձակ ինքնիշխան իրավունքն է, Հայաստանը չի կարող և չպետք է դա անի ԵԱՏՄ երկրների ֆինանսների աշվին», – լրագրողներին ասել է Պեսկովը։
Նրա խոսքով, ԵՄ-ին մերձենալու հետ մեկտեղ, Հայաստանը վաղ թե ուշ կհայտնվի այնպիսի իրավիճակում, երբ իր ընդունած նորմերը կհակասեն Եվրասիական տնտեսական միության նորմերին։
