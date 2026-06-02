02/06/2026

EU – Armenia

Ընտրություններից առաջ եկեք մի քանի կարևոր քաղաքական հարցեր քննարկենք․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 02/06/2026 1 min read

Ընտրություններից առաջ եկեք մի քանի կարևոր քաղաքական հարցեր քննարկենք:

‼️Հա, հենց դիտմամբ ասում եմ` քաղաքական, որպեսզի ի վերջո նորմալիզացնենք քաղաքական հարցեր քննարկելը:

Մեր կյանքում ինչ կա մեծամասամբ քաղաքական որոշման հետևանք է. սկսած էն լեզվից, որ խոսում ենք, մինչև ուր մենք կարող ենք առանց վիզա գնալ և ովքեր կարող է մեզ մոտ գալ ապրելու:

Իրապես հավանական համարու՞մ եք, որ եթե ոչ վաղը, ապա 5 կամ 10 տարուց կարող են ադրբեջանցիներ այստեղ բնակվել: Ի՞նչ կանեք, եթե այդպիսի բան լինի:

Տեսանյութն ՝ այստեղ

Տաթևիկ Սողոյանի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանի ռեժիմը գործում է Բաքվի ռեժիմի ձեռագրով` ֆիզիկական բռնnւթյան է ենթարկում այլախոհներին, կանանց, երիտասարդ աղջիկներին. Մարիաննա Ղահրամանյան

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի խորհրդանիշ, որը ես օգտագործել էի սեր արտահայտելու համար, օգտագործվում է քաղաքական նպատակներով

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Իմ պատկերացմամբ՝ ինքը թվաբանությունից շատ հեռու է ու չի տիրապետում՝ գյուղարտադրանքի ինչ ծավալի արտահանումներ են գնում Ռուսաստան»

02/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը կգործադրի առավելագույն ջանքեր միջազգային անվտանգության և զինաթափման օրակարգը առաջ մղելու համար. Լուսանկար

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի հետ վիճաբանելուց հետո կալանավորված Օսիպյանը դիմել է ՄԻՊ-ին ու դիվանագիտական առաքելություններին

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանն այնքան էլ գոհ չէ Հայաստանի հետ մեր փոխգործակցությունից. Ռուբիո

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պրեմիերա․ Իվետա Մուկուչյան – «Easy Love»․ Տեսանյութ

02/06/2026 infomitk@gmail.com