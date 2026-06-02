Ընտրություններից առաջ եկեք մի քանի կարևոր քաղաքական հարցեր քննարկենք․ Տեսանյութ

Ընտրություններից առաջ եկեք մի քանի կարևոր քաղաքական հարցեր քննարկենք:
‼️Հա, հենց դիտմամբ ասում եմ` քաղաքական, որպեսզի ի վերջո նորմալիզացնենք քաղաքական հարցեր քննարկելը:
Մեր կյանքում ինչ կա մեծամասամբ քաղաքական որոշման հետևանք է. սկսած էն լեզվից, որ խոսում ենք, մինչև ուր մենք կարող ենք առանց վիզա գնալ և ովքեր կարող է մեզ մոտ գալ ապրելու:
Իրապես հավանական համարու՞մ եք, որ եթե ոչ վաղը, ապա 5 կամ 10 տարուց կարող են ադրբեջանցիներ այստեղ բնակվել: Ի՞նչ կանեք, եթե այդպիսի բան լինի:
Տեսանյութն ՝ այստեղ
Տաթևիկ Սողոյանի ֆեյսբուքյան էջից
Բաց մի թողեք
Փաշինյանի ռեժիմը գործում է Բաքվի ռեժիմի ձեռագրով` ֆիզիկական բռնnւթյան է ենթարկում այլախոհներին, կանանց, երիտասարդ աղջիկներին. Մարիաննա Ղահրամանյան
Մի խորհրդանիշ, որը ես օգտագործել էի սեր արտահայտելու համար, օգտագործվում է քաղաքական նպատակներով
«Իմ պատկերացմամբ՝ ինքը թվաբանությունից շատ հեռու է ու չի տիրապետում՝ գյուղարտադրանքի ինչ ծավալի արտահանումներ են գնում Ռուսաստան»