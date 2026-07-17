17/07/2026

EU – Armenia

40 տարի անց. ԵՄ-ն փոխում է ընդլայնման կանոնները նոր երկրներ ընդունելու համար

infomitk@gmail.com 17/07/2026 1 min read

AFET - Exchange of views with Marta Kos, Commissioner for Enlargement

Եվրոպական հանձնաժողովն այս աշնանը կներկայացնի առաջարկներ՝ Եվրոպական միությունը նոր ընդլայնմանը նախապատրաստելու վերաբերյալ, քանի որ գործող կանոնները մեծ մասամբ չեն փոխվել ավելի քան 40 տարի՝ չնայած Եվրոպայում իրավիճակի կտրուկ փոփոխություններին։

Այս մասին Եվրոպական տնտեսական և սոցիալական կոմիտեի լիագումար նիստում հայտարարել է ընդլայնման հարցերով եվրահանձնակատար Մարտա Կոսը։

Նրա խոսքով՝ ներկայիս իրավիճակը Եվրոպայում էապես տարբերվում է այն իրավիճակից, որը ձևավորվել էր 2004 թվականին ԵՄ-ի մասշտաբային ընդլայնումից հետո։

«Մենք մինչ օրս օգտագործում ենք մի մեթոդաբանություն, որը գրեթե չի փոխվել Իսպանիայի և Պորտուգալիայի՝ ԵՄ-ին անդամակցելու ժամանակներից ի վեր, այնինչ այսօրվա աշխարհն արդեն լիովին այլ է»,- ասել է Կոսը։

Նրա խոսքով՝ աշնանը Եվրահանձնաժողովը կներկայացնի սեփական առաջարկները, թե ինչպես նախապատրաստել Եվրոպական միությունը նոր պետությունների ընդունմանը։ Դրանք ներառելու են տեխնիկական գնահատական այն մասին, թե ինչպես ընդլայնումը կազդի ԵՄ աշխատանքի և նրա քաղաքականության առանցքային ուղղությունների վրա, ինչպես նաև առաջարկներ՝ միության առանձին մեխանիզմների և կառուցվածքների փոփոխման վերաբերյալ։

Բացի այդ, հանձնաժողովը կներկայացնի իր գաղափարները թեկնածու երկրների փուլային ինտեգրման վերաբերյալ, ներառյալ նրանց՝ անդամակցության առանձին առավելություններից, այդ թվում՝ միասնական շուկայից օգտվելու հնարավորություն տրամադրելը դեռևս մինչև ԵՄ-ին պաշտոնական անդամակցումը։

Կոսի խոսքով՝ նման մոտեցումը կօգնի արագացնել թեկնածուների մերձեցումը Եվրոպական միությանը և ապագա ընդլայնումն ավելի քիչ ցավոտ դարձնել եվրոպական տնտեսության համար։

Բացի այդ, նա հայտնել է, որ Եվրահանձնաժողովը կշարադրի իր առաջարկները Չեռնոգորիայի անդամակցության պայմանագրի վերաբերյալ, ներառյալ երաշխիքների համակարգը, որը, ինչպես ակնկալվում է, օրինակ կդառնա մյուս թեկնածուների հետ հետագա բանակցությունների համար։

Ինչպես հայտնի է, Չեռնոգորիան առաջատար է եվրոատլանտյան ինտեգրման գործընթացում։ Ակնկալվում է, որ երկիրը կավարտի ԵՄ-ին անդամակցության շուրջ բոլոր բանակցությունները մինչև այս տարվա վերջ և կկարողանա դառնալ Եվրոպական միության 28-րդ անդամը 2028 թվականին։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ հանձնաժողովը կոչ է անում Իսպանիայում և Հունգարիայում կոռուպցիայի դեմ պայքարի բարեփոխումներ անցկացնել

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

5 գլխացավանք միջանկյալ վերադասավորումների հետ կապված, որոնցից Եվրախորհրդարանի պատգամավորները չեն կարող խուսափել այս ամռանը

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ  – ԱՄՆ սահմանային տվյալների համաձայնագրի շուրջ «էական մտահոգություններ» են մնում

15/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երբ ամուսնական հավատարմությունը ժամադրության է գնում. «Տումաչ Ռոմանտիկ»՝ սիրո, վախի և մարդկային անհեթեթության կատակերգության պրեմիերան՝ Ստանիսլավկու թատրոնում․ Լուսանկարներ

17/07/2026 infomitk@gmail.com

Պրոֆեսոր Ալեքսանդր Մալայան․ բժիշկ, ով մարդկանց վերադարձնում էր ոչ միայն տեսողությունը, այլև կյանքի լույսը

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի խորհրդարանը աջակցում է նոր ռազմական կաբինետին՝ պաշտպանության նախարարի պաշտոնանկության շուրջ սկանդալի ֆոնին

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն նշանակում է Ֆիտտոյին՝ Կիպրոս-Թուրքիա դժվար բանակցությունները վերսկսելու համար. Լուսանկար

17/07/2026 infomitk@gmail.com