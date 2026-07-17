ԵՄ հանձնաժողովը կոչ է անում Իսպանիայում և Հունգարիայում կոռուպցիայի դեմ պայքարի բարեփոխումներ անցկացնել

Մադրիդին և Բուդապեշտին հանձնարարվելու է խստացնել լոբբիստական և այլ կանոնները։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովը կոչ է անելու Իսպանիային և Հունգարիային արագացնել դատական, թափանցիկության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի երաշխիքները ամրապնդելու բարեփոխումները։
Իր ամենամյա «Օրենքի գերակայության մասին» զեկույցում ԵՄ գործադիր մարմինը պետք է քննադատի Իսպանիային՝ շահերի բախման կանոնների և բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների ակտիվների հայտարարագրման պահանջների խստացման գործում սահմանափակ առաջընթաց գրանցելու համար, ասվում է զեկույցում։
Մադրիդը ներկայացրել է «Հանրային ամբողջականության մասին» օրենքի նախագիծ և ընդունել է «Պետական կոռուպցիայի դեմ պայքարի ծրագիր», հանձնաժողովը նշել է, որ գործող կանոնների «գործնական կիրառումը» չի բարելավվել և կոչ է արել ավելի ուժեղ կիրառման, այդ թվում՝ անկախ վերահսկողական մարմնի՝ արդյունավետ քննչական և պատժամիջոցներ կիրառելու լիազորություններով։
Զեկույցը, որը պետք է հրապարակվի ուրբաթ օրը, հրապարակվում է տարին մեկ անգամ և գնահատում է ԵՄ բոլոր 27 անդամ երկրներին օրենքի գերակայության պահպանման առումով՝ համապատասխան առաջարկություններ անելով։
Հանձնաժողովի զեկույցը հրապարակվել է վարչապետ Պեդրո Սանչեսի մերձավոր շրջապատի անդամների հետ կապված կոռուպցիոն մի շարք գործերի ֆոնին։
Անցյալ ամիս նախկին տրանսպորտի նախարար Խոսե Լուիս Աբալոսը դատապարտվեց ռեկորդային երկարատև ազատազրկման՝ Covid համավարակի գագաթնակետին դիմակների և այլ բժշկական պարագաների համար պետական պայմանագրերը կեղծելու համար՝ կաշառքի դիմաց։
Սանչեսի մեկ այլ մտերիմ դաշնակից՝ նախկին վարչապետ Խոսե Լուիս Ռոդրիգես Սապատերոն, մեղադրվել է փողերի լվացման, ազդեցության չարաշահման և այլ քրեական հանցագործությունների մեջ, որոնք կատարվել են Plus Ultra ավիաընկերությունների 2021 թվականի փրկարարական ծրագրի հետ կապված։ Իսպանիայի կառավարության նախկին ղեկավարը պնդում է, որ ինքը միայն խորհրդատու է եղել հաճախորդների ընտրյալ խմբի անունից։ Հետաքննությունը վերսկսել է բանավեճը երկրի կողմից լոբբինգի և շահերի բախման հստակ կանոններ սահմանելու հարցում առաջընթացի բացակայության վերաբերյալ։
Եվ այս շաբաթ իսպանական դատարանը որոշեց, որ պետական ծառայողները անօրինական կերպով պետական հատվածում աշխատատեղ են ստեղծել վարչապետ Պեդրո Սանչեսի եղբոր՝ Դավիդ Սանչեսի համար։ Վարչապետը բազմիցս պնդել է, որ ինքը և իր ընտանիքը ենթարկվել են քաղաքական դրդապատճառներով դատական վարույթների՝ մեղադրելով պահպանողական դատավորներին «օրինական խարդախության» մեջ։
Իսպանիայի իշխող Սոցիալիստական կուսակցությունը միակ քաղաքական խմբակցությունը չէ, որը ներգրավված է կոռուպցիոն սկանդալներում։ Ավելի քան 90 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և գործարարներ դատապարտվել են Գյուրտելի երկարատև գործով, որը կենտրոնանում է պետական մրցույթների կեղծման և կենտրոնամետ աջակողմյան Ժողովրդական կուսակցության անդամներին կաշառքների վճարման վրա։ Գործին վերաբերող մի քանի իրավական հետաքննություններ շարունակում են ակտիվ լինել։
Հանձնաժողովը նաև սահմանափակ առաջընթաց է արձանագրել Իսպանիայի լոբբիստական բարեփոխումների հարցում՝ նշելով, որ լոբբիստական գործունեության շուրջ թափանցիկության բարձրացմանն ուղղված օրենսդրության նախագիծը դեռևս պետք է հաստատվի խորհրդարանի կողմից։ Այն կոչ է արել Իսպանիային ավարտել օրենսդրությունը, այդ թվում՝ ստեղծելով լոբբիստների պարտադիր հանրային գրանցամատյան։
Շրջադարձային դռներ
Հունգարիան նույնպես քննադատության է ենթարկվում զեկույցում։ Հանձնաժողովը նշել է, որ ստորին դատարաններում գործերի բաշխումն ավելի թափանցիկ դարձնելու հարցում առաջընթաց չի եղել, և դատավորների, դատախազների և դատարանների աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացումը կառուցվածքային ձևով ապահովելու հարցում հետագա առաջընթաց չի եղել։
2026 թվականի հունիսի 23-ին արված ընդհանուր պատկերը ցույց է տալիս Հունգարիայի խորհրդարանի անդամներին Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի ժամանակ: | Ատիլա Կիսբենեդեկ/AFP via Getty Images
Այն նաև քննադատել է լոբբինգի և «շրջող դռների» նոր կանոնների բացակայությունը՝ կոչ անելով Բուդապեշտին ընդունել համապարփակ օրենսդրություն՝ իր ազնվության շրջանակը ամրապնդելու համար։
Արդյունքները հրապարակվել են այն ժամանակ, երբ վարչապետ Պետեր Մագյարը խոստացել է վերականգնել օրենքի գերակայությունը և վերականգնել Հունգարիայի լարված հարաբերությունները ԵՄ-ի հետ՝ պաշտոնը ստանձնելուց հետո։
Չնայած Հանձնաժողովը նշել է որոշ ոլորտներում առաջընթացը, այդ թվում՝ ակտիվների հայտարարագրման համակարգի բարեփոխումները և քաղաքացիական հասարակությանը վերաբերող միջոցառումները, այն նշել է, որ դեռևս կան զգալի թերություններ և կոչ է արել նոր կառավարությանը շարունակել դատական և կոռուպցիայի դեմ պայքարի բարեփոխումները։
Հանձնաժողովի խոսնակը հրաժարվել է մեկնաբանել զեկույցի բովանդակությունը։
Բաց մի թողեք
40 տարի անց. ԵՄ-ն փոխում է ընդլայնման կանոնները նոր երկրներ ընդունելու համար
5 գլխացավանք միջանկյալ վերադասավորումների հետ կապված, որոնցից Եվրախորհրդարանի պատգամավորները չեն կարող խուսափել այս ամռանը
ԵՄ – ԱՄՆ սահմանային տվյալների համաձայնագրի շուրջ «էական մտահոգություններ» են մնում