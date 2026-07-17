17/07/2026

EU – Armenia

ԵՄ հանձնաժողովը կոչ է անում Իսպանիայում և Հունգարիայում կոռուպցիայի դեմ պայքարի բարեփոխումներ անցկացնել

infomitk@gmail.com 17/07/2026 1 min read

Մադրիդին և Բուդապեշտին հանձնարարվելու է խստացնել լոբբիստական ​​և այլ կանոնները։

ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովը կոչ է անելու Իսպանիային և Հունգարիային արագացնել դատական, թափանցիկության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի երաշխիքները ամրապնդելու բարեփոխումները։

Իր ամենամյա «Օրենքի գերակայության մասին» զեկույցում ԵՄ գործադիր մարմինը պետք է քննադատի Իսպանիային՝ շահերի բախման կանոնների և բարձրաստիճան պետական ​​պաշտոնյաների ակտիվների հայտարարագրման պահանջների խստացման գործում սահմանափակ առաջընթաց գրանցելու համար, ասվում է զեկույցում։

Մադրիդը ներկայացրել է «Հանրային ամբողջականության մասին» օրենքի նախագիծ և ընդունել է «Պետական ​​կոռուպցիայի դեմ պայքարի ծրագիր», հանձնաժողովը նշել է, որ գործող կանոնների «գործնական կիրառումը» չի բարելավվել և կոչ է արել ավելի ուժեղ կիրառման, այդ թվում՝ անկախ վերահսկողական մարմնի՝ արդյունավետ քննչական և պատժամիջոցներ կիրառելու լիազորություններով։

Զեկույցը, որը պետք է հրապարակվի ուրբաթ օրը, հրապարակվում է տարին մեկ անգամ և գնահատում է ԵՄ բոլոր 27 անդամ երկրներին օրենքի գերակայության պահպանման առումով՝ համապատասխան առաջարկություններ անելով։

Հանձնաժողովի զեկույցը հրապարակվել է վարչապետ Պեդրո Սանչեսի մերձավոր շրջապատի անդամների հետ կապված կոռուպցիոն մի շարք գործերի ֆոնին։

Անցյալ ամիս նախկին տրանսպորտի նախարար Խոսե Լուիս Աբալոսը դատապարտվեց ռեկորդային երկարատև ազատազրկման՝ Covid համավարակի գագաթնակետին դիմակների և այլ բժշկական պարագաների համար պետական ​​պայմանագրերը կեղծելու համար՝ կաշառքի դիմաց։

Սանչեսի մեկ այլ մտերիմ դաշնակից՝ նախկին վարչապետ Խոսե Լուիս Ռոդրիգես Սապատերոն, մեղադրվել է փողերի լվացման, ազդեցության չարաշահման և այլ քրեական հանցագործությունների մեջ, որոնք կատարվել են Plus Ultra ավիաընկերությունների 2021 թվականի փրկարարական ծրագրի հետ կապված։ Իսպանիայի կառավարության նախկին ղեկավարը պնդում է, որ ինքը միայն խորհրդատու է եղել հաճախորդների ընտրյալ խմբի անունից։ Հետաքննությունը վերսկսել է բանավեճը երկրի կողմից լոբբինգի և շահերի բախման հստակ կանոններ սահմանելու հարցում առաջընթացի բացակայության վերաբերյալ։

Եվ այս շաբաթ իսպանական դատարանը որոշեց, որ պետական ​​ծառայողները անօրինական կերպով պետական ​​հատվածում աշխատատեղ են ստեղծել վարչապետ Պեդրո Սանչեսի եղբոր՝ Դավիդ Սանչեսի համար։ Վարչապետը բազմիցս պնդել է, որ ինքը և իր ընտանիքը ենթարկվել են քաղաքական դրդապատճառներով դատական ​​​​վարույթների՝ մեղադրելով պահպանողական դատավորներին «օրինական խարդախության» մեջ։

Իսպանիայի իշխող Սոցիալիստական ​​​​կուսակցությունը միակ քաղաքական խմբակցությունը չէ, որը ներգրավված է կոռուպցիոն սկանդալներում։ Ավելի քան 90 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և գործարարներ դատապարտվել են Գյուրտելի երկարատև գործով, որը կենտրոնանում է պետական ​​​​մրցույթների կեղծման և կենտրոնամետ աջակողմյան Ժողովրդական կուսակցության անդամներին կաշառքների վճարման վրա։ Գործին վերաբերող մի քանի իրավական հետաքննություններ շարունակում են ակտիվ լինել։

Հանձնաժողովը նաև սահմանափակ առաջընթաց է արձանագրել Իսպանիայի լոբբիստական ​​​​բարեփոխումների հարցում՝ նշելով, որ լոբբիստական ​​​​գործունեության շուրջ թափանցիկության բարձրացմանն ուղղված օրենսդրության նախագիծը դեռևս պետք է հաստատվի խորհրդարանի կողմից։ Այն կոչ է արել Իսպանիային ավարտել օրենսդրությունը, այդ թվում՝ ստեղծելով լոբբիստների պարտադիր հանրային գրանցամատյան։

Շրջադարձային դռներ

Հունգարիան նույնպես քննադատության է ենթարկվում զեկույցում։ Հանձնաժողովը նշել է, որ ստորին դատարաններում գործերի բաշխումն ավելի թափանցիկ դարձնելու հարցում առաջընթաց չի եղել, և դատավորների, դատախազների և դատարանների աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացումը կառուցվածքային ձևով ապահովելու հարցում հետագա առաջընթաց չի եղել։

2026 թվականի հունիսի 23-ին արված ընդհանուր պատկերը ցույց է տալիս Հունգարիայի խորհրդարանի անդամներին Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի ժամանակ: | Ատիլա Կիսբենեդեկ/AFP via Getty Images
Այն նաև քննադատել է լոբբինգի և «շրջող դռների» նոր կանոնների բացակայությունը՝ կոչ անելով Բուդապեշտին ընդունել համապարփակ օրենսդրություն՝ իր ազնվության շրջանակը ամրապնդելու համար։

Արդյունքները հրապարակվել են այն ժամանակ, երբ վարչապետ Պետեր Մագյարը խոստացել է վերականգնել օրենքի գերակայությունը և վերականգնել Հունգարիայի լարված հարաբերությունները ԵՄ-ի հետ՝ պաշտոնը ստանձնելուց հետո։

Չնայած Հանձնաժողովը նշել է որոշ ոլորտներում առաջընթացը, այդ թվում՝ ակտիվների հայտարարագրման համակարգի բարեփոխումները և քաղաքացիական հասարակությանը վերաբերող միջոցառումները, այն նշել է, որ դեռևս կան զգալի թերություններ և կոչ է արել նոր կառավարությանը շարունակել դատական ​​և կոռուպցիայի դեմ պայքարի բարեփոխումները։

Հանձնաժողովի խոսնակը հրաժարվել է մեկնաբանել զեկույցի բովանդակությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

40 տարի անց. ԵՄ-ն փոխում է ընդլայնման կանոնները նոր երկրներ ընդունելու համար

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

5 գլխացավանք միջանկյալ վերադասավորումների հետ կապված, որոնցից Եվրախորհրդարանի պատգամավորները չեն կարող խուսափել այս ամռանը

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ  – ԱՄՆ սահմանային տվյալների համաձայնագրի շուրջ «էական մտահոգություններ» են մնում

15/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երբ ամուսնական հավատարմությունը ժամադրության է գնում. «Տումաչ Ռոմանտիկ»՝ սիրո, վախի և մարդկային անհեթեթության կատակերգության պրեմիերան՝ Ստանիսլավկու թատրոնում․ Լուսանկարներ

17/07/2026 infomitk@gmail.com

Պրոֆեսոր Ալեքսանդր Մալայան․ բժիշկ, ով մարդկանց վերադարձնում էր ոչ միայն տեսողությունը, այլև կյանքի լույսը

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի խորհրդարանը աջակցում է նոր ռազմական կաբինետին՝ պաշտպանության նախարարի պաշտոնանկության շուրջ սկանդալի ֆոնին

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն նշանակում է Ֆիտտոյին՝ Կիպրոս-Թուրքիա դժվար բանակցությունները վերսկսելու համար. Լուսանկար

17/07/2026 infomitk@gmail.com