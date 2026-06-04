04/06/2026

EU – Armenia

Արտառոց դեպք Գեղարքունիքում․ ուսուցիչը խոշտանգել է 10-ամյա աշակերտներին

infomitk@gmail.com 04/06/2026 1 min read

Արտառոց դեպք՝ Գեղարքունիքի մարզում․

գյուղերից մեկում 64-ամյա ուսուցչուհին ծեծել է 10-ամյա աշակերտներին, ասեղով ծակել երեխաների մատները, քաշել մազերը, ձգել ականջները:

Բաց մի թողեք

1 min read

Պետդումայում վստահ են՝  Փաշինյանն ունակ չէ դիմակայել Արևմուտքի ճնշմանը

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվայում համոզված են՝ ԱՄՆ-ն առանց ցավի կարող է «հրաժարվել» Հայաստանից

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՌԴ-ում հայկական գյուղատնտեսական արտադրանքը կփոխարինվի ադրբեջանականով․ Տիտով

04/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔԿ-ն կրկին անցել է գործի. 50-ից ավելի տներ են մտել

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է Իրանի դեմ Թրամփի պատերազմական լիազորությունները սահմանափակող բանաձև

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք Գեղարքունիքում․ ուսուցիչը խոշտանգել է 10-ամյա աշակերտներին

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարող ենք բոլորին ջնջել երկրի երեսից, դա հեշտ է անել․ Թրամփ

04/06/2026 infomitk@gmail.com