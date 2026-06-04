Արտառոց դեպք Գեղարքունիքում․ ուսուցիչը խոշտանգել է 10-ամյա աշակերտներին

Արտառոց դեպք՝ Գեղարքունիքի մարզում․
գյուղերից մեկում 64-ամյա ուսուցչուհին ծեծել է 10-ամյա աշակերտներին, ասեղով ծակել երեխաների մատները, քաշել մազերը, ձգել ականջները:
Արտառոց դեպք՝ Գեղարքունիքի մարզում․
գյուղերից մեկում 64-ամյա ուսուցչուհին ծեծել է 10-ամյա աշակերտներին, ասեղով ծակել երեխաների մատները, քաշել մազերը, ձգել ականջները:
Բաց մի թողեք
Պետդումայում վստահ են՝ Փաշինյանն ունակ չէ դիմակայել Արևմուտքի ճնշմանը
Մոսկվայում համոզված են՝ ԱՄՆ-ն առանց ցավի կարող է «հրաժարվել» Հայաստանից
ՌԴ-ում հայկական գյուղատնտեսական արտադրանքը կփոխարինվի ադրբեջանականով․ Տիտով