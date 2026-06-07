Բաց քվեարկություն Վաղարշապատում

Վաղարշապատի 14/20 ընտրական տեղամասում տարեց ամուսիններից մեկը մյուսին ուղղորդեց քվեարկել 16 համարի օգտին, ինչից հետո նրանցից մեկը` տղամարդը, իբր չընկալելով ընտրական կարգը, քվեարկած թերթիկն ու ծրարը մի ձեռքում, մնացած քվեթերթիկները` մյուսում դուրս եկավ քվեխցիկից և փորձեց 16 համարի թերթիկը ցուցադրաբար դնել ծրարի մեջ։
Դա նկատեցին ընդդիմադիր ուժերի դիտորդները, բայց փաստն արձանագրել չպնդեցին։
Ընտրական տեղամասի հանձնաժողովի նախագահը տղամարդուն մի քանի անգամ հորդորեց`գործողությունը կատարել փակ`քվեախցիկում, բայց տղամարդը մի քանի քայլ գնում էր դեպի քվեախցիկ, նորից հետ գալիս` չքվեարկած թերթիկների տրցակը մի ձեռքում, քվեարկածը` մյուսում։
Բաց մի թողեք
Ընտրատեղամասի մոտ՝ ՔՊ-ի մեքենա, հարևանությամբ՝ մարզպետի հոր բիզնեսը
Նուբարաշեն ՔԿՀ-ում ընտրություն է կատարել Արթուր Օսիպյանը. Լուսանկար
Գորիս-Կապան ճանապարհին ավտոմեքենան, մի քանի պտույտ գլորվելով, գլխիվայր հայտնվել է ծառերի մեջ․ կա 4 զոհ, տուժած. Լուսանկար