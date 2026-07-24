24/07/2026

EU – Armenia

Դվորկովիչը հրաժարական է տվել ՖԻԴԵ-ի նախագահի պաշտոնից ԵՄ պատժամիջոցների պատճառով. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 24/07/2026 1 min read

Ռուս Արկադի Դվորկովիչը, որի անունը ԵՄ 21-րդ պատժամիջոցների փաթեթի ցանկում է եղել, հինգշաբթի՝ հուլիսի 23-ին, հայտարարել է, որ կամավոր հրաժարական կտա Շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի (ՖԻԴԵ) նախագահի պաշտոնից մինչև դատարանում պատժամիջոցների դեմ հաջող բողոքարկումը։

ՖԻԴԵ-ի կայքում հրապարակված հայտարարության համաձայն՝ Դվորկովիչի որոշումն ուժի մեջ է մտնում անմիջապես։ «ՖԻԴԵ-ի կանոնադրության համաձայն՝ ՖԻԴԵ-ի փոխնախագահ Վիշվանաթան Անանդը՝ շախմատի աշխարհի 15-րդ չեմպիոնը, կստանձնի նախագահի պարտականությունները», – ասվում է հայտարարության մեջ։

Իր հերթին, ՖԻԴԵ-ի խորհուրդը հաստատել է Արկադի Դվորկովիչի որոշումը։

Blog Image

Բաց մի թողեք

Գյուղացու բերքը Էջմիածնի շուկայում վառվում է. Տեսանյութ

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չեն համաձայնել փոխհատուցում վճարել Իրանին

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիան ստանձնում է Ուկրաինայի համար պատերազմից հետո ստեղծված բազմազգ ուժերի հրամանատարությունը

24/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

«88» սուպերմարկետի հացի արտադրամասի գործունեություն է կասեցվել

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սևանում վրանի մեջ դի է հայտնաբերվել. Լուսանկար

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարյուր անգամ դիմել եմ, ոչ մի քայլ չի արել

24/07/2026 infomitk@gmail.com

Գյուղացու բերքը Էջմիածնի շուկայում վառվում է. Տեսանյութ

24/07/2026 infomitk@gmail.com