Դվորկովիչը հրաժարական է տվել ՖԻԴԵ-ի նախագահի պաշտոնից ԵՄ պատժամիջոցների պատճառով. Լուսանկար

Ռուս Արկադի Դվորկովիչը, որի անունը ԵՄ 21-րդ պատժամիջոցների փաթեթի ցանկում է եղել, հինգշաբթի՝ հուլիսի 23-ին, հայտարարել է, որ կամավոր հրաժարական կտա Շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի (ՖԻԴԵ) նախագահի պաշտոնից մինչև դատարանում պատժամիջոցների դեմ հաջող բողոքարկումը։
ՖԻԴԵ-ի կայքում հրապարակված հայտարարության համաձայն՝ Դվորկովիչի որոշումն ուժի մեջ է մտնում անմիջապես։ «ՖԻԴԵ-ի կանոնադրության համաձայն՝ ՖԻԴԵ-ի փոխնախագահ Վիշվանաթան Անանդը՝ շախմատի աշխարհի 15-րդ չեմպիոնը, կստանձնի նախագահի պարտականությունները», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Իր հերթին, ՖԻԴԵ-ի խորհուրդը հաստատել է Արկադի Դվորկովիչի որոշումը։
Բաց մի թողեք
Գյուղացու բերքը Էջմիածնի շուկայում վառվում է. Տեսանյութ
Չեն համաձայնել փոխհատուցում վճարել Իրանին
Մեծ Բրիտանիան ստանձնում է Ուկրաինայի համար պատերազմից հետո ստեղծված բազմազգ ուժերի հրամանատարությունը