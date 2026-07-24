ԵՄ-ն համաձայնվել է Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների, քանի որ Հունաստանը ստացել է հեղուկացված բնական գազի արտանետման արտոնություն

Դեսպանների կողմից ձեռք բերված համաձայնագիրը Հունաստանին տալիս է ազատում ռուսական հեղուկացված բնական գազի արտանետումը ԵՄ-ից դուրս գտնվող հաճախորդներին կանխատեսելի ապագայում շարունակելու համար։
Եվրամիությունը համաձայնել է Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառել՝ քաոսային բանակցություններից հետո, որոնք սպառնում էին վտանգի տակ դնել ամբողջ փաթեթը։
Հունաստանը, որի վետոն մինչ այժմ խոչընդոտել էր գործարքի կնքմանը, ստացել է ազատում ռուսական հեղուկացված բնական գազի արտանետումը ԵՄ-ից դուրս գտնվող հաճախորդներին կանխատեսելի ապագայում շարունակելու համար։
Սա 21-րդ պատժամիջոցների փաթեթն է 2022 թվականի փետրվարից ի վեր։
Դեսպանների կողմից հինգշաբթի օրը ձեռք բերված համաձայնագիրը զգալիորեն մեղմացված է և լուրջ հարցեր է առաջացնում ազգային տնտեսական շահերի ազդեցության վերաբերյալ՝ Մոսկվայի Ուկրաինա ներխուժումը ֆինանսավորելու կարողությունը խաթարելու տարիներ շարունակվող արշավում։
Այնուամենայնիվ, դաշինքին հաջողվել է կանխել ռուսական նավթի գնի վերին սահմանի քաղաքականապես աղետալի վերանայումը, որը, Մերձավոր Արևելքում հակամարտությունից առաջ ներդրված բանաձևի համաձայն, կանխատեսվում էր, որ մեկ բարելի համար 44 դոլարից կբարձրանա մինչև 58 դոլար։
Բրյուսելը այս սցենարը համարեց անընդունելի, քանի որ այն Կրեմլին թեթևացում կապահովեր այն ժամանակ, երբ Ուկրաինան նոր թափ է ստանում մարտադաշտում։
Դեսպանների համաձայնագիրը 12 ամսով սառեցնում է նավթի գնի սահմանաչափը մեկ բարելի համար 44 դոլարի վրա՝ վերացնելով անորոշության աղբյուրը, քանի որ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև վերսկսվում են ռազմական գործողությունները։
«Նավթի գնի սահմանաչափի ճշգրտումը սառեցվում է մեկ տարով, որպեսզի ռուսական ռազմական մեքենան չօգտվի շուկայական ցնցումներից», – հինգշաբթի առավոտյան ասաց Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։
Բացի այդ, փաթեթը սև ցուցակում է ներառում ստվերային նավատորմի ավելի շատ նավեր, որոնք Ռուսաստանը տեղակայել է սահմանաչափը շրջանցելու և երբեմն հիբրիդային պատերազմի գործողություններ իրականացնելու համար։ Այս հնամաշ նավերից ավելի քան 600-ին մերժվել է մուտք գործել ԵՄ նավահանգիստներ և ծառայություններ։
Այն նաև թիրախավորում է ռուսական բանկերը, կրիպտո և նավթի առևտրի հարթակները, մարտադաշտում հայտնաբերված տարբեր մետաղներ, ինչպես նաև ավելի քան 250 անհատներ և ընկերություններ, որոնք մեղադրվում են Ուկրաինա ներխուժմանը աջակցելու, պատերազմամետ քարոզչություն տարածելու և շրջանցումը հնարավոր դարձնելու մեջ։
Հինգշաբթի օրվա համաձայնագիրը վերջ է դնում շաբաթներ տևած խելահեղ բանակցություններին, որոնց ընթացքում անդամ պետությունները վճռականորեն շարժվեցին՝ հարձակվելու իրենց համար անհարմար համարվող տարրերի վրա։
Ռուսական ձկնորսական ապրանքների, մասնավորապես՝ ձկան և պոլլակի ներմուծումը սահմանափակելու փորձը դադարեցվեց Պորտուգալիան և Գերմանիան իրենց վերապահումները հայտնելուց հետո, մինչդեռ Բուլղարիային հաջողվեց վերջնական ցուցակից հեռացնել երկու անուն՝ Ռուսաստանի ուղղափառ եկեղեցու ղեկավար Պատրիարք Կիրիլը և «Լուկոյլ»-ի միլիարդատեր հիմնադիր Վագիտ Ալեկպերովը։
Ռուս զինվորների մուտքը Շենգենյան գոտի արգելելու համարձակ առաջարկը նվազեցվեց մինչև գործնականում հաջող իրականացման ուղղությամբ աշխատանքը շարունակելու պարտավորության։ Ֆրանսիան և Իտալիան մտահոգություններ էին հայտնել հյուպատոսական ծառայությունների վարչական բեռի և իրավական պատասխանատվության վերաբերյալ։
Հունաստանի վետոն
Այնուամենայնիվ, ամենաաղմկոտ առարկողը, անկասկած, Հունաստանն էր։
Երկիրը, որը հյուրընկալում է աշխարհի ամենամեծ առևտրային նավատորմը, ցնցեց անդամ պետություններին՝ պահանջելով վերանայել Ռուսաստանի հեղուկացված բնական գազի արգելքը, որը միաձայն համաձայնեցվել էր անցյալ տարի՝ որպես նախորդ պատժամիջոցների փաթեթի մաս։
Աթենքը ձգտում էր լայն բացառության՝ 2027 թվականի հունվարից հետո՝ նախատեսված վերջնաժամկետից հետո, ԵՄ շուկայից դուրս ռուսական հեղուկացված բնական գազի առաքումը շարունակելու համար։
Խնդրանքը պաշտպանվել է հույն միլիարդատեր Գեորգի Պրոկոպիուին պատկանող «Դինագաս» տրանսպորտային ընկերության կողմից։ «Դինագաս»-ը և դրա դուստր ձեռնարկությունը վարձակալել են 11 նավ, այդ թվում՝ յոթ արկտիկական դիմացկուն սառցահատներ, Ռուսաստանի ամենամեծ գազային օբյեկտ՝ «Յամալ» հեղուկացված բնական գազի համար։
Հունաստանի կառավարությունը և «Դինագաս»-ը պնդում էին, որ փոխադրման արգելքը կվնասի Եվրոպայի ծովային ծառայությունների արդյունաբերությանը, կկործանի զբաղվածության հնարավորությունները, կհզորացնի օտարերկրյա մրցակիցներին և, ի վերջո, չի կարողանա թուլացնել Մոսկվայի ռազմական ֆինանսավորումը։
Մյուս անդամ պետությունները սարսափած էին ԵՄ օրենք դարձած տեքստը վերանայելու հանկարծակի փորձից և վախենում էին, որ խնդրանքի բավարարումը կարող է վտանգավոր նախադեպ ստեղծել։
Սակայն Հունաստանը պահպանեց իր դիրքորոշումը և պահպանեց իր վետոյի իրավունքը մինչև անդամ պետությունների մեծամասնությունը համաձայնեց ներդնել շեղում, որը թույլ կտա ռուսական հեղուկացված բնական գազի փոխանցումը ԵՄ անդամ չհանդիսացող հաճախորդներին 2022 թվականի փետրվարին ներխուժման սկսվելուց առաջ կնքված պայմանագրերի համար։
Դրույթը կվերանայվի ամեն տարի, ինչը նշանակում է, որ Աթենքը կարող է օգտագործել իր վետոյի իրավունքը՝ դրա երկարաձգումն ապահովելու համար։
Միևնույն ժամանակ, Ավստրիան ապահովեց քաղաքական հաղթանակ, երբ անդամ պետությունները համաձայնեցին քննարկել իր վիճահարույց խնդրանքը՝ վերացնելու «սև ցուցակում» ընդգրկված «Ռասպերիա» ներդրումային ընկերության նկատմամբ պատժամիջոցները՝ Ռուսաստանում «Ռայֆայզեն Բանկ Ինթերնեշնլ»-ի կրած 2.1 միլիարդ եվրոյի վնասը փոխհատուցելու համար։
Անցյալ տարվա համեմատ, երբ միջնորդությունը մերժվեց, դեսպանները ավելի մեծ համակրանք ցուցաբերեցին և խոստացան Վիեննային, որ լուծում կգտնեն ավելի ուշ փուլում։
Բաց մի թողեք
Ռուս – ամերիկյան «մեծ գործարք է պատրաստվում» Թրամփի թեթև ձեռամբ
Կասպից ծովը ռազմականանում է, ԱՄՆ-ը «արտոնո՞ւմ է»
Մեր խիղճը մաքուր է, ինչպես ասում են՝ տղան ասաց, տղան արեց․ Լավրով