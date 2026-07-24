ԵԿԲ-ն պահպանել է տոկոսադրույքները, քանի որ Իրանի շուրջ պատերազմի բռնկումը սպառնում է բարձրացնել գները

Բանկը հայտարարել է, որ «ուշադիր հետևում է ցնցման ինտենսիվությանը և տևողությանը»։
Եվրոպական կենտրոնական բանկը հինգշաբթի օրը անփոփոխ է թողել իր հիմնական ավանդային տոկոսադրույքը՝ 2.25%, և հայտարարել է, որ «ուշադիր հետևում է» Մերձավոր Արևելքի պատերազմի գնաճային ազդեցությանը նոր մարտերի ֆոնին։
«Անորոշությունը մնում է բարձր, և էներգետիկ ցնցման ամբողջական գնաճային ազդեցությունը դեռ պետք է դրսևորվի», – ասել է եվրո օգտագործող 21 երկրների վերջին միջոցի վարկատուն։
«Հետևաբար, կառավարող խորհուրդը ուշադիր հետևում է ցնցման ինտենսիվությանը և տևողությանը»։
Մերձավոր Արևելքում նոր մարտերը և նավթի գների աճը ԵԿԲ-ին տագնապի մեջ են դրել տոկոսադրույքների սահմանման նիստից առաջ։
Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև վերսկսված երկու շաբաթ տևած հակամարտությունը կրկին դանդաղեցրել է Հորմուզի նեղուցով երթևեկությունը՝ սահմանափակելով էներգիայի արտահանումը ջրային ուղով, որը խաղաղ ժամանակ տեղափոխում է աշխարհի նավթի և բնական գազի մոտ մեկ հինգերորդը։
Հունիսին ԵԿԲ-ն դարձավ առաջին խոշոր կենտրոնական բանկը, որը բարձրացրեց տոկոսադրույքները նեղուցի գրեթե լրիվ փակումից հետո՝ տոկոսադրույքները բարձրացնելով մեկ քառորդ տոկոսային կետով՝ մինչև 2.25%:
Անցյալ ամիս Վաշինգտոնի և Թեհրանի կողմից ստորագրված փոխըմբռնման հուշագիրը հույսեր ներշնչեց հակամարտության կայուն լուծման վերաբերյալ, սակայն մարտական գործողությունների վերսկսումը մտավախություններ առաջացրեց, որ եվրոգոտու գնաճը, որը հունիսին նվազել էր մինչև 2.8%, կարող է կրկին աճել:
Բրենտ նավթի մեկ բարելն այժմ վաճառվում է ավելի քան 98 դոլարով, ինչը մայիսի վերջից ի վեր ամենաբարձր մակարդակն է, իսկ Իրանի հետ կապված հուսիթ ապստամբները հինգշաբթի օրը հայտարարեցին, որ Կարմիր ծովում հարվածել են երկու սաուդյան նավթատար նավերի:
Սպասեք և տեսեք
Էներգիայի գների բարձրացումը կարող է հանգեցնել այսպես կոչված ստագֆլյացիայի, որը կենտրոնական բանկերի համար մղձավանջային համադրություն է՝ լճացած աճ և բարձր գնաճ:
Եթե կենտրոնական բանկերը իջեցնեն տոկոսադրույքները՝ ստագֆլյացիայի ժամանակահատվածում աճը խթանելու համար, նրանք ռիսկի են դիմում ինֆլյացիան ավելի սրելու:
Սակայն եթե նրանք բարձրացնեն տոկոսադրույքները՝ ինֆլյացիան զսպելու համար, նրանք ռիսկի են դիմում ինֆլյացիան էլ ավելի դանդաղեցնելու:
Որոշ տնտեսագետներ հունիսին քննադատել էին ԵԿԲ-ի քայլը՝ այն համարելով խիստ՝ զուգահեռներ անցկացնելով 2011 թվականի տոկոսադրույքների բարձրացման հետ, որը որոշները համարում են Մեծ անկումից հետո եվրոգոտու վերականգնմանը խոչընդոտող գործոն։
Դիտորդների մեծ մասը սպասում էր, որ ԵԿԲ-ն չոր կպահպանի իր «փոշին» հինգշաբթի օրը և առայժմ կդադարի, մինչ սպասում է վերջին պայքարի արդյունքին և տևողությանը։
Ներդրողները այժմ կհետևեն ԵԿԲ նախագահ Քրիստին Լագարդի կողմից տոկոսադրույքների վերաբերյալ իր մամուլի ասուլիսում կայանալիք ցանկացած ակնարկի, չնայած նա սովորաբար լռում է։
Բաց մի թողեք
«88» սուպերմարկետի հացի արտադրամասի գործունեություն է կասեցվել
Դվորկովիչը հրաժարական է տվել ՖԻԴԵ-ի նախագահի պաշտոնից ԵՄ պատժամիջոցների պատճառով. Լուսանկար
Չեն համաձայնել փոխհատուցում վճարել Իրանին