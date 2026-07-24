24/07/2026

EU – Armenia

ԵԿԲ-ն պահպանել է տոկոսադրույքները, քանի որ Իրանի շուրջ պատերազմի բռնկումը սպառնում է բարձրացնել գները

infomitk@gmail.com 24/07/2026 1 min read

Բանկը հայտարարել է, որ «ուշադիր հետևում է ցնցման ինտենսիվությանը և տևողությանը»։

Եվրոպական կենտրոնական բանկը հինգշաբթի օրը անփոփոխ է թողել իր հիմնական ավանդային տոկոսադրույքը՝ 2.25%, և հայտարարել է, որ «ուշադիր հետևում է» Մերձավոր Արևելքի պատերազմի գնաճային ազդեցությանը նոր մարտերի ֆոնին։

«Անորոշությունը մնում է բարձր, և էներգետիկ ցնցման ամբողջական գնաճային ազդեցությունը դեռ պետք է դրսևորվի», – ասել է եվրո օգտագործող 21 երկրների վերջին միջոցի վարկատուն։

«Հետևաբար, կառավարող խորհուրդը ուշադիր հետևում է ցնցման ինտենսիվությանը և տևողությանը»։

Մերձավոր Արևելքում նոր մարտերը և նավթի գների աճը ԵԿԲ-ին տագնապի մեջ են դրել տոկոսադրույքների սահմանման նիստից առաջ։

Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև վերսկսված երկու շաբաթ տևած հակամարտությունը կրկին դանդաղեցրել է Հորմուզի նեղուցով երթևեկությունը՝ սահմանափակելով էներգիայի արտահանումը ջրային ուղով, որը խաղաղ ժամանակ տեղափոխում է աշխարհի նավթի և բնական գազի մոտ մեկ հինգերորդը։

Հունիսին ԵԿԲ-ն դարձավ առաջին խոշոր կենտրոնական բանկը, որը բարձրացրեց տոկոսադրույքները նեղուցի գրեթե լրիվ փակումից հետո՝ տոկոսադրույքները բարձրացնելով մեկ քառորդ տոկոսային կետով՝ մինչև 2.25%:

Անցյալ ամիս Վաշինգտոնի և Թեհրանի կողմից ստորագրված փոխըմբռնման հուշագիրը հույսեր ներշնչեց հակամարտության կայուն լուծման վերաբերյալ, սակայն մարտական ​​գործողությունների վերսկսումը մտավախություններ առաջացրեց, որ եվրոգոտու գնաճը, որը հունիսին նվազել էր մինչև 2.8%, կարող է կրկին աճել:

Բրենտ նավթի մեկ բարելն այժմ վաճառվում է ավելի քան 98 դոլարով, ինչը մայիսի վերջից ի վեր ամենաբարձր մակարդակն է, իսկ Իրանի հետ կապված հուսիթ ապստամբները հինգշաբթի օրը հայտարարեցին, որ Կարմիր ծովում հարվածել են երկու սաուդյան նավթատար նավերի:

Սպասեք և տեսեք

Էներգիայի գների բարձրացումը կարող է հանգեցնել այսպես կոչված ստագֆլյացիայի, որը կենտրոնական բանկերի համար մղձավանջային համադրություն է՝ լճացած աճ և բարձր գնաճ:

Եթե կենտրոնական բանկերը իջեցնեն տոկոսադրույքները՝ ստագֆլյացիայի ժամանակահատվածում աճը խթանելու համար, նրանք ռիսկի են դիմում ինֆլյացիան ավելի սրելու:

Սակայն եթե նրանք բարձրացնեն տոկոսադրույքները՝ ինֆլյացիան զսպելու համար, նրանք ռիսկի են դիմում ինֆլյացիան էլ ավելի դանդաղեցնելու:

Որոշ տնտեսագետներ հունիսին քննադատել էին ԵԿԲ-ի քայլը՝ այն համարելով խիստ՝ զուգահեռներ անցկացնելով 2011 թվականի տոկոսադրույքների բարձրացման հետ, որը որոշները համարում են Մեծ անկումից հետո եվրոգոտու վերականգնմանը խոչընդոտող գործոն։

Դիտորդների մեծ մասը սպասում էր, որ ԵԿԲ-ն չոր կպահպանի իր «փոշին» հինգշաբթի օրը և առայժմ կդադարի, մինչ սպասում է վերջին պայքարի արդյունքին և տևողությանը։

Ներդրողները այժմ կհետևեն ԵԿԲ նախագահ Քրիստին Լագարդի կողմից տոկոսադրույքների վերաբերյալ իր մամուլի ասուլիսում կայանալիք ցանկացած ակնարկի, չնայած նա սովորաբար լռում է։

Բաց մի թողեք

«88» սուպերմարկետի հացի արտադրամասի գործունեություն է կասեցվել

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դվորկովիչը հրաժարական է տվել ՖԻԴԵ-ի նախագահի պաշտոնից ԵՄ պատժամիջոցների պատճառով. Լուսանկար

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չեն համաձայնել փոխհատուցում վճարել Իրանին

24/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

«88» սուպերմարկետի հացի արտադրամասի գործունեություն է կասեցվել

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սևանում վրանի մեջ դի է հայտնաբերվել. Լուսանկար

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարյուր անգամ դիմել եմ, ոչ մի քայլ չի արել

24/07/2026 infomitk@gmail.com

Գյուղացու բերքը Էջմիածնի շուկայում վառվում է. Տեսանյութ

24/07/2026 infomitk@gmail.com